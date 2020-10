Coronavirus im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Ampel auf Gelb - Klassen in Lenggries und Geretsried betroffen

Wir geben einen Überblick während der Coronavirus-Pandemie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in unserem News-Ticker. Aktuelle Zahlen und Entwicklungen lesen Sie hier.

Update vom 21. Oktober, 17.03 Uhr:

Heute sind dem Tölzer Gesundheitsamt weitere positive Fälle an Schulen beziehungsweise an der bereits gestern betroffenen Kindertagesstätte Kinderhaus Zwergenland in Geretsried gemeldet worden.

Am Lenggrieser St.-Ursula-Gymnasium in Hohenburg wurde das Coronavirus bei einer Schülerin der Oberstufe nachgewiesen, derzeit informiert das Gesundheitsamt die Eltern der Schülerinnen aus der Q12 und ermittelt weitere Kontaktpersonen.

Nach dem positiven Fall im Geretsrieder „Zwergenland“ am Dienstag haben die Recherchen des Gesundheitsamts ergaben, dass alle Gruppen betroffen sind. Bislang wurde das Virus bei zwei Mitarbeitern nachgewiesen. Die gesamte Einrichtung wurde geschlossen. Wie viele Kinder nun von der Quarantäne betroffen sind beziehungsweise nicht betroffen sind, weil sie im infektiösen Zeitraum die Einrichtung nicht besucht haben, recherchiert derzeit das Gesundheitsamt.

Auch am Gymnasium Geretsried wurde ein Klasse geschlossen. Nach der weitergehenden Recherche des Gesundheitsamts hat sich herausgestellt, dass eine zweite Klasse komplett betroffen ist. Dadurch sind nun statt bislang 35 Schülerinnen und Schüler 46 in Quarantäne.

Update vom 21. Oktober; 15.25 Uhr:

Das Landratsamt Bad Tölz hat nun bekannt gegeben, welche Regeln am Donnerstag, 22. Oktober, in Bad Tölz-Wolfratshausen in Kraft treten. Nachdem der Signalwert von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten wurde und die Corona-Ampel auf Gelb gesprungen ist, gilt:

1. Private Feiern und Kontakte werden auf maximal zehn Personen oder zwei Haushalte begrenzt.

2. Es gilt eine Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen sowie Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen von 23 bis 6 Uhr.

3. Es besteht Maskenpflicht dort, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen: zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, Schulen, bei Veranstaltungen (auch für Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen) aber auch in Fahrstühlen.

4. Auch auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen der Arbeitsstätte besteht eine Maskenpflicht, insbesondere in Fahrstühlen, Fluren, Kantinen und Eingängen; Gleiches gilt für den Arbeitsplatz, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann.

In Bezug auf die Maskenpflicht an stark frequentierten öffentlichen Plätzen stimmte sich das Landratsamt nach Angaben von Behördensprecherin Marlis Peischer mit den Städten in Gemeinden am Montag per Videoschalte ab. „Dabei kam man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass keiner der öffentlichen Plätze so stark frequentiert ist, dass eine Maskenpflicht angeordnet werden muss“, so Peischer.

Die Erfahrung der vergangenen Tage zeige, „dass bei der normalerweise vorherrschenden Frequenz die geltenden Abstände von 1,5 Metern gut eingehalten werden können“. In diesem Zusammenhang geht aber der Appell an die Bevölkerung, die Abstände konsequent einzuhalten und eine Maske zu tragen, wenn es eng werden könnte.

Update vom 21. Oktober, 10 Uhr:

Die Corona-Ampel in Bad Tölz-Wolfratshausen springt auf Gelb. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut heute Morgen veröffentlicht hat, liegt für den Landkreis nun bei 38,3 - und damit über dem Grenzwert zur ersten Corona-Vorwarnstufe (35). Seit Dienstag kamen laut RKI 13 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus hinzu. Die Zahl der Personen, die sich seit Beginn nachgewiesenermaßen angesteckt haben, liegt somit (Stand: Mittwoch, 0 Uhr) bei 725.

Voraussichtlich am Donnerstag dürften nun im Landkreis verschärfte Regeln in Kraft treten, etwa eine erweiterte Maskenpflicht und eine Sperrstunde um 23 Uhr.

Update vom 20. Oktober, 17 Uhr:

Positiv auf das Coronavirus getestet wurde auch eine Mitarbeiterin im „Kinderhaus Zwergenland“ in Geretsried. Daher müssen laut Mitteilung des Landratsamts nun insgesamt 19 Kinder aus drei Gruppen bis 29. Oktober in Quarantäne. Derzeit recherchiert das Gesundheitsamt, ob es weitere Kontakte insbesondere unter den Mitarbeitern gibt und wie diese gegebenenfalls zu kategorisieren sind.



Besuchsverbot an der Kreisklinik Wolfratshausen

Zusätzliche Einschränkungen gibt es wegen der gestiegenen Fallzahlen an der Kreisklinik in Wolfratshausen. Wie Geschäftsführer Ingo Kühn mitteilt, gilt dort ab Freitag, 23. Oktober, wieder ein absolutes Besuchsverbot. Diese Maßnahme diene sowohl dem Schutz der Patienten als auch der Mitarbeiter, so Kühn. In Ausnahmefällen – etwa bei Patienten, die im Sterben liegen – sei „nach individueller Rücksprache mit dem behandelnden Arzt“ ein Besuch möglich.

In der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz gilt wie berichtet seit dem vergangenen Samstag die Faustregel „Ein Besucher pro Patient und Tag“.

Infizierte Person hatte in Freizeit „engen Kontakt“ mit 14 Jugendlichen

Was die mit dem Coronavirus infizierte Person am Gymnasium Geretsried betrifft, hat das Gesundheitsamt mittlerweile ermittelt, dass sie auch in der Freizeit „engen Kontakt“ mit weiteren 14 Jugendlichen hatte. Diese sind nun ebenfalls in Quarantäne.

Einen Rückblick auf die Entwicklung der Pandemie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in den vergangenen Monaten gibt es hier.