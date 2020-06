Zusammenhalt in Corona-Krise: So wurden die Hilfsangebote angenommen

Von Einkaufshilfen bis zum Maskennähen: Im zwischenmenschlichen Bereich hat die Corona-Krise im Landkreis viel Positives zu Tage gefördert. Teils gab es sogar mehr Helfer als Hilfe benötigt wurde.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat nicht nur negative Seiten: Mit Beginn der Krise breitete sich im Landkreis auch eine große Welle der Hilfsbereitschaft aus. Vereine, Organisationen und Privatpersonen boten ihre Hilfe an. Das Spektrum reichte vom ehrenamtlichen Maskennähen bis hin zu Einkaufshilfen für Menschen, die aufgrund von Quarantäne das Haus nicht mehr verlassen durften oder einer Risikogruppe angehören. Der Tölzer Kurier hat sich bei Vereinen und Netzwerken umgehört, wie diese Hilfsangebote während der Ausgangsbeschränkung angenommen wurden.

Zu den Vereinen, die spontan ihre Hilfe angeboten haben, gehört zum Beispiel die Fußballabteilung des TSV Benediktbeuern. Die Sportler boten ihre Unterstützung für hilfsbedürftige Mitbürger und Personen aus Risikogruppen an. „Wir haben in dieser Zeit etwa 35 Haushalte in Benediktbeuern betreut“, erklärt Benedikt Hartmann vom TSV. Aktuell seien es noch zwei Familien, um die sich die Freiwilligen kümmerten. Anfangs sei das Angebot aber eher schleppend angenommen worden, erinnert sich Hartmann.

TSV Benediktbeuern half in der Corona-Krise 35 Haushalten

Mit fortlaufender Dauer der Krise hätten aber immer mehr Menschen verstanden, wie ernst die Situation sei. „Das Spektrum der Hilfesuchenden ging durch alle Altersschichten“, so der Fußballer. Junge Familien seien dabei gewesen, aber natürlich vor allem ältere Menschen. „Wir haben Einkäufe erledigt oder sind zur Apotheke gefahren.“ Natürlich sei das alles unter Beachtung der Hygieneregeln geschehen, sagt der Student. „Wer eine Einkaufshilfe benötigte, hat einfach einen Korb mit Bargeld vor die Tür gestellt und später diesen gefüllt samt Wechselgeld zurückbekommen.“ Da sei sehr viel Vertrauen im Spiel gewesen, und die Menschen seien unglaublich dankbar gewesen. „In dieser schweren Zeit ist viel im Dorf passiert, und das hat die Menschen zusammengeschweißt.“ Besonders beeindruck ist Hartmann aber von seinen Mitstreitern: „Viele haben einfach ihre Mittagspause geopfert, um für andere da zu sein.“

Turnverein Bad Tölz hat 71 Sport-Videos veröffentlicht

Auch der Turnverein Bad Tölz hat es sich nicht nehmen lassen, für die Mitbürger eine Einkauf- und Gassi-Hilfe anzubieten. Wie Franzi Mühlbauer vom TV berichtet, seien es aber nur „eine Handvoll Einsätze“ gewesen, die die knapp 20 freiwilligen Helfer zu stemmen gehabt hätten. Daher habe man sich im Verein auf das Kernthema Bewegung konzentriert. Auf einem eigenen Youtube-Kanal haben die Sportler bislang 71 Videos für das Heimtraining von Kindern, Erwachsenen, Senioren und Rehasportlern produziert.

Die Bilanz des Vereins „Nur a bisserl Zeit“ aus Lenggries fällt durchweg positiv aus, wie die Vorsitzende Birgitta Opitz berichtet. „Knapp 40 Helfer, bestehend aus Studenten, älteren Schülern und Erwachsenen, haben sich engagiert“, so Opitz. Dabei sei aber das Thema Einkaufshilfe nicht so sehr nachgefragt gewesen. „Wir haben etwa zehn ältere Menschen betreut, aber der Großteil hatte sich schon über Nachbarschaftshilfe organisiert.“

„Unglaublich toller Zusammenhalt“ in der Corona-Krise

Und so seien die Themen Lebensmittelgutscheine für Bedürftige und die Produktion von Masken für Senioren und Helfer im Vordergrund gestanden. Begeistert zeigt sich die Vorsitzende von der Spendenbereitschaft und dem Einsatz der Maskennäherinnen und Helfer. Aber vor allem eines freut sie: „Die Dorfstruktur hat funktioniert. Für den Verein war zwar viel zu organisieren, aber es gab einen tollen Zusammenhalt und es war eine unglaubliche Erfahrung.“

In den Gemeinden Greiling, Reichersbeuern und Sachsenkam haben sich die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft (VG) zusammengetan und mit dem Netzwerk „Miteinand“ und der Pfarrei ein Unterstützungsprogramm auf die Beine gestellt. Wie Reichersbeuerns Bürgermeister Ernst Dieckmann erklärt, habe man am Ende „mehr Helfer gehabt, als Hilfe benötigt wurde.“ Viel Unterstützung sei auch hier über Nachbarschaftshilfe gelaufen. Und für viele Menschen habe es sicher auch eine gewisse Hemmschwelle gegeben, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Letztlich habe es im Bereich der VG knapp zehn Anfragen für Einkaufshilfen und Kinderbetreuung gegeben. „Trotzdem ist es toll, dass so viele Menschen da waren. Das zeigt den Zusammenhalt in den Dörfern.“

