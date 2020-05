Corona: Maibäume im Tölzer Land bleiben am Boden

Auch die Maibäume fallen dem Corona-Virus zum Opfer: In der Region werden heuer keine neuen aufgestellt. Viele Vereine pflegen den Brauch nur alle zwei Jahre. Der Rhythmus kommt nun völlig durcheinander.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Besonders ärgerlich ist die aktuelle Situation für den Maß’n-Club Wackersberg. Der feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum und hätte das gern zum Anlass genommen, einen Maibaum in die Senkrechte zu hieven. Die Enttäuschung, dass aus diesem Plan nichts wird, ist groß: „So ein Jubiläum ist schließlich eine einmalige Sache“, sagt Toni Potzler. Auch die ursprünglich für den 9. Mai geplante Feier kann wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht stattfinden. Sie soll – wenn möglich – im Herbst abgehalten werden. Ob auch das Maibaumaufstellen im nächsten Jahr nachgeholt wird, ist Potzler zufolge noch nicht entschieden.

Kommandant Josef Willibald und die anderen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Winkl hätten heuer ebenfalls gern den alten Brauch gepflegt. „Aber das Wetter soll eh nicht so prickelnd werden“, sagt Willibald. „Deshalb ärgere ich mich ein Stück weit weniger.“ Willibald geht davon aus, dass es in dem Lenggrieser Ortsteil erst in zwei Jahren wieder einen neuen Maibaum geben wird. „Wenn nächstes Jahr jeder einen aufstellt und in zwei Jahren niemand, ist das auch deppert.“

In Kochel am See muss der alte Baum auf jeden Fall weg

Traditionell nur alle drei Jahre wird im Kochler Ortsteil Ort ein Maibaum aufgestellt. Dass es ausgerechnet heuer so weit wäre, bedauert Kilian Lautenbacher sehr – zumal der alte ohnehin weg muss. „Laut Gutachter kann er nicht mehr stehen bleiben“, sagt der Chef der Maiburschen. Im Juni wird er umgeschnitten. „Wann ein neuer kommt, wissen wir noch nicht.“ Für Lautenbacher ist das keine leichte Entscheidung: „Jeder hat eine andere Meinung.“

Auch in Bad Tölz wird der Baum umgeschnitten

Auf dem Tölzer Mühlfeldplatz wird an diesem Freitag ebenfalls der Maibaum abgebaut, ohne dass klar ist, wann ein neuer aufgestellt wird. Laut Jürgen van Wahnem von der „Mühlfeldler Gmoa“ steht der alte bereits seit 2016 und hat einem Gutachter zufolge nun endgültig ausgedient. Normalerweise stellt die „Mühlfeldler Gmoa“ alle drei Jahre einen neuen Baum auf. Van Wahnem zufolge wird es aber immer schwieriger, junge, kräftige Burschen zu finden, die bereit sind, den Baum ohne technische Hilfsmittel in die Senkrechte zu hieven – „so, wie es die gute alte bayerische Tradition eben gebietet“, sagt van Wahnem. Deshalb appelliert er schon jetzt an die entsprechende Zielgruppe, sich nächstes Jahr bereit zu halten. Kräftige Mannsbilder allein nutzen allerdings auch nichts: Bis dahin muss auch ein neuer Wirt fürs „Bräustüberl“ gefunden sein, betont van Wahnem.

Gelassen nimmt Benedikt Leichmann die Situation. „Es hilft nichts“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wegscheid. Natürlich handle es sich um einen schönen Brauch. Aber keinen Maibaum aufstellen zu können, ist aus Leichmanns Sicht aktuell das geringste Problem. „Da gibt es schlimmere Einschränkungen.“

