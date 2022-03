Novavax: Die ersten Impfdosen in den Zentren in Bad Tölz und Wolfratshausen eingetroffen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die erste Lieferung des Novavax-Impfstoffs ist angekommen. © picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Der Impfstoff des Herstellers Novavax steht ab sofort in den Impfzentren des Landkreises in Bad Tölz und Wolfratshausen zur Verfügung. Verabreicht wird er momentan allen Personen, die unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Die erste Lieferung von Novavax ist in den Impfenztren in Bad Tölz und Wolfratshausen eingetroffen. Das gibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. Zunächst ist der neue Impfstoff ausschließlich für Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen und erstgeimpft werden möchten, vorgesehen.

Impfung mit und ohne Termin an drei Tagen in der Woche

Ab diesem Montag, 7. März, können sich diese Personen zu folgenden Zeiten mit und ohne Termin in den Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen mit dem proteinbasierten Impfstoff impfen lassen: Montag und Freitag jeweils von 12 bis 17.30 Uhr sowie Mittwoch von 14 bis 19.30 Uhr.

Wer nicht unter die Impfpflicht fällt, kann sich vormerken lassen

„Die Termine werden vorerst an jeweils drei Tagen pro Woche gebündelt, damit kein offener Impfstoff weggeworfen werden muss“, berichtet das Landratsamt. Wer Interesse an einer Novavax-Impfung hat und nicht unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fällt, kann sich telefonisch unter 08171/3863610 für einen Termin vormerken lassen.

Neuer Impfstoff funktioniert anders als die mRNA-Vakzine

Bei dem Vakzin handelt es sich um einen sogenannten Protein-Impfstoff, der Coronavirus-ähnliche Partikel enthält, auf die das Immunsystem reagiert. Anders als bei den bisherigen mRNA- und Vektor-Impfstoffen wird damit das Corona-Protein beziehungsweise ein ähnliches Protein nicht erst durch körpereigene Zellen angeregt. Das Gesundheitsministerium erhofft sich durch das neue Vakzin noch einmal einen Schub in der stockenden Impfkampagne. Die Hoffnung ist, dass sich einige Menschen impfen lassen, die der mRNA-Technologie skeptisch gegenüberstehen.

Impfstoff von Novavax für alle ab 18 Jahren zugelassen

Der Impfstoff ist ab 18 Jahren zur Grundimmunisierung, nicht aber für eine Kreuzimpfung zugelassen. „Eine solche Kreuzimpfung ist nur in medizinischen Ausnahmesituationen zulässig wie beispielsweise einer klaren Kontraindikation des zuvor verwendeten mRNA-Impfstoffes“, so das Landratsamt. Ungeimpfte Personen mit einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion können eine Impfstoffdosis Novavax zur Vervollständigung der Grundimmunisierung erhalten.

