Novavax: Impfzentren im Landkreis erwarten Lieferung erst im März

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Corona-Impfstoff Novavax wurde noch nicht ausgeliefert. © dpa

Bis es den fünften in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff im Landkreis geben wird, wird es noch dauern. Mit der ersten „Novavax“-Lieferung wird erst in einige Wochen gerechnet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Corona-Impfstoff Novavax ist seit Kurzem in der EU zugelassen. Seit der vergangenen Woche gibt es auch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, das Vakzin bei Menschen über 18 einzusetzen. Viele, die die Impfung mit mRNA-Impfstoffen wie dem von Biontech kritisch sehen und dagegen Vorbehalte haben, könnten sich nun für diesen Impfstoff auf Proteinbasis entscheiden.

Landkreis erwartet „Novavax“-Lieferung in der ersten Märzwoche

Allerdings wird es im Landkreis noch etwas dauern, bis tatsächlich Novavax-Dosen in den Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen verabreicht werden. „Wahrscheinlich gibt es in der ersten Märzwoche die erste Lieferung“, sagt Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer auf Anfrage.

Nachfrage nach Impfungen stagniert aktuell

Ob sich dann viele noch Unentschlossene fürs Impfen entscheiden, ist fraglich. „Im Moment gibt es eigentlich keine Nachfrage nach Novavax, die bei uns ankommt“, sagt Peischer. Generell sei der Andrang in den beiden Impfzentren nach wie vor überschaubar. 2100 bis 2500 Spritzen würden pro Woche gesetzt – darunter viele Boosterimpfungen. „Möglich wären eigentlich 1200 Impfungen pro Tag“, sagte die Landratsamts-Sprecherin.

Nach wie vor ist die Impfquote im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen unterdurchschnittlich. Nach Angaben des Landratsamts vom 7. Februar sind 64,1 Prozent vollständig geimpft.. Bundesweit sind es 74,5 Prozent. Geboostert sind im Landkreis mittlerweile 46,4 Prozent.

Verträge für die beiden Impfzentren laufen bis Ende April

Wie lange man die beiden Standorte angesichts der eher mauen Nachfrage aufrechterhalten wird, ist derzeit offen. „Die Verträge laufen momentan bis 30. April.“ Was danach geschehe, müsse man, so Peischer, diskutieren. Letztlich sei es aber „eine politische Entscheidung“.

