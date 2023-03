Steigende Mehrwertsteuer: Gastronomen im Landkreis in Sorge

Für langjährige Mitgliedschaft ehrte die Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands, Monika Poschenrieder (Mi.), Maria-Anna Steingruber (li.) vom Landgasthof Fischbach (40 Jahre) und Ingrid Sebald-Wendl vom Landhotel Huber am See in Ambach (21 Jahre). © arp

Inflation, Arbeitskräftemangel und Energiekrise. Die Gastronomie und die Tourismusbranche haben mit vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen. Hinzu kommen weitere Probleme wie die Rückzahlung der Corona-Soforthilfen und die steigende Mehrwertstauer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zu diesen Themen referierte Verbandsanwalt Patricio Ortega bei der Kreisversammlung des Hotel- und Gaststättenverbandes am Montag in Bad Tölz. Bis Ende Juni haben Empfänger Zeit zu berechnen, wie viel von den erhaltenen Corona-Hilfen zurückgezahlt werden müssen. Personalkosten würden dabei nicht berücksichtigt, kritisierte Ortega. Außerdem sei bei der Auszahlung der Hilfen 2020 nicht kommuniziert worden, dass das Geld möglicherweise zurückgezahlt werden muss. „Es ist uns als Verband leider nicht gelungen, bei der Politik Änderungen durchzusetzen“, erklärte der Anwalt.

Anwalt: Bescheide nicht ignorieren

Eine Teilnehmerin ergänzte: „Für kleine Betriebe ist das ein Wahnsinn.“ Ortega warnte jedoch eindringlich davor, Rückforderungsbescheide zu ignorieren. „Wenn man nicht reagiert, begeht man automatisch Subventionsbetrug.“ Wer die geforderte Summe nicht sofort aufbringen könne, für den bestehe die Möglichkeit, eine Ratenzahlung zu beantragen.

Auch das Thema Mehrwegpflicht sorgte für Diskussionsstoff. Seit dem 1. Januar dieses Jahres sind Gastronomen dazu verpflichtet, bei Getränken und Speisen, die zum Mitnehmen angeboten werden, zusätzlich eine Mehrwegalternative anzubieten. „Das heißt aber nicht, dass keine Einwegverpackungen mehr verwendet werden dürfen“, erklärte Ortega. Die Vorschrift gilt nur dann, wenn Verpackungen in irgendeiner Form Kunststoff enthalten, und sei es nur als Beschichtung im Kaffeebecher. Ausgenommen sind kleine Betriebe mit weniger als fünf Mitarbeitern. Der Verband steht laut Ortega dem neuen Gesetz skeptisch gegenüber. „Bisher bedeutet es vor allem einen Kosten- und Arbeitsaufwand.“

Große Sorge wegen höherer Mehrwertsteuer

Ähnlich kritisch wird das Ende der Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie gesehen. Sie soll heuer auslaufen. „Ein niedrigerer Steuersatz ist lebenswichtig für die Branche“, sagte Kreisvorsitzende Monika Poschenrieder. „Wir wollen, dass kleine Gasthäuser weiterhin erhalten bleiben und sich jeder einen Restaurantbesuch leisten kann.“ Ein Auslaufen der Regelung hätte gravierende Folgen für die Betriebe, so Poschenrieder. Regionalgeschäftsführer Thomas Quiram verwies auf Beispiele in den Nachbarländern. „Es ist gang und gäbe in Europa, dass die Gastronomie niedriger besteuert wird.“

Erfreuliche Tourismusbilanz

Trotz dieser vielfältigen Herausforderungen gab es bei der Versammlung auch Positives zu berichten. Andreas Wüstefeld, Leiter von Tölzer Land Tourismus, konnte eine „erfreuliche Tourismusbilanz“ für das vergangene Jahr präsentieren. Mit rund 415 000 Gästeankünften und etwa 1,5 Millionen Übernachtungen im Landkreis wurde „weitgehend Vor-Pandemie Niveau“ erreicht. Besonders beliebt waren 2022 Campingurlaube. Der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner verwies in diesem Zusammenhang auf die besondere Bedeutung der Tourismusbranche in der Region: „Ohne den Tourismus gäbe es nicht das Einzelhandels- und Gastronomieangebot, das wir heute haben.“ In der Versammlung vorgestellt wurde außerdem der neue Regionalgeschäftsführer Thomas Quiram, welcher zusammen mit Patricio Ortega die Tätigkeiten der früheren Bezirksgeschäftsführerin Susanne Gruber übernimmt. (fs)

