Corona-Tests ab Juli? „Die Regierung schläft!“

Von: Felicitas Bogner

Die Lenggrieser Apothekerin Eva Löhle bietet bis Ende Juni in der Tourist-Information Bürgertests an. Danach wird sie in ihrer Apotheker weiter abstreichen. Ob die Tests dann noch vom Staat übernommen werden, weiß niemand. Ärger über langes Warten auf Infos vom Bund Anzahl der positiv Getesteten steigt wieder © arp

Die Betreiber der Corona-Teststationen im Landkreis wissen nicht, wie es ab Juli weitergeht. Ende Juni läuft die aktuelle Testverordnung aus. Dann sollen die Abstriche wieder kostenpflichtig sein.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die aktuelle Testverordnung läuft Ende Juni aus. Auch wenn die Infektionszahlen stetig steigen, bedeutet das: Wer sich ab 1. Juli einem Coronatest unterziehen möchte, muss wieder selber dafür bezahlen. Und mal wieder sind es die Betreiber der Testzentren, die nun in der Bredouille stecken. Denn es gibt bisher noch keinerlei Beschlüsse, zu welchen Konditionen, für wen und aus welchem Testanlass der Abstrich wie viel kosten soll.

Ärger über langes Warten auf Infos vom Bund

Der Tölzer Apotheker Andreas Heinrich ärgert sich über die mangelnde und späte Kommunikation von Seiten der Regierung. „Die schlafen mal wieder“, sagt er. Heinrich betreibt sowohl im Tölzer Vitalzentrum eine Schnellteststation als auch in der Stefanie-von-Strechine-Straße eine PCR-Teststelle. „Mit den PCR-Tests ist sicher ab 30. Juni Schluss, das läuft schon lange defizitär“, sagt er. Ob er im Vitalzentrum auch im Juli noch Schnelltests anbieten werde, sei noch offen. Zwar hoffe er – wie einige andere Betreiber von Teststationen auch –, dass der Beschluss aufgrund der hohen Zahlen kurzfristig noch geändert wird. Aber sollten ab 1. Juli die Tests etwas kosten, macht er auch im Vitalzentrum die Schotten dicht. „Da gibt es wieder nur Diskussionen, sobald ich etwas dafür verlangen muss“, begründet er. „Bisher war ich ohnehin einer der wenigen, der beständig da war, egal was für ein Minus man zeitweise mit der Testerei hatte“, erklärt Heinrich. Aktuell würde sich das Testgeschäft „tragen“. Die steigenden Coronazahlen würden sich auch ganz deutlich seit zwei Wochen im Testalltag abzeichnen. „Aktuell sind etwa 80 Prozent der PCR-Tests positiv“, berichtet Heinrich.

In Lenggries testet die Apothekerin Eva Löhle momentan noch in der Tourist-Information. Unabhängig von der weiteren Testverordnung wird sie ab Juli aber wieder in der „Alten Apotheke“ in Lenggries die Abstriche anbieten – zu welchen Konditionen ist noch ungewiss. „Ab Juli wird der Saal anderweitig gebraucht, ich werde aber weitermachen“, erklärt sie. Auch sie hofft auf die Möglichkeit, weiterhin kostenlose Bürgertests anbieten zu können. „Zu mir kommen viele Leute, die Angehörige im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen“, berichtet sie. „So oder so würde ich weiter den Service für meine Kunden anbieten. Vor allem Ältere sind da sehr hilflos.“ Aber auch Löhle ärgert sich über die kurzfristige Informationsbekanntgabe der Regierung sehr.

Anzahl der positiv Getesteten steigt wieder

PCR-Tests nach Anmeldung gibt es aktuell auch noch im Testzentrum auf der Flinthöhe. Landratsamtssprecherin Marlis Peischer erklärt: „Kostenlose PCR-Tests sind für folgende Personen ohne Krankheitssymptome möglich: Bestätigung eines positiven Schnell- oder Selbsttests bei asymptomatischen Verläufen, bei einer Klinikeinweisung und für medizinisches Personal, wenn ein Test im Hygienekonzept der Einrichtung beschrieben ist.“ Kostenpflichtige Tests hingegen dürften im Testzentrum auf der Flinthöhe nicht angeboten werden. „Schnelltests werden ebenfalls momentan nicht durchgeführt, erklärt Marlis Peischer auf Nachfrage des Tölzer Kurier.

Stephanie Ried hingegen führt in Wolfratshausen weiterhin in ihrer Pole-Dance und Pilates-Schule „Schwerelos“ Schnelltests durch. „Auch ich muss warten, bis man Genaueres weiß“, sagt sie. „Bisher teste ich noch mit Anmeldung.“ So wie Heinrich und Löhle hofft auch Ried, dass die Tests kostenfrei bleiben. „Ansonsten muss ich schauen, wie die Konditionen und der Bedarf dann sind. Ich denke aber, dass ich so oder so weiter Tests mit Anmeldung mache.“

Alexandra Dieterich betreibt die „Excura“-Teststation in Geretsried. Zwar sei die Nachfrage zuletzt „auf niedrigem Niveau etwa gleichbleibend“ gewesen, seit einigen Tagen beobachte sie aber wieder einen stetigen Anstieg bei der Testnachfrage. „Seit Ende der Pfingstferien haben wir auch eine höhere Anzahl der positiv Getesteten“, stellt auch Dieterich fest. „Wie und ob es ab Juli bei ihrer Teststation weitergehen wird, könne sie erst beantworten, sobald der Bund sich zum weiteren Vorgehen geäußert habe.

Weitere Informationen

Wenn die Teststationen im Landkreis das Landratsamt über ihre Öffnungszeiten informieren, sind diese online auf https://www.lra-toelz.de/coronatest-toelwor abrufbar.

