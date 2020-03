Stadt schließt Einrichtungen – Märkte gehen weiter

Stadt Bad Tölz schließt sämtliche Einrichtungen, um die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus einzudämmen.

Bad Tölz–Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu reduzieren, wird es gravierende Einschnitte im öffentlichen Leben geben. Oberstes Ziel ist es einerseits, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, um so eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Andererseits geht es um den Schutz der Risikogruppen. Mit der Schließung der Kitas, Kindergärten und Schulen ab Montag, 16. März, bis zunächst zum Ende der Osterferien am 19. April sowie einem Besuchsverbot für Krankenhäuser (siehe oben) und Pflegeeinrichtungen wurde ein erster Schritt dazu getan.

Veranstaltungen jeglicher Art nicht mehr erlaubt

Mit Verfügung von Montag sind Veranstaltungen jeglicher Art nicht mehr erlaubt. Ab diesem Dienstag werden, der Anordnung der Staatsregierung folgend, alle Freizeiteinrichtungen geschlossen. Für die Stadt Bad Tölz bedeutet das zunächst, dass ab diesem Dienstag sowohl die Stadtbibliothek als auch die Kurbücherei, das Stadtarchiv, das Vital-Zentrum, das Stadtmuseum sowie die Tourist-Information in der Marktstraße und die Einrichtungen der Jugendförderung mit dem Bürgerhaus an der General-Patton-Straße und dem Jugendcafé an der Hindenburgstraße geschlossen werden. Die Tourist-Information am Max-Höfler-Platz ist ebenfalls ab Dienstag geschlossen. In dringenden Fällen, wie zum Beispiel für die Kartenrückgabe für abgesagte Veranstaltungen, kann unter Telefon 0 80 41/7 86 7-0 ein Termin vereinbart werden. Das Telefon ist besetzt von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Aufgrund der Absage aller Veranstaltungen und den mit den Auflagen verbundenen Einschränkungen zur Nutzung von Freizeiteinrichtungen wird die Entrichtung des Kurbeitrags bis einschließlich 19. April ausgesetzt.

Wochen- und Bauernmarkt findet noch statt

Da die allgemeine Versorgung sichergestellt bleiben muss, wurde entschieden, den Wochen- sowie den Bauernmarkt vorerst weiterhin regelmäßig stattfinden zu lassen. Zur Sicherheit werden Kunden gebeten, Menschenansammlungen zu vermeiden und die notwendige Dis-tanz untereinander einzuhalten. Auch der Wertstoffhof in der Dietramszeller Straße 32 bleibt bis auf Weiteres geöffnet.

Ob es für das Rathaus ebenfalls Schließungen geben wird und wie das weitere Vorgehen als Reaktion auf die Verordnung der Staatsregierung aussehen muss, darüber wird Bürgermeister Josef Janker in Kürze entscheiden.

