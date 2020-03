Weiterer Corona-Fall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Der erste Corona-Fall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen war am Mittwochmittag bekannt gemacht worden. Am Abend gab es dann bereits den zweiten Fall.

Es gibt die ersten beiden Corona -Fälle in Bad Tölz-Wolfratshausen

-Fälle in Beim ersten Patienten handelt es sich um einen etwa 50-jähriger Mann, der sich bei einem Auslandsaufenthalt angesteckt

Ebenfalls positiv gestest wurde ein 51-jähriger Mann.

Update, 11. März, 17.28 Uhr:

Nachdem ersten positiven Testergebnis bei einem rund 50-jährigen Mann wurde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zwischenzeitlich eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet.

Der 51-Jährige hat nach Angaben des Landratsamts leichte grippale Symptome und war bereits in häuslicher Quarantäne. Außer seiner Familie gibt es keine Kontaktpersonen. Seine Familie wird aktuell getestet und steht bis auf Weiteres ebenfalls unter häuslicher Quarantäne.

Der Mann hatte sich an seinem Arbeitsplatz außerhalb des Landkreises mit dem Virus angesteckt.

Die ursprüngliche Meldung von 13 Uhr

Bad Tölz-Wolfratshausen - Es war nur eine Frage der Zeit: Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist am 11. März 2020 das Coronavirus (SARS-CoV-2) bei einem knapp über 50-Jährigen nachgewiesen worden. Der Patient zeigt nach Angaben des Landratsamts aktuell keine Symptome und bleibt in häuslicher Quarantäne.

Coronivirus Bad Tölz: Betroffener steckte sich bei Auslandsaufenthalt an

Der allein lebende Mann hatte sich bei einem Auslandsaufenthalt angesteckt und war noch während der Heimfahrt darüber informiert worden, Kontakt mit einer infizierten Person gehabt zu haben. Der Mann verhielt sich vorbildlich. Er begab er sich direkt selbst in Quarantäne, so dass er ab dem Abreisezeitpunkt keinen Kontakt zu einer anderen Person hatte – auch nicht im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Landrat Bad Tölz zum Coronavirus: „Wir sind jedoch gut vorbereitet“

In Anbetracht des ersten Falles sagte Landrat Josef Niedermaier: „Wir waren lange verschont, doch nach der immensen Zunahme der Fälle in den vergangenen Tagen, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Virus auch unseren Landkreis erreicht. Wir sind jedoch gut vorbereitet und agieren mit Bedacht.“

Dr. Stephan Gebrande, Leiter des Gesundheitsamtes, ruft wie schon in den vergangenen Tagen die Menschen dazu auf, insbesondere auf Hand-, Hust- und Nieshygiene zu achten.

Momentan wird die sogenannte Eindämmungsstrategie verfolgt. Das heißt, der öffentliche Gesundheitsdienst verfolgt das Ziel, einzelne Infektionen so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus dadurch soweit wie möglich zu verhindern. Der Fokus richtet sich nun aber auch darauf, insbesondere Personen zu schützen, die ein Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen.

Das Risiko einer Erkrankung, die einen schwereren Verlauf nimmt, steigt ab 50 bis 60 Jahren mit zunehmendem Alter an. Auch Grunderkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen könnten zu einem schweren Verlauf führen. Auch für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem bestehe ein erhöhtes Risiko. Dagegen seien nach derzeitigen Erkenntnissen unter 20-Jährige mit nur 2,4 Prozent Anteil an den nachgewiesenen Infizierten kaum betroffen. „Auch Schwangere scheinen kein erhöhtes Erkrankungsrisiko zu haben“, so das Landratsamt.

Angehörige der Risikogruppen sollten Kontakte meiden

Gerade aber für Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, empfiehlt das Gesundheitsamt, „weitere Maßnahmen der Kontaktreduktion zu ergreifen“. Wer Symptome hat, sollte rasch Kontakt zur Hausarztpraxis aufnehmen – allerdings erst einmal telefonisch –, insbesondere wenn im privaten oder beruflichen Umfeld Corona-Fälle bekannt werden.

Wichtig sei aber vor allem, dass Erkrankte oder Personen, die aus Risikogebieten wie Italien kommen oder Kontakt zu sicher diagnostizierten Corona-Fällen hatten, Menschen, für die eine Ansteckung gefährlich werden kann, mindestens 14 Tage meiden. „Hier kann ich nur an die Verantwortung und Solidarität jedes einzelnen appellieren“, so Niedermaier.

Blick in die umliegenden Landkreise

In den benachbarten Landkreisen sind die Fallzahlen ebenfalls noch gering. In Garmisch-Partenkirchen gibt es zwei Erkrankte, in Miesbach sechs. In Weilheim-Schongau wurden drei Fälle bestätigt. Die Erkrankung eines 80-Jährigen hat dort allerdings einen so schweren Verlauf genommen, dass er intensivmedizinisch versorgt werden muss. Im Kreis Starnberg sind 18 Fälle erfasst. Dazu zählen aber auch die ersten Fälle, die bereits im Januar bei dem dort ansässigen Autozulieferer auftraten. In Bayern gibt es laut Robert-Koch-Institut bislang – Stand: Dienstagabend – 314 Corona-Fälle

