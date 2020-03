Corona-Krise im Ticker: 38 Fälle - zwei davon in der Belegschaft von Tölzer Kliniken

Mittlerweile ist die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen auf 38 gestiegen. Nun ist auch eine Asylbewerberunterkunft betroffen

Es gibt weitere Corona -Fälle in Bad Tölz-Wolfratshausen

-Fälle in Die Gesamtzahl steigt nun auf 38.

Besuchsverbot in Kliniken, Behörden beenden Publikumsverkehr.

Alle News und Geschichten zur Coronavirus-Krise im Landkrei Bad Tölz-Wolfrathausen lesen Sie hier.

Coronavirus-Krise im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen - die Lage am Freitag

18.28 Uhr

: Am Freitagnachmittag liegt die Anzahl nachgewiesener Coronafälle im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei 38. „Alle Patientinnen und Patienten zeigen keine bis milde Symptome und befinden sich nun in häuslicher Isolation“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

In der Tölzer Buchberg-Klinik wurde eine Person der Belegschaft positiv getestet. Kontaktpersonen wurden ermittelt, isoliert und nach Risikoeinschätzung getestet. Die anderen Patienten der Buchberg-Klinik wurden entlassen oder in andere Einrichtungen verlegt.

Corona-Fall in der Asklepios -Stadtklinik Bad Tölz

Auch eine Person der Belegschaft der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Sie war vor einer Woche zuletzt im Dienst, klagte kurz darauf über starke Erkältungssymptome und hat sich daher in häusliche Quarantäne begeben und eine ambulante Testung auf das Coronavirus durchführen lassen. Dieser Test ist positiv. Gemäß der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Management von Kontaktpersonen wurden von Seiten der Stadtklinik sowohl die Kontaktpersonen ermittelt und kontaktiert. Betroffene Mitarbeiter wurden daher ebenfalls in Quarantäne geschickt. Bislang zeigt keiner von Ihnen Symptome.

„Der Schutz unserer Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Virus hat ebenso oberste Priorität, wie der Schutz und die Versorgung unserer Patienten. Im Umgang mit möglichen Verdachtsfällen setzt unser Personal auf die entsprechende Schutzausrüstung. Zudem haben wir gemäß der Empfehlungen des RKI festgelegt, wie wir verfahren, falls ein Mitarbeiter sich im Risikogebiet aufgehalten hat, Kontakt mit einem positiv getesteten Coronafall hatte, oder selbst Symptome entwickelt“, betont der Geschäftsführer der Asklepios-Klinik, Felix Rauschek.

Der Krankenhausbetrieb läuft ohne Einschränkungen weiter. Die Patienten und deren Angehörige können zudem beruhigt sein: Dringende, nicht aufschiebbare Eingriffe würden weiterhin durchgeführt. Andere unter Umständen von einer Terminverschiebung betroffene Patienten werden rechtzeitig telefonisch informiert, wenn man einen anderen Termin vereinbaren muss.

17.01 Uhr: Aufgrund der aktuellen Situation müssen nach der Tafel Tölz auch die Tafeln in Lenggries (Lebensmittel-Ausgabe samstags) und Kochel (Lebensmittel-Ausgabe montags) vorübergehend den Betrieb einstellen. Die Tafel in Geretsried bleibt geöffnet.

13.01 Uhr: Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist seit gestern eine neue Teststation in Betrieb. Eine so genannte Mobile oder Drive-Through-Station. Die neue Station im Landkreis steht am Tölzer Eisstadion.

Aber Achtung: Keiner kann dort einfach hinfahren. Auch einen Termin kann man nicht selbst ausmachen. Die Behörden entscheiden, wer getestet wird und vergibt dann die Termine. Zwischenzeitlich sind das meist nur noch Personen, die mit einem Infizierten Kontakt hatten und Symptome aufweisen. Ausführliche Infos zu den Bestimmungen folgen im Laufe des Tages.

Möglicherweise auch wegen der Inbetriebnahme der neuen Station sind die Coronavirus-Fälle im Landkreis stark angewachsen - auf 31 bestätigte Fälle. Also ein Anstieg um über 30 Prozent binnen zwei Tagen.

Coronavirus-Krise im Landkreis Bad Tölz-Wolfrathausen - die Lage am Donnerstag

14.02 Uhr: Auch unsere Supermärkte spüren die Auswirkungen der Coronakrise: Kundenanstürme auf Nudeln und Klopapier gehören hier mittlerweile zum Alltag. Daraus ziehen manche Geschäfte bereits Konsequenzen.

10.01 Uhr: Den neunten Fall gibt es seit heute in der Asylbewerberunterkunft Geretsried. Dort hat das Gesundheitsamt das Virus bei einem Asylbewerber festgestellt, der nun in Quarantäne außerhalb der Unterkunft verbracht wird. Vorsorglich müssen daher alle anderen 165 Personen, darunter auch Familien, ebenfalls getestet werden. Sie müssen zur Sicherheit in der Unterkunft zur häuslichen Quarantäne verbleiben, bis die medizinischen Untersuchungsergebnisse vorliegen. Darüber hinaus ermittelt das Landratsamt, welche ehrenamtlichen Betreuer direkten persönlichen Kontakt zu dem erkrankten Asylbewerber hatten.

Coronakrise im Landkreis Bad Tölz-Wolfrathausen - Update, 18. März:

19.02 Uhr: Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind neun weitere bestätigte Coronavirus-Fälle hinzugekommen, wie das Landratsamt gerade meldet. Insgesamt haben sich nun 20 Personen im Landkreis mit dem Virus infiziert.

Bei den neuen Fällen handelt es sich um drei Frauen im Alter zwischen 19 und 42 Jahren sowie um sechs Männer im Alter zwischen 25 und 64 Jahren. Sowohl die Patienten als auch die Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Bei einem Teil der Kontaktpersonen wurden bereits Abstriche vorgenommen, die restlichen Personen werden noch getestet.

15.57 Uhr: Tölzer Land Tourismus weist darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Geschehnisse um das Corona-Virus nun auch der Betrieb von Hotels und Beherbergungsbetrieben und die Zurverfügungstellung jeglicher Unterkünfte zu privaten touristischen Zwecken untersagt ist. Hiervon ausgenommen sind Hotels, Beherbergungsbetriebe und Unterkünfte jeglicher Art, die ausschließlich Geschäftsreisende und Gäste für nicht private touristische Zwecke aufnehmen.

Grundlage hierfür ist Ergänzung der Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern, welche ab dem 18. März 2020 in Kraft getreten ist.

Tölzer Land Tourismus bittet alle Gastgeber, diese Untersagung ernst zu nehmen. Denn abgesehen von drohenden Sanktionen bei Missachtung ist es gerade die Tourismusbranche, die einerseits mit am heftigsten und schnellsten von der Krise getroffen wurde, andererseits aber auch immens viel zu einer baldigen Eindämmung des Virus beitragen kann.

12.37 Uhr: Zwischenzeitlich erreicht uns ein Bild von Tölzer PflegerInnen, mit einem deutlichen Aufruf:

12.15 Uhr: Am Dienstag gab es im Landkreis keinen weiteren Corona-Fall, bestätigt das Landratsamt auf Anfrage. Möglicherweise könnte es aber auch daran liegen, dass die Testergebnisse derzeit eher zögerlich eingehen.

Update, 17. März:

16.08 Uhr: Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Besucherinnen und Besucher und auch zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes wird das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen mit all seinen Außenstellen ab Mittwoch, 18. März, bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Ein Zugang ist dann nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung und in dringenden und unaufschiebbaren Fällen möglich. Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisvorgänge werden momentan nur in Bad Tölz und auch nur mit einem entsprechenden Termin vorgenommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Termine nur für Fälle vergeben werden, die eine persönliche Vorsprache erfordern. „Um das Coronavirus einzudämmen, bitten wir auf persönliche Vorsprachen derzeit zu verzichten. Viele Angelegenheiten erfordern nicht zwingend eine persönliche Vorsprache und kann entweder telefonisch oder auf dem Postweg erledigt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Terminvereinbarungen können telefonisch oder elektronisch per Email getroffen werden. Die Ansprechpartner der Fachbereiche können unter www.lra-toelz.de/kontakt abgerufen werden.

Auch die Rathäuser im Landkreis stellen den Publikumsverkehr ein, sind aber telefonisch oder per Mail erreichbar.

Update, 16. März:

17.43 Uhr: Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist am Sonntag ein weiterer bestätigter Coronavirus-Fall hinzugekommen. Es handelt sich um einen 71-Jährigen, der als Kontaktperson getestet wurde, aber keine Symptome aufweist. Eine Person, die mit dem Betroffenen in Kontakt war, hat einen Abstrich bekommen. Sowohl Patient als auch die Kontaktperson befinden sich laut Pressemitteilung des Landratsamts in häuslicher Quarantäne. Insgesamt haben sich nun elf Personen aus dem Landkreis mit dem Virus infiziert.

10.08 Uhr: Die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz hat gemäß der Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums zur Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, Pflege- und Behinderteneinrichtungen und angesichts der auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen weiterhin steigenden Zahl der Coronafälle ein generelles Besuchsverbot beschlossen. Ausnahmen sind möglich, etwa beim Besuch von Kindern, im Notfall oder in der Versorgung von Sterbenden und sind im Einzelfall mit dem behandelnden Arzt zu klären. „Wir haben uns zu diesem drastischen Schritt entschieden, um unsere Patienten und Mitarbeiter zu schützen und um zu verhindern, dass das Virus in unser Krankenhaus gelangt. Leider können wir Angehörigen und Besuchern vor dem Hintergrund der Infektionsschutzmaßnahmen vor dem Coronavirus bzw. COVID-19 daher derzeit nicht erlauben unser Haus zu betreten. Wir bitten dafür herzlich um Ihr Verständnis“, betont Geschäftsführer Felix Rauschek.

Update, 15. März:

Im Zuge der Corona-Krise plant Ministerpräsident Söder drastische Schritte. Das öffentliche Leben kommt dadurch zum Erliegen

Update, 14. März, 17.34 Uhr:

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind seit Freitagabend vier weitere Fälle hinzugekommen. Es handelt sich dabei laut Landratsamt um eine 30- und eine 35-jährige Frau sowie um einen 77- und einen 44-jährigen Mann. Alle vier zeigen leichte Symptome, ihr Gesundheitszustand sei stabil, heißt es in der Pressemitteilung. Die Personen stehen unter häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen. Insgesamt haben sich nun zehn Personen aus dem Landkreis mit dem Coronavirus infiziert.

Das Landratsamt weist zudem darauf hin, dass auch die Turnhallen in der Trägerschaft des Landkreises geschlossen bleiben. Die Allgemeinverfügung zur Schulschließung ab Montag sieht auch für die Hallen ein Betretungsverbot vor.

Skigebiet am Brauneck schließt

Auch die Verantwortlichen im Skigebiet am Brauneck reagieren auf die Corona-Gefahr: Ab Montag, 16. März, ist das Skigebiet geschlossen.

Update, 13. März, 16.55 Uhr:

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat zum Thema Corona für Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März, ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 08041/505-595 erreichbar. Für die Abklärung medizinischer Symptome sollen sich Bürgerinnen und Bürger weiter unter Telefon 116 117 an den Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Vereinigung oder an ihren Hausarzt wenden.

Update, 13. März, 16.39 Uhr:

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen steigt auf sechs. Am Freitag kamen zwei weitere bestätigte Coronavirus-Fälle hinzu.

Es handelt sich laut Landratsamt zum einen um einen 17-jährigen Patienten mit grippalen Symptomen, der sich wahrscheinlich bei einem Auslandsaufenthalt angesteckt hat. Die Kontaktpersonen sind in der eigenen Familie, die aktuell einen Abstrich bekommen.

Bei der zweiten Person handelt es sich um eine 62-Jährige mit milden grippalen Symptomen. Die Frau hatte sich im Skiurlaub im Ausland angesteckt. Die Kontaktpersonen sind informiert und bekommen ebenfalls einen Abstrich.

Beide Patienten und die Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Update, 13. März, 16.20 Uhr:

Neben der Allgemeinverfügung zur Schulschließung ab Montag und den Einschränkungen, die beim Betreten von Krankenhäusern und Altenheimen gelten, weist das Landratsamt auf folgende Regelungen für den Landkreis hin:

Der MVV stellt am Montag, 16. März, auf den Ferienfahrplan um, der RVO macht selbiges am 23. März. Bei den Bussen des MVV wird bereits ab Samstag, 14. März, bei den Bussen des RVO dann ab Montag, 16. März, kein Einstieg vorne erfolgen und somit kein Fahrkartenverkauf im Bus mehr durchgeführt werden. Trotzdem gilt: Fahren darf man nur mit einem gültigen Ticket.

Veranstaltungen: Die aktuelle Empfehlungist dem entsprechenden Hinweisblatt des Gesundheitsamtes zu entnehmen. Maßgeblich dafür ist die Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, Veranstaltungen, die nicht wirklich zwingend notwendig sind, abzusagen oder zu verschieben. Der Schutz der Gesundheit insbesondere von Risikogruppen muss an oberster Stelle stehen.

Bäder: Medizinisch ist es nach momentanem Kenntnisstand nicht notwendig, Bäder zu schließen, da das Virus nach aktuellem Wissen durch das Chlor abgetötet wird. Zudem werden gerade in Schwimmbädern die Flächen intensiv und stetig gereinigt. Dennoch handelt es sich dabei um eine öffentliche Einrichtung, die nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt über die Schließung bzw. Öffnung entscheiden kann. Am bevorstehenden Wochenende ist das Bad in Geretsried geschlossen. Auch die Gemeinde Lenggries hat die Isarwelle bis auf Weiteres geschlossen.

Update 13. März, 13.26 Uhr:

Auf Basis der Risikobewertung des Robert-Koch-Institutes (RKI) empfiehlt das Gesundheitsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, Veranstaltungen, die nicht wirklich zwingend notwendig sind, abzusagen oder zu verschieben. Der Schutz der Gesundheit insbesondere von Risikogruppen muss an oberster Stelle stehen.

Risikogruppen sind:

Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Alter an. Insbesondere ältere Menschen können, bedingt durch das weniger gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion schwerer erkranken.

Auch verschiedene Grunderkrankungen wie z.B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen scheinen unabhängig vom Alter das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen.

Landrat: Wir werden im Landkreis alles dafür tun, um Risikogruppen zu schützen

Bei älteren Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen ist das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf höher als wenn nur ein Faktor (Alter oder Grunderkrankung) vorliegt.

Für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken, wie z.B. Cortison) besteht ein höheres Risiko.

Landrat Josef Niedermaier sagte dazu: „Wir werden im Landkreis alles dafür tun, um unsere Risikogruppen zu schützen und gleichzeitig handlungsfähig zu bleiben. An jede und jeden einzelnen appelliere ich, verantwortungsvoll zu handeln, damit wir gemeinsam die Verbreitung des Virus im Rahmen unserer Möglichkeiten eindämmen können. All jenen, die gerade im Gesundheitsbereich, bei der Polizei aber auch z.B. in den Verwaltungen am Limit arbeiten, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, danke ich ganz außerordentlich für Ihren Einsatz.“ Niedermaier ruft weiter dazu auf, angemessen und überlegt zu handeln.

Update 13. März, 8.30 Uhr:

Ministerpräsident Markus Söder hat angekündigt, dass ab Montag, 16. März, alle Schulen, Kitas und Krippen bis zu den Osterferien geschlossen bleiben. Zur Pressekonferenz geht es hier.

Bereits an diesem Freitag sind die Fünftklässler der Grund- Und Mittelschule Dietramszell vom Unterricht freigestellt. Die Schule schreibt auf ihrer Homepage: „Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die durch die Amtsleitung des Gesundheitsamts Bad Tölz-Wolfratshausen angeordnet wurde. In der Familie eines Mitschülers wurde ein Familienmitglied positiv auf COVID-19 getestet. Der Mitschüler, der bereits seit einer Woche die Schule nicht besucht, ist nun selbst getestet worden. Das Ergebnis erwarten wir bis Montag. Die Schüler der 5. Klasse gelten nicht als Verdachtspersonen. Sollten jedoch Symptome, die einer Grippe ähneln, auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt und auch die Schule, dies gerne per Email. Sobald wir weitere Anordnungen des Gesundheitsamtes erhalten, stellen wir die Information hier ein. Wir bitten von Anrufen abzusehen, da wir erst tätig werden können, wenn wir Ergebnisse durch das Gesundheitsamt mitgeteilt bekommen.“

Update, 12. März, 16.45 Uhr:

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind zu den am Mittwoch bekannt gewordenen zwei Corona-Fällen zwei weitere hinzugekommen, wie das Landratsamt bekannt gibt.

Es handelt sich bei den Personen um einen 25-Jährigen, der sich wahrscheinlich in einer Berufsschule außerhalb des Landkreises angesteckt hat. Bei der zweiten Person handelt es sich um eine 30-jährige Frau, die sich möglicherweise bei einem Aufenthalt in Italien infiziert hat. Beide zeigen milde Symptome und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Die Kontaktpersonen werden durch das Gesundheitsamt ermittelt.

Coronavirus: Noch keine Schulschließung am Freitag

Schulschließungen sind im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für Freitag, 13. März, nicht angezeigt. Sollte es jedoch zu Schulschließungen kommen, ruft das Gesundheitsamt dazu auf, die Kinder nicht von Personen der Risikogruppe wie beispielsweise von den Großeltern betreuen zu lassen. Dazu hat das Landratsamt ein Merkblatt zusammengestellt. Dieses ist auch auf www.lra-toelz.de/coronavirus abrufbar.

Update, 11. März, 17.28 Uhr:

Nachdem ersten positiven Testergebnis bei einem rund 50-jährigen Mann wurde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zwischenzeitlich eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet.

Der 51-Jährige hat nach Angaben des Landratsamts leichte grippale Symptome und war bereits in häuslicher Quarantäne. Außer seiner Familie gibt es keine Kontaktpersonen. Seine Familie wird aktuell getestet und steht bis auf Weiteres ebenfalls unter häuslicher Quarantäne.

Der Mann hatte sich an seinem Arbeitsplatz außerhalb des Landkreises mit dem Virus angesteckt.

Die ursprüngliche Meldung von 13 Uhr

Bad Tölz-Wolfratshausen - Es war nur eine Frage der Zeit: Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist am 11. März 2020 das Coronavirus (SARS-CoV-2) bei einem knapp über 50-Jährigen nachgewiesen worden. Der Patient zeigt nach Angaben des Landratsamts aktuell keine Symptome und bleibt in häuslicher Quarantäne.

Coronavirus Bad Tölz: Betroffener steckte sich bei Auslandsaufenthalt an

Der allein lebende Mann hatte sich bei einem Auslandsaufenthalt angesteckt und war noch während der Heimfahrt darüber informiert worden, Kontakt mit einer infizierten Person gehabt zu haben. Der Mann verhielt sich vorbildlich. Er begab er sich direkt selbst in Quarantäne, so dass er ab dem Abreisezeitpunkt keinen Kontakt zu einer anderen Person hatte – auch nicht im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Landrat Bad Tölz zum Coronavirus: „Wir sind jedoch gut vorbereitet“

In Anbetracht des ersten Falles sagte Landrat Josef Niedermaier: „Wir waren lange verschont, doch nach der immensen Zunahme der Fälle in den vergangenen Tagen, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Virus auch unseren Landkreis erreicht. Wir sind jedoch gut vorbereitet und agieren mit Bedacht.“

Dr. Stephan Gebrande, Leiter des Gesundheitsamtes, ruft wie schon in den vergangenen Tagen die Menschen dazu auf, insbesondere auf Hand-, Hust- und Nieshygiene zu achten.

Momentan wird die sogenannte Eindämmungsstrategie verfolgt. Das heißt, der öffentliche Gesundheitsdienst verfolgt das Ziel, einzelne Infektionen so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus dadurch soweit wie möglich zu verhindern. Der Fokus richtet sich nun aber auch darauf, insbesondere Personen zu schützen, die ein Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen.

Das Risiko einer Erkrankung, die einen schwereren Verlauf nimmt, steigt ab 50 bis 60 Jahren mit zunehmendem Alter an. Auch Grunderkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen könnten zu einem schweren Verlauf führen. Auch für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem bestehe ein erhöhtes Risiko. Dagegen seien nach derzeitigen Erkenntnissen unter 20-Jährige mit nur 2,4 Prozent Anteil an den nachgewiesenen Infizierten kaum betroffen. „Auch Schwangere scheinen kein erhöhtes Erkrankungsrisiko zu haben“, so das Landratsamt.

Angehörige der Risikogruppen sollten Kontakte meiden

Gerade aber für Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, empfiehlt das Gesundheitsamt, „weitere Maßnahmen der Kontaktreduktion zu ergreifen“. Wer Symptome hat, sollte rasch Kontakt zur Hausarztpraxis aufnehmen – allerdings erst einmal telefonisch –, insbesondere wenn im privaten oder beruflichen Umfeld Corona-Fälle bekannt werden.

Wichtig sei aber vor allem, dass Erkrankte oder Personen, die aus Risikogebieten wie Italien kommen oder Kontakt zu sicher diagnostizierten Corona-Fällen hatten, Menschen, für die eine Ansteckung gefährlich werden kann, mindestens 14 Tage meiden. „Hier kann ich nur an die Verantwortung und Solidarität jedes einzelnen appellieren“, so Niedermaier.

Blick in die umliegenden Landkreise

In den benachbarten Landkreisen sind die Fallzahlen ebenfalls noch gering. In Garmisch-Partenkirchen gibt es zwei Erkrankte, in Miesbach sechs. In Weilheim-Schongau wurden drei Fälle bestätigt. Die Erkrankung eines 80-Jährigen hat dort allerdings einen so schweren Verlauf genommen, dass er intensivmedizinisch versorgt werden muss. Im Kreis Starnberg sind 18 Fälle erfasst. Dazu zählen aber auch die ersten Fälle, die bereits im Januar bei dem dort ansässigen Autozulieferer auftraten. In Bayern gibt es laut Robert-Koch-Institut bislang – Stand: Dienstagabend – 314 Corona-Fälle

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Landkreis Bad Tölz - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch: In den Hotels im Landkreis gehen derzeit viele Stornierungen ein - bedingt durch die Angst vor dem Coronavirus. Gastgeber befürchten: „Das wird einigen die Beine wegziehen“

Etwa 30 Anfragen pro Tagen gehen derzeit beim Tölzer Gesundheitsamt zum Thema Coronavirus ein. Der Leiter Dr. Stephan Gebrande erklärt, was jetzt zu beachten ist.