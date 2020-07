Coronavirus bedroht auch die Psyche

Die Pandemie bedroht nicht nur das physische Wohlbefinden. Vor allem Senioren sind gefährdet. Warum, das erklärt der Ärztliche Direktor der Tölzer Schlemmerklinik im Interview.

Bad Tölz– Das Coronavirus greift vor allem den Körper an. Doch auch die Psyche ist von Covid-19 bedroht: Wer ohnehin schon labil ist, rutscht schnell in eine Depression ab. Warum häufig Senioren betroffen sind und wie Familie und Freunde helfen können, das erklärt Dr. Markus Reicherzer. Er ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychiatrie sowie Neurologie – und Ärztlicher Direktor der CIP Klinik-Dr.-Schlemmer in Bad Tölz.

Herr Dr. Reicherzer, die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen bedeuten schon für gesunde Menschen eine Herausforderung. Was macht sie mit depressiven Menschen?

Menschen mit Depressionen betrachten die Welt durch eine besonders dunkel getönte Brille. Wenn sie durch die Tölzer Fußgängerzone gehen, sehen sie zum Beispiel nicht die Schönheit der Marktstraße, sondern die Verzweiflung eines Obdachlosen. Betroffene erleben das Virus als Bedrohung, das kann eine Depression noch verstärken.

Kann die aktuelle Situation auch eine Depression auslösen?

Ja, definitiv. Gerade Senioren sind gefährdet, wenn sie sich isoliert und einsam fühlen. Aber auch Menschen, die besonders viel arbeiten müssen, wie Pflegekräfte, gehören zur Risikogruppe – zumal sie damit zurechtkommen müssen, einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein. Und dann gibt es da noch Jugendliche, denen die Gleichaltrigen fehlen. Auch das drückt aufs Gemüt. Oder Familien, die wegen Corona auf engstem Raum ständig zusammen sind...

+ Dr. Markus Reicherzer, Ärztlicher Direktor CIP Klinik Dr. Schlemmer © arp/A.

Was genau ist eigentlich eine Depression?

Man kann nicht von einem einheitlichen Krankheitsbild sprechen. Dieser Umstand ist die Quelle vieler Missverständnisse. Auch die Ursachen sind unterschiedlich: Eine Depression kann die Folge von belastenden Lebenssituationen oder Traumata sein. Sie kann aber auch mit einer anderen Erkrankung einhergehen, etwa einer Krebsdiagnose. Auch der genetische Faktor spielt eine Rolle. Final geht es aber immer um ein Gefühl der Ohnmacht.

Das klingt so, als hätten die Psychologen gerade sehr viel zu tun. Hat sich die Nachfrage erhöht?

Leider gibt es keine belastbaren Zahlen. Fakt ist, dass sich viele Patienten während des Lockdowns nicht getraut haben, zur Therapie zu gehen – aus Angst vor einer Infektion. Viele niedergelassene Therapeuten haben den Praxisbetrieb aber auch eingestellt. Auch in der Schlemmer-Klinik mussten wir die stationäre Versorgung herunterfahren und Betten freiräumen, um eventuelle Engpässe bei der Behandlung von Corona-Fällen auffangen zu können.

Was sollten Freunde oder Familie tun, wenn sie den Verdacht haben, jemand könnte in eine Depression abrutschen?

Aktiv werden und offen ansprechen, dass man den Eindruck hat, dass etwas nicht stimmt. Man sollte unbedingt nachfragen, wie es dem Betreffenden geht und ob er Hilfe braucht. Man sollte demjenigen vermitteln: „Du bist nicht allein.“

Spüren Sie bei Ihrer Arbeit die Auswirkungen der Pandemie?

Ja, sie tangiert alle in unserer täglichen Arbeit. Allein, weil wir wegen des Mund-Nase-Schutzes die Mimik nicht mehr lesen können. Wegen der Abstandsregelung ist die Kommunikation unter den Patienten gehemmter. Kleinigkeiten wie ein Handschlag fallen ebenfalls weg. Insgesamt ist die Stimmung gedrückter.

Wo finden Betroffene und Angehörige Rat und Hilfe?

Der Bundesverband Deutscher Psychologen hat extra ein Corona-Telefon eingerichtet. Die Nummer lautet 0 800/777 22 44. Wenn die Situation kritisch ist, kann man auch mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117 Kontakt aufnehmen. Für Senioren gibt es das sogenannte „Silbernetz“. Die von uns als Versorgungsverbund eingerichtete CIP Helpline wird zudem von erfahrenen Psychologen und Psychologischen Psychotherapeuten unter der Nummer 089/5 50 66 77 20 von Montag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr betreut.

