Coronavirus im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Außengastro öffnet am Freitag

Wir geben einen Überblick während der Coronavirus-Pandemie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in diesem News-Ticker. Aktuelle Zahlen und Entwicklungen lesen Sie hier.

Coronavirus-Pandemie im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen: Alle News zum Thema lesen Sie hier im Ticker.

Wöchentlich gibt es zudem hier aktuelle Zahlen zu Infizierten und Genesenen im Landkreis.

Update vom 13. Mai:

Zwar nach oben gegangenen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis am Vatertag. Mit 74,3 liegt sie laut Robert-Koch-Institut aber immer noch deutlich unter dem Schwellenwert von 100. Ab Freitag öffnet unter anderem die Außengastronomie. Auch Mussen dürfen nach vorheriger Anmeldung wieder besucht werden. In den Geschäften gilt Click & Meet - und zwar ohne vorherigen Test, aber mit Terminvereinbarung.

Update vom 12. Mai:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt weiter. Am Mittwoch liegt der Wert bei 64,1. Allerdings gibt es einen weiteren Todesfall. Laut Landratsamt handelt es sich um eine Person des Jahrgangs 1940, die nicht durchgeimpft war. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Landkreis an oder mit Corona gestorben sind, steigt damit auf 74. Aktuell sind 164 Menschen mit dem Virus infiziert, 71 davon mit einer Mutation.

Die Inzidenz, die seit Tagen unter 100 liegt, sorgt für weitere Lockerungen (siehe auch Update 10. Mai): Am Dienstag, 11. Mai, hat das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen das Bayerische Gesundheitsministerium um das Einvernehmen zu weiteren Lockerungen bei einer 7-Tage-Inzidenz von fünf Tagen in Folge unter 100 ersucht. Dieses wurde heute erteilt, so dass ab Freitag, 14. Mai, folgende Lockerungen gelten:

- Die Außengastronomie darf öffnen. Für den Besuch muss vorher ein Termin gebucht werden, dazu muss eine Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung erfolgen. Wenn an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen sitzen, ist ein höchstens 24 Stunden alter POC-Antigentest oder Selbsttest oder ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test mit negativem Ergebnis notwendig.

- Theater und Konzerthäuser sowie Kinos dürfen öffnen, Voraussetzung ist ein negativer Test. Für den Test gelten die Regeln wie in der Außengastronomie.

- Im Innenbereich darf kontaktfreier Sport, unter freiem Himmel Kontaktsport betrieben werden, Voraussetzung ist ein negativer Test der Teilnehmenden. Für den Test gelten die Regeln wie in der Außengastronomie

Erfreulich entwickeln sich die Impfzahlen. 54..350 Dosen wurden bislang in den beiden Impfzentren und in den Hausarztpraxen verimpft - darunter 42.850 Erstimpfungen. 11.500 Menschen sind bereits komplett geimpft.

Update vom 11. Mai:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Dienstag den fünften Tag in Folge unter der 100er-Marke. Damit winken am Donnerstag weitere Lockerungen der Corona-Regeln (siehe Update vom 10. Mai). Das Robert-Koch-Institut gab den Wert mit 83,6 an.

Aktuell mit dem Corona-Virus infiziert waren am Dienstag laut Landratsamt 159 Menschen, bei 82 davon wurde eine Variante nachgewiesen. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, liegt unverändert bei 73. Auf einer Intensivstation behandelt werden derzeit elf Infizierte, sechs davon werden beatmet.

Neu betroffen von einem positiven Corona-Fall ist der Kindergarten Dorfleben in Walchensee. 16 Personen befinden sich in Quarantäne.

Update vom 10. Mai:

Ab Dienstag ist im Landkreis das Einkaufen wieder in Form von Click & Meet mit Termin und einem negativen Testergebnis möglich. Dies teilt das Landratsamt mit. Seit 5. Mai liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ununterbrochen unter 150, sodass nun diese Erleichterungen gelten. Das negative Testergebnis – ein PCR-Test, ein POC-Antigen- oder Selbsttest – dürfe laut Behördensprecherin Marlis Peischer jedoch „nicht älter als 24 Stunden sein“.

Sollte die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage am Stück unter 100 liegen, seien weitere Lockerungen möglich. Erstmals wurde dieser Schwellenwert am vergangenen Freitag unterschritten. Automatisch würden im Bereich des Handels dann Click & Meet ohne Testpflicht gelten, außerdem die nächtliche Ausgangssperre wegfallen und sich die Kontaktbeschränkungen auf zwei Haushalte mit insgesamt fünf Personen ändern. Präsenzveranstaltungen in der beruflichen Aus-, Fort- und Erwachsenenbildung sowie Outdoor-Sport in Gruppen mit maximal 20 Kindern unter 14 würden ebenfalls möglich sein. Auch im Bereich Kultur würden dann Lockerungen gelten.



Für die Öffnung der Außengastronomie, die Öffnung von Theatern und Konzerthäusern, Kinos sowie für Indoor-Sportangebote müsse laut Gesundheitsministerium die 7-Tage-Inzidenz allerdings fünf Tage in Folge stabil unter 100 liegen. Anschließend seien zwei Tage zur Umsetzung vorgesehen, also ein Tag mehr als bei sonstigen Wertunterschreitungen. Somit könnten erst am 8. Tag – das wäre der Freitag – weitere Öffnungsschritte erfolgen. Dies geschieht abweichend zu den sonst geltenden Regelungen und geht über das bundesweite Vorgehen hinaus.



Die Inzidenz im Landkreis lag am Montag bei 90,7. Die Zahl der aktuell nachweislich mit Corona Infizierten im Landkreis hat im Vergleich zum Freitag deutlich abgenommen: von 238 auf 179 am Montag. Davon sind 29 in stationärer Behandlung, elf auf der Intensivstation, sechs werden beatmet.

Die Menschen, die aktuell infiziert und in Isolation sind, verteilen sich wie folgt auf die einzlenen Städte und Gemeinden:

Bad Heilbrunn 12, Bad Tölz 44, Benediktbeuern 4, Bichl 11, Dietramszell 3, Egling 4, Eurasburg 2, Gaißach 4, Geretsried 19, Greiling 1, Icking 0, Jachenau 8, Kochel a.See 7, Königsdorf 3, Lenggries 25, Münsing 5, Reichersbeuern 5, Sachsenkam 1, Schlehdorf 1, Wackersberg 8, Wolfratshausen 12.

Update vom 9. Mai:

Auch an diesem Sonntag liegt die SiebenTage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut im Landkreis unter 100. Der Wert wird mit 85,2 angegeben. Es ist der fünfte Tag in Folge unter 150. Damit könnten vermutlich ab Dienstag Lockerungen für den Einzelhandel in Kraft treten.

Zudem ist es heute der dritte Tag in Folge unter 100. Bleibt das zwei weitere Tage so, gibt es ab Donnerstag weitere Lockerungen - beispielsweise dürfte dann die Außengastronomie öffnen.

Update vom 8. Mai:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bad Tölz-Wolfratshausen liegt an diesem Samstag bei 81,3 (Quelle: Robert-Koch-Institut). Das nährt die Hoffnung, dass ab Dienstag Lockerungen für den Einzelhandel in Kraft treten könnten.

Denn heute ist der vierte Tag in Folge, an dem die Inzidenz unter 150 liegt. Ist das auch am Sonntag und somit dann fünf Tage am Stück der Fall, dann könnte man ab Dienstag wieder in allen Geschäften einkaufen: mit negativem Schnelltest-Ergebnis und Termin („Click & Meet“).

Noch besser wäre es natürlich, wenn die Inzidenz im Landkreis fünf Tage hintereinander unter 100 liegt. Hier ist der heutige Samstag der zweite Tag in Folge. Bleibt es am Sonntag, Montag und Dienstag so, dann entfiele ab Donnerstag auch die Testpflicht, um im Einzelhandel einzukaufen.

Zudem könnte dann ab Donnerstag auch die Außengastronomie bis 22 Uhr öffnen. Die Gäste bräuchten dann einen negativen Testnachweis und einen Termin.

Update vom 7. Mai:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Freitag erstmals seit 10. April wieder unter die 100er-Marke gefallen. Sie lag laut Robert-Koch-Institut um 0 Uhr bei 90,7.

Bleibt der Wert auch am Samstag und Sonntag unter 150, könnten laut Landratsamt ab Dienstag Lockerungen für den Einzelhandel in Kraft treten. Dann wäre in den Geschäften wieder „Click & Meet“ mit Test und Termin möglich. Bleibt die Inzidenz fünf Tage am Stück unter 100, könnte ab Donnerstag der Testnachweis entfallen. In diesem Fall gäbe es auch die Möglichkeit, dass ab Donnerstag die Außengastronomie mit Termin und Test bis 22 Uhr öffnet.

Weil die Inzidenz unter 165 liegt, beginnt für einen Teil der Schüler am Montag wieder der Präsenzunterricht, und zwar in den Jahrgangsstufen 1 bis 4, den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderschulen, der Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien und Fachoberschulen sowie in allen Abschlussklassen.

Dort, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, findet Präsenzunterricht statt. Wenn nicht, ist Wechselunterricht angesagt. Zwei Tests pro Woche sind für die Teilnahme am Präsenzunterricht verpflichtend.

In allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen bleibt es vorerst beim Distanzunterricht. Weitere Lockerungen im Schulbereich sind möglich, sobald die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 100 bleibt.

Aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind an diesem Freitag 238 Menschen im Landkreis. Bei 131 von ihnen wurde eine Mutation festgestellt. 26 sind in stationärer Behandlung, davon 10 auf der Intensivstation, 6 werden beatmet. Auf der anderen Seite sind 64 der aktuell Infizierten symptomfrei.

Die 238 Menschen, die sich aktuell in Isolation befinden, verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Städte und Gemeinden:

Bad Heilbrunn 12, Bad Tölz 55, Benediktbeuern 4, Bichl 9, Dietramszell 2, Egling 11, Eurasburg 2, Gaißach 10, Geretsried 22, Greiling 2, Icking 0, Jachenau 5, Kochel am See 10, Königsdorf 2, Lenggries 36, Münsing 11, Reichersbeuern 5, Sachsenkam 2, Schlehdorf 0, Wackersberg 14, Wolfratshausen 24.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis insgesamt 4801 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Seit Donnerstag sind somit lediglich zwölf registrierte Neuinfektionen hinzugekommen. 4490 Landkreis-Bürger gelten als genesen - 27 mehr als am Vortag.

Update vom 6. Mai:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bewegt sich deutlich nach unten. Laut Robert-Koch-Institut lag der Wert am Donnerstag, 0 Uhr, bei 111,8 – gegenüber 125,9 am Mittwoch und 150,1 am Dienstag. Die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert und in Isolation sind, sank (Stand: Donnerstag, 12 Uhr) auf 253. Bei 134 von ihnen wurde laut Landratsamt eine Mutation nachgewiesen. 193 Infizierte zeigen Krankheitsanzeichen, 60 sind symptomfrei. 31 werden im Krankenhaus behandelt, zehn davon auf der Intensivstation, vier werden beatmet.

Die aktuell Infizierten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Städte und Gemeinden:

Bad Heilbrunn 13, Bad Tölz 60, Benediktbeuern 4, Bichl 9, Dietramszell 1, Egling 11, Eurasburg 2, Gaißach 10, Geretsried 24, Greiling 4, Icking 0, Jachenau 6, Kochel am See 10, Königsdorf 2, Lenggries 37, Münsing 11, Reichersbeuern 6, Sachsenkam 2, Schlehdorf 1, Wackersberg 12, Wolfratshausen 28.

Update vom 5. Mai:

Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gibt es einen weiteren Todesfall. Nach Angaben des Landratsamts handelt es bei dem Toten um eine Person des Jahrgangs 1949. Nach Informationen des Gesundheitsamtes war sie nicht gegen Corona geimpft. Damit steigt die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Landkreis an oder mit Corona gestorben sind, auf 73. Aktuell beträgt die Zahl der Infizierten 273. 144 von ihnen haben sich mit einer Virus-Variante angesteckt. 210 der Infizierten zeigen Krankheitsanzeichen. In Behandlung in einer Klinik befinden sich derzeit 29 Covid-Patienten. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch (0 Uhr) auf 125,9 gesunken.

Die Infizierten verteilen sich folgendermaßen auf die Gemeinden: Bad Heilbrunn: 16, Bad Tölz: 63, Benediktbeuern: 6, Bichl: 9, Dietramszell: 1, Egling: 14, Eurasburg: 1, Gaißach: 12, Geretsried: 29, Greiling: 4, Icking: 0, Jachenau: 5, Kochel a. See: 7, Königsdorf: 3, Lenggries: 37, Münsing: 12, Reichersbeuern: 5, Sachsenkam: 2, Schlehdorf: 1, Wackersberg: 13, Wolfratshausen: 33.

Mit dem Impfen geht es voran: In den beiden Impfzentren wurden bislang 39.070 Dosen verimpft (Stand: 3. Mai). Rund 30.250 davon waren Erstimpfungen. Dazu kommen 7880 Impfungen in den Hausarztpraxen.

Update vom 4. Mai:

Eine weitere Person (Jahrgang 1928) ist mit oder an Corona verstorben. Das teilt das Landratsamt mit. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 72.

Die Zahl der aktuell Infizierten (Stand: Dienstag, 12 Uhr) beträgt laut Landratsamt 270. Davon wurde in 152 Fällen eine Mutation nachgewiesen.

211 Betroffene zeigen Krankheitsanzeichen, 59 sind symptomfrei. 29 werden stationär behandelt, davon elf auf der Intensivstation, fünf werden beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist nach den Daten des Robert-Koch-Instituts wieder leicht gesunken und liegt bei 150,1

Bad Heilbrunn: 18, Bad Tölz: 66, Benediktbeuern: 6, Bichl: 5, Dietramszell: 1, Egling: 14, Eurasburg: 0, Gaißach: 13, Geretsried: 26, Greiling: 3, Icking: 0, Jachenau: 5, Kochel a. See: 5, Königsdorf: 1, Lenggries: 33, Münsing: 11, Reichersbeuern: 6, Sachsenkam: 2, Schlehdorf: 1, Wackersberg: 14, Wolfratshausen: 40.

Update vom 3. Mai:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Montag wieder leicht gesunken, verharrt mit 154,0 (Quelle: Robert-Koch-Institut) aber noch über der kritischen 150er-Marke.

Die Zahl der aktuell Infizierten (Stand: Montag, 12 Uhr) beträgt laut Landratsamt 288. Davon wurde in 154 Fällen eine Mutation nachgewiesen.

227 Betroffene zeigen Krankheitsanzeichen, 61 sind symptomfrei. 32 werden stationär behandelt, davon zwölf auf der Intensivstation, vier werden beatmet.

Die aktuell Infizierten verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Städte und Gemeinden:

Bad Heilbrunn: 17, Bad Tölz: 69, Benediktbeuern:5, Bichl:5, Dietramszell: 1, Egling: 15, Eurasburg: 0, Gaißach: 13, Geretsried: 27, Greiling: 3, Icking: 0, Jachenau: 5, Kochel a.See: 6, Königsdorf: 5, Lenggries: 39, Münsing: 12, Reichersbeuern: 7, Sachsenkam: 3, Schlehdorf: 1, Wackersberg: 14, Wolfratshausen: 41.

Update vom 2. Mai:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist seit der letzten Meldung vom Freitag weiterhin leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Sonntag mit 156,4 an, am Freitag lag sie laut RKI bei 159,5. An den aktuell geltenden Regeln ändert sich dadurch allerdings nichts. Das heißt: Die meisten Schüler müssen in der kommenden Woche zu Hause bleiben, einzig die Abschlussklassen, die elften Klassen an Gymnasium und Fachoberschule sowie die Viertklässler an den Grundschulen haben Präsenzunterricht – wenn die Abstände nicht eingehalten werden können dann als Wechselunterricht.

Weiterhin gilt die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, sowie die Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt plus eine Person (ausgenommen Kinder unter 14 Jahre). Im Einzelhandel ist „Click & Collect“ zulässig.

Update vom 30. April:

Nach dem Höchststand vom Donnerstag ist die Sieben-Tag-Inzidenz in Bad Tölz-Wolfratshausen heute wieder gesunken, und zwar auf 159,5 (Quelle: Robert-Koch-Institut).

Aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert und in Isolation sind 328 Landkreis-Bürger. Bei 161 von ihnen wurde eine Mutation festgestellt. Laut Landratsamt zeigen 261 der Betroffenen Symptome. 34 von ihnen sind in stationärer Behandlung, davon 12 auf der Intensivstation, fünf werden beatmet.

Seit Beginn der Pandemie wurden nun nachweislich 4680 Menschen aus dem Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen liegt unverändert bei 71.

Die 328 aktuell mit Corona Infizierten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Städte und Gemeinden: Bad Tölz: 84, Benediktbeuern: 3, Bichl: 4, Dietramszell: 4, Egling: 16, Eurasburg: 0, Gaißach: 14, Geretsried: 42, Greiling: 4, Icking: 2, Jachenau: 5, Kochel am See: 5, Königsdorf: 3, Lenggries: 43, Münsing: 12, Reichersbeuern: 5, Sachsenkam: 3, Schlehdorf: 1, Wackersberg: 16, Wolfratshausen: 44.

Update vom 29. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist laut Robert-Koch-Institut deutlich angestiegen: von 157,1 am Mittwoch auf 176,1 am Donnerstag. So hoch war der Wert laut Landratsamt seit Dezember nicht mehr.

Rapide angewachsen ist auch die Zahl der aktuell Infizierten in Isolation: von 294 auf 331.

Davon wurden (Stand Donnerstag, 12 Uhr) laut Landratsamt in 169 Fällen Mutationen nachgewiesen. Von den Infizierten lagen 36 im Krankenhaus, davon wiederum 12 auf der Intensivstation. Sechs Personen wurden beatmet.

59 nachweislich Infizierte waren symptomfrei, 272 zeigten Krankheitsanzeichen.

Die aktuell Infizierten verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Städte und Gemeinden:

Bad Heilbrunn:12, Bad Tölz: 85, Benediktbeuern: 4, Bichl: 3, Dietramszell: 6, Egling: 14, Eurasburg: 0, Gaißach: 14, Geretsried: 42, Greiling: 4, Icking: 4, Jachenau: 5, Kochel am See: 5, Königsdorf: 3, Lenggries: 45, Münsing: 11, Reichersbeuern: 8, Sachsenkam: 1, Schlehdorf: 1, Wackersberg: 15, Wolfratshausen: 49.

Update vom 28. April:

Erneut ist im Landkreis ein Mensch im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Beim insgesamt 71. Todesfall handelt es sich laut Mitteilung des Landratsamts um eine 1923 geborene Person.

Die Kreisbehörde informiert, dass unter den bislang Verstorbenen niemand war, der schon einen vollständigen Impfschutz hatte. Dieser komplette Schutz besteht ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung.

Aktuell – Stand Mittwoch, 12 Uhr – sind im Landkreis 294 Menschen mit Corona infiziert. Davon liegen 33 im Krankenhaus, 50 haben keine Symptome. Bei 132 Covid-Fällen wurde eine Mutation nachgewiesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist abermals leicht angestiegen, und zwar auf 157,1. Sie liegt somit den dritten Tag in Folge über 150. Dies hat ab Freitag Auswirkungen auf die geltenden Infektionsschutz-Regeln.

Ladengeschäfte mit Kundenverkehr für Handelsangebote dürfen nicht geöffnet werden. Nur noch Click & Collect ist erlaubt. Ausnahmen sind: Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, der Verkauf von Presseartikeln, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Tierbedarf und Futtermitteln sowie der Großhandel.

Die aktuell Infizierten in Isolationverteilten sich am Mittwoch wie folgt auf die einzelnen Gemeinden: Bad Heilbrunn: 13, Bad Tölz:76, Benediktbeuern: 1, Bichl: 1, Dietramszell: 12, Egling: 13, Eurasburg: 0, Gaißach: 13, Geretsried: 42, Greiling: 5, Icking: 4, Jachenau: 4, Kochel am See: 5, Königsdorf: 5, Lenggries: 44, Münsing: 6, Reichersbeuern: 6, Sachsenkam: 1, Schlehdorf: 1, Wackersberg: 10, Wolfratshausen: 32.

Update vom 27. April:

Ein weiterer Mensch ist im Landkreis an oder mit Covid-19 verstorben. Laut Landratsamt handelt es sich um eine Person des Jahrgangs 1944. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis steigt auf 70.

Aktuell sind im Landkreis 288 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand: Dienstag, 12 Uhr). Bei 159 von ihnen wurde eine Virus-Mutation festgestellt. 235 zeigen Anzeichen von Krankheit, 33 werden stationär behandelt, 13 intensivmedizinisch. Vier Betroffene werden aktuell beatmet.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 4545 Menschen mit Corona angesteckt. 4184 gelten als genesen.

Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag (0 Uhr) mit 154,0 an. Damit liegt der Wert der Coronafälle pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche am zweiten Tag in Folge über der 150er-Schwelle. Ist dies auch am Mittwoch der Fall, gelten ab Freitag neue Regeln. Im Einzelhandel ist dann nur noch „Call/Click & Collect“ erlaubt.

Update vom 26. April:

Im Landkreis ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Die Zahl der Landkreisbürger, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg am Montag auf 69. Laut Landratsamt handelt es sich bei dem jüngsten Todesfall um eine Person des Jahrgangs 1944.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag, 0 Uhr, mit 155,6 an. Auf die Altersgruppen verteilt sich der Wert der vergangenen Woche je 100.000 Einwohner wie folgt: 0-9 Jahre: 89,36; 10-19: 266,71; 20-29: 277,40;30-39: 180,56; 40-49: 148,67; 50-59: 157,21; 60-64: 107,68; 65-74: 78,95; 75+: 80,68. (Quelle: Landratsamt)

Aktuell mit Corona infiziert sind im Landkreis 284 Menschen. Bei 142 von ihnen wurden Virus-Mutationen nachgewiesen. 229 der Infizierten zeigen Anzeichen von Krankheit. 33 werden stationär behandelt, zehn sind auf Intensiv, fünf werden beatmet. Seit Beginn der Pandemie gab es im Landkreis 4508 Betroffene, 4155 der Infizierten gelten als genesen.

Update vom 25. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Sonntag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 147,0 und damit etwas niedriger als am Freitag (150,1).

Weiterhin gilt die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr sowie die „Click & Meet“-Regel mit negativem Coronatest in den meisten Einzelhandelsgeschäften.

Präsenzunterricht gibt es nur für Abschlussklassen, die elften Klassen an Gymnasien und Fachoberschulen sowie an den vierten Klassen der Grundschulen. Wenn die Abstände nicht eingehalten werden können, gilt in diesen Klassen Wechselunterricht.

Update vom 23. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag (Stand: 0 Uhr) im Landkreis bei 150,1. 24 Stunden zuvor hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert der Corona-Fälle innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner mit 143,8 angegeben.

Aktuell mit Covid-19 infiziert waren am Freitag, 12 Uhr, in Bad Tölz-Wolfratshausen 287 Menschen. Bei 156 von ihnen wurde laut Landratsamt eine Virus-Mutation nachgewiesen. 227 der Infizierten zeigen Anzeichen von Krankheit. In stationärer Behandlung befinden sich 28 der Betroffenen. Seit Beginn der Pandemie gab es im Landkreis 4445 Corona-Fälle, 4090 der Infizierten gelten als genesen. 68 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Mit Blick auf das neue Infektionsschutzgesetz weist die Tölzer Behörde darauf hin, dass die Regelungen von vergangener Woche weiterhin Bestand haben. Nur in den vierten Klassen, den elften Klassen (Gymnasium und Fachoberschule) sowie den Abschlussklassen findet Präsenz-, beziehungsweise Wechselunterricht statt. In den übrigen Schulen und Jahrgangsstufen wird Distanzunterricht durchgeführt. Kindertagesstätten bleiben geschlossen. In Quarantäne befindet sich je eine Gruppe der „Arche Noah“ in Bad Tölz und des Kindergartens Ascholding. Vier Gruppen des Kindergartens Egling sind geschlossen. Im „Zwergenland“ in Geretsried läuft nach einem Corona-Fall die Kontaktermittlung.

Was für den Einzelhandel gilt, gibt das Landratsamt hier bekannt, sobald die Informationen vorliegen.

Update vom 22. April:

Der Wert der Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner schwankt weiterhin um die 150. Am Donnerstag, 0 Uhr, lag die Inzidenz im Landkreis bei 143,8, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Am Vortag betrug sie 154,8.

Aktuell mit Covid-19 infiziert sind in Bad Tölz-Wolfratshausen 286 Menschen, meldete das Landratsamt am Donnerstag, 12 Uhr. Bei 166 der Betroffenen wurde eine Virus-Mutation nachgewiesen. Anzeichen von Krankheit zeigen 230 der Infizierten. 56 sind symptomfrei. In stationärer Behandlung finden sich 25 Frauen und Männer.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind, liegt seit Mittwoch unverändert bei 68. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 4399 Menschen mit dem Virus infiziert. 4045 gelten als genesen.

Update vom 21. April:

Ein Verstorbenen des Jahrgangs 1941 ist der 68. Tote in Zusammenhang mit Corona, den es im Landkreis seit Beginn der Pandemie zu beklagen gibt. Aktuell infiziert sind 264 Menschen. 146 von ihnen mit einer Virus-Mutation angesteckt. 210 der Infizierten zeigen Krankheitsanzeichen. Im Krankenhaus werden derzeit 22 Covid-Patienten behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Mittwoch (Stand: 0 Uhr) mit 154, 8 an. Von Coronafällen sind aktuell auch zwei Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen. Im Kinderhaus „Zwergenland“ in Geretsried wurde eine Person positiv getestet. Es gibt etwa 50 Kontaktpersonen. Hier läuft noch die Ermittlung. Einen Fall gibt es auch im Kindergarten Ascholding. Dort ist eine Gruppe geschlossen.

Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner noch bei 139,9.

Zum ersten Mal hat das Landratsamt die Zahl auf Altersgruppe umgerechnet. Dabei zeigt sich, dass der Wert vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen überdurchschnittlich ist, dafür liegt die Altersgruppe jenseits der 75 deutlich unter dem Wert.

+ Die Sieben-Tage-Inzidenz - aufgeteilt nach Altersgruppen © Landratsamt/va

Dr. Stephan Gebrande, Leiter des Gesundheitsamts, ordnet die Zahlen so ein: „Ich bin überzeugt, dass sich die Impfungen hier niederschlagen, und ich bin froh, dass sich das Infektionsgeschehen dadurch gerade in den Heimen beruhigt hat.“ Hier habe es keinen Ausbruch mehr gegeben, seit die Impfungen vorankommen, so Gebrande. Da bei Jüngeren die Infektionen in der Regel deutlich leichter verlaufen würden, „ist glücklicherweise auch die Todesrate selbst bei höheren Inzidenzen in der Gesamtbevölkerung nicht angestiegen“.

Update vom 20. April:

Im Landkreis ist ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Damit steigt die Zahl der Toten auf 67.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 139,9. Das Landratsamt gab eine Übersicht, wie sie sich auf Altersgruppen verteilt: 0 bis 9 Jahre: 105,6; 10 bis 19: 258,6; 20 bis 29: 284,5; 30 bis 39: 180,6; 40 bis 49: 130,1; 50 bis 59: 157,2; 60 bis 64: 131,6; 65 bis 74: 102,6; 75 und älter: 80,7.

Aktuell sind 161 Menschen im Landkreis mit dem Virus infiziert, bei 155 von ihnen wurde eine Mutation nachgewiesen. 210 der Infizierten zeigen Symptome. 21 befinden sich in stationärer Behandlung, davon sind neun auf einer Intensivstation, 5 werden beatmet.

Update vom 19. April:

Zwei weitere Menschen sind im Landkreis am Wochenende in Zusammenhang mit Corona gestorben. Einen der beiden Toten hatte das Robert-Koch-Institut bereits am Sonntag gemeldet. Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um Personen der Jahrgänge 1928 und 1952. Damit steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 66. Aktuell sind im Landkreis 259 Menschen infiziert, 152 davon mit einer Virus-Mutation. 211 der Infizierten zeigen Symptome. 23 Menschen befinden sich in stationärer Behandlung. Sieben liegen auf der Intensivstation, fünf müssen beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 144,6 und damit leicht unter dem Wert vom Vortag.

Beim Impfen geht es voran: Rund 36.300 Dosen wurden bislang im Landkreis verimpft - 3000 davon in Hausarztpraxen. In den beiden Impfzentren gab es bis jetzt rund 25.000 Erstimpfungen. 8300 Menschen haben bereits beide Impfdosen erhalten. Zum Einsatz kam vor allem das Vakzin von Biontech (66 %), gefolgt von Astrazeneca (27 %) und Moderna (6,5 %)

Update vom 18. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist weiter gestiegen. Am Sonntag (Stand: 0 Uhr) gab das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert mit 150,9 an. Am Freitag lag er noch bei 139,9. Zudem gibt es offenbar einen weiteren Toten im Landkreis zu beklagen. Laut RKI liegt die Zahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit Corona nun bei 65. Am Freitag hatte das Landratsamt noch 64 Todesfälle gemeldet.



Da die Inzidenz seit Tagen über 100 liegt, gehen die Schulen ab diesem Montag wie berichtet wieder in den Distanzunterricht – mit wenigen Ausnahmen: „In der Jahrgangsstufe vier der Grundschule, den Jahrgangsstufen elf der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in allen Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit der Mindestabstand von 1,50 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann“, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Sei dies nicht der Fall, werde auf Wechselunterricht umgestellt.

Update vom 16. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt deutlich über 100. Das bedeutet, dass die Schulen ab nächster Woche (KW 16) wieder in den Distanzunterricht gehen. Ausnahmen gibt es für die Abschlussklassen, die 4. Klassen der Grundschulen sowie die Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien. Hier findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Alle Regelungen stehen im Amtsblatt des Landratsamtes: https://www.lra-toelz.de/16.-amtsblatt-vom-16.04.2021

Update vom 15. April:

Aktuell sind laut Landratsamt 255 Menschen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert, 149 davon mit einer Virus-Mutation. 224 der Infizierten haben Symptome. 25 befinden sich in stationärer Behandlung, elf von ihnen auf der Intensivstation. 8 Patienten müssen beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auch am Donnerstag (Stand: 0 Uhr) gestiegen – allerdings im Vergleich zum Vortag nur leicht. Der Wert wird mit 139,3 angegeben. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 138,4.

Update vom 14. April:

Auf 138,4 ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch (Stand: 0 Uhr) im Landkreis gestiegen. Ab diesem Donnerstag greift nun hier die Notbremse.

Aktuell sind laut Landratsamt 216 Menschen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert. 125 davon haben sich mit einer Virus-Mutation angesteckt. 191 der Infizierten zeigen Krankheitsanzeichen. 21 befinden sich in stationärer Behandlung. Elf Menschen müssen auf der Intensivstation behandelt werden, acht werden beatmet.

Die Infizierten wohnen in folgenden Gemeinden: Bad Heilbrunn (7), Bad Tölz (53), Benediktbeuern (3), Bichl (2), Dietramszell (6), Egling (4), Eurasburg (9), Gaißach (6), Geretsried (38), Greiling (4), Kochel (10), Königsdorf (2), Lenggries (27), Münsing (4), Reichersbeuern (11), Sachsenkam (3), Schlehdorf (1), Wackersberg (7), Wolfratshausen (19).

Update vom 13. April:

Den dritten Tag in Folge lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis laut Robert-Koch-Institut am Dienstag über 100. Damit gelten ab Donnerstag strengere Regeln für Einzelhandel, Sport, Freizeit und private Kontakte.

Insgesamt waren laut Landratsamt am Dienstag 194 Menschen mit Corona infiziert, 123 davon mit einer Virus-Mutation. 172 der Infizierten zeigten Symptome, 23 befinden sich in stationärer Behandlung.

Beim Impfen geht es vorwärts. Bis einschließlich Montag wurden im Landkreis rund 28 450 Dosen verimpft – das sind rund 4650 Dosen mehr als vor einer Woche. Darunter sind 20 250 Erstimpfungen. Rund 8200 Menschen haben bereits beide Spritzen erhalten. Zum Großteil (66 Prozent) kam das Vakzin von Biontech zum Einsatz – gefolgt von Astrazeneca (26,5 Prozent) und Moderna (7,5 Prozent).

Update vom 12. April:

215 Menschen im Landkreis sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert. 139 davon haben sich mit einer Virus-Mutation angesteckt. 192 der Infizierten zeigen Symptome. 24 befinden sich in stationärer Behandlung. Neun sind auf der Intensivstation, vier müssen beatmet werden.

Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde am Montag bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Schwellenwert von 100 überschritten. Das Landratsamt geht davon aus, dass dies auch am Dienstag so sein wird. Ist dies der Fall gelten voraussichtlich ab Donnerstag, 15. April, folgende Regelungen: Click & Meet im Einzelhandel ist für Kunden nur mit einem aktuellen negativen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einem negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) möglich. Zwischen 22 und 5 Uhr gilt eine Ausgangsbeschränkung. Treffen sind nur mit einer Person aus einem weiteren Haushalt möglich. Kulturstätten wie Museen schließen. (In einer früheren Version war die Änderung der Regeln für Mittwoch, 14. April, angekündigt. Diese Aussage hat das Landratsamt um 18 Uhr korrigiert)

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 111.

Update vom 11. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat am Sonntag die kritische Marke von 100 überschritten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Wert bei 106,3.

Am Samstag hatte die Inzidenz der bestätigten Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner noch 95,4 betragen.

Liegt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, tritt die „Notbremse“ in Kraft, und es ändern sich ab dem zweiten Tag danach einige Regeln.

In den meisten Einzelhandelsgeschäften gilt dann weiterhin das Prinzip „Click und meet“, also Einkaufen mit vorheriger Terminbuchung. Zusätzlich müssen die Kunden dann einen aktuellen negativen Test vorlegen.

Zudem gilt dann eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr.

Update vom 9. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bad Tölz-Wolfratshausen ist am Freitag erneut gestiegen, liegt aber weiter unter der kritischen Marke von 100. Das Robert-Koch-Institut gab dem Wert für Freitag, 0 Uhr, mit 85,2 an – gegenüber 75,0 am Donnerstag.

Für den Schulbetrieb in der kommenden Woche bedeutet das: In allen Schularten und Jahrgangsstufen kann laut einer Mitteilung des Landratsamts Präsenzunterricht stattfinden. Voraussetzung ist, dass dabei durchgehend und zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Wo das nicht der Fall ist, muss Wechselunterricht durchgeführt werden.

Das Landratsamt weist zudem darauf hin, dass ab Montag für Schüler ein Schnelltest zweimal pro Woche Voraussetzung ist, um am Präsenzunterricht teilzunehmen. Kitas dürfen weiterhin öffne, sofern dort die Betreuung in festen Gruppen erfolgt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 4042 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Seit Donnerstag sind 30 Neuinfektuonen hinzugekommen. 3811 Menschen gelten als genesen, ein Plus im Vergleich zum Vortag von 8.

Die 167 aktuell Infizierten leben in folgenden Gemeinden: Bad Heilbrunn (5), Bad Tölz (35), Benediktbeuern (2), Bichl (1), Dietramszell (10), Egling (2), Eurasburg (5), Gaißach (8), Geretsried (32), Greiling (1), Jachenau (1), Kochel (5), Königsdorf (1), Lenggries (21), Münsing (4), Reichersbeuern (7), Wackersberg (8) und Wolfratshausen (19).

Update vom 8. April:

Deutlich gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis seit Mittwoch. Lag der Wert am Vortag noch bei 54,7, wurde er am Donnerstag (Stand: 0 Uhr) vom Robert-Koch-Institut mit 75,0 angegeben. Aktuell infiziert sind im Landkreis 145 Menschen. Bei 86 von ihnen wurde eine Virus-Mutation festgestellt. 131 der Infizierten zeigen Krankheitsanzeichen, nur 14 sind symptomfrei. 23 Menschen befinden sich wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung. Zehn Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt, drei beatmet werden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 4012 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Seit Mittwoch sind 47 Neuinfektuonen hinzugekommen. 3803 Menschen gelten als genesen, ein Plus im Vergleich zum Vortag von 27.

Die 145 aktuell Infizierten leben in folgenden Gemeinden: Bad Heilbrunn (4), Bad Tölz (32), Benediktbeuern (1), Bichl (1), Dietramszell (11), Egling (3), Eurasburg (3), Gaißach (6), Geretsried (23), Greiling (2), Jachenau (1), Kochel (2), Königsdorf (2), Lenggries (15), Münsing (5), Reichersbeuern (10), Wackersberg (7) und Wolfratshausen (18).

Update vom 7. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch (Stand: 0 Uhr) bei 54,7 und damit unter dem Wert vom Vortag (67,2). Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten gab das Landratsamt am Mittwoch, 12 Uhr, mit 125 an. Bei 87 von ihnen wurde die britische Virusvariante nachgewiesen. Zehn der Infizierten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, drei werden beatmet.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 3965 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 3776 gelten als genesen.

Update vom 6. April:

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist ein weiterer Toter zu beklagen, der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben ist. Es handelt sich laut Landratsamt um eine Person des Jahrgangs 1947. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 64.

Insgesamt waren am Dienstag 154 Menschen im Landkreis infiziert, 94 davon mit einer Virus-Variante. 134 zeigten Krankheitsanzeichen. 24 Menschen befinden sich wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, 9 von ihnen auf der Intensivstation. Drei Erkrankte müssen beatmet werden.

Die 154 aktuell Infizierten leben in folgenden Gemeinden: Bad Heilbrunn (2), Bad Tölz (25), Benediktbeuern (1), Dietramszell (9), Egling (4), Eurasburg (4), Gaißach (6), Geretsried (30), Greiling (3), Icking (1), Jachenau (1), Kochel a.See (2), Königsdorf (3), Lenggries (10), Münsing (8), Reichersbeuern (10), Schlehdorf (3), Wackersberg (6) und Wolfratshausen (26).

Bis einschließlich Montag, 5. April, wurden im Landkreis 23.800 Dosen verimpft - darunter 16.600 für Erstimpfungen. Diese Zahl wird bis Samstag noch einmal deutlich steigen. Laut Impfzentrumsleiter Maximilian Pfandl wird in dieser Woche so viel Impfstoff erwartet, dass bis Samstag 1400 Termine für Erstimpfungen in den beiden Impfzentren vergeben werden können. Dazu kommen die Dosen, die die Hausärzte verimpfen. 7400 Menschen im Landkreis haben bereits ihre Zweitimpfung erhalten. Hauptsächlich verimpft wurde bislang der Stoff von Biontech (64 Prozent), gefolgt von Astrazeneca (29 Prozent) und Moderna (7 Prozent).

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag laut RKI am Dienstag (0 Uhr) bei 67,2.

Update vom 5. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen lag laut Robert-Koch-Institut auch über Ostern immer unter dem Schwellenwert von 100. Am Ostermontag (Stand: 0 Uhr) wurde der Wert vom RKI mit 69,6 angegeben. Die Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu genießen: Über die Feiertage wird in der Regel weniger getestet, es gibt weniger Laboruntersuchungen, und nicht alle Gesundheitsämter melden.

Update vom 2. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bad Tölz-Wolfratshausen hält sich weiterhin relativ stabil unter der kritischen Marke von 100. Laut Robert-Koch-Institut lag der Wert am Freitag bei 81,3. Von Mittwoch auf Donnerstag war der Wert allerdings von 68,8 auf 82,1 angestiegen.

Mit der Meldung der Infektionszahlen aus den einzelnen Städten und Gemeinden pausiert das Tölzer Landratsamt über die Feiertage, hier ist die nächste Veröffentlichung für Dienstag angekündigt.

Update vom 1. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Mittwoch deutlich gestiegen, liegt aber immer noch unter 100. Das RKI gab den Wert am Donnerstag mit 82,1 an. Aktuell sind 159 Menschen infiziert, 110 davon mit einer Virusmutation. 138 der Infizierten zeigen Krankheitsanzeichen. 20 befinden sich in der Klinik, sechs davon auf der Intensivstation. Drei Menschen werden beatmet.

In der Fachklinik Lenggries wurde eine weitere Testung aller negativen Patienten durchgeführt, dabei wurden nochmals 4 Patienten positiv getestet. In einer Senioreneinrichtung in Wolfratshausen wurde eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv getestet. Eine Testung der Bewohner und Teile des Personals ist für Karfreitag geplant. In einer Pflegeeinrichtung in Schlehdorf wurden drei Personen aus dem Personal positiv getestet. Eine Reihentestung der

betroffenen Bewohner hat keine weiteren Fälle erbracht.

Update vom 31. März

Die Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen haben in Folge der Debatte um den Impfstoff von Astrazeneca sämtliche Impftermine storniert. Tatsächlich sei ein Großteil der Termine von den angemeldeten Impflingen selbst abgesagt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Schon zuletzt hatte sich gezeigt, dass immer mehr Impftermine mit Astrazeneca abgelehnt werden, „was für das Fortschreiten der Impfkampagne problematisch ist, da für diese Woche 700 Fläschchen Astrazeneca und 470 Fläschchen Biontech angekündigt beziehungsweise schon geliefert waren“, erklärt Behördensprecherin Marlis Peischer.

Es werde dennoch alles versucht, keine Impfdose verfallen zu lassen und auch das Vakzin Astrazeneca gemäß den Richtlinien der Ständigen Impfkommission (Stiko) an Personen über 60 Jahre zu verimpfen. Wie es für Menschen unter 60 weitergeht, die bereits eine erste Impfung mit Astrazeneca hinter sich haben, ist unklar. „Fragen zur Zweitimpfung können noch nicht beantwortet werden. Hier sind die Empfehlungen der Stiko abzuwarten“, so Peischer.



Wer über die Osterfeiertage einen Besuch bei der Familie plant und sich vorher schnelltesten lassen möchte, kann das an allen drei zentralen Teststationen im Landkreis machen lassen. Mit Ausnahme des Ostersonntags, 4. April, wird das ganze Wochenende über getestet. Die genauen Öffnungszeiten der Zentren auf der Flinthöhe in Bad Tölz, an der Sudetenstraße 68 in Geretsried sowie am Schwankl-Eck in Wolfratshausen stehen auf www.lra-toelz.de/coronatest-toelwor

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt indes weiter: Am Mittwoch lag der Wert bei 68,8 – am Vortag noch bei 86,8.

Update vom 30. März:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist wieder leicht gesunken. Am Dienstag lag der Wert bei 86,8, am Vortag waren es 92,2. Aktuell infiziert und damit in Isolation waren nach den Zahlen des Landratsamtes am Dienstag 145 Personen. Davon zeigen 121 Krankheitsanzeichen. 18 Betroffene sind in stationärer Behandlung. Fünf davon liegen auf der Intensivstation. Drei Patienten müssen beatmet werden. Der Anteil der Virusmutationen liegt mittlerweile bei fast 70 Prozent, wobei es sich in allen Fällen um die britische Variante handelt. Die Zahl der Menschen im Landkreis, die seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Corona gestorben sind, lag am Dienstag unverändert bei 63.

Die 145 infizierten Personen wohnen in: Bad Heilbrunn (1), Bad Tölz (21), Benediktbeuern (1), Dietramszell (6), Egling (4), Eurasburg (6), Gaißach (3), Geretsried (29), Greiling (6)‚ Icking (1), Kochel am See (3), Lenggries (6), Münsing (9), Reichersbeuern (7), Sachsenkam (2), Schlehdorf (6), Wackersberg (2) und Wolfratshausen (32).

Nach der Aussetzung des Impfstoffs Astrazeneca für die Unter 60-Jährigen in München erklärt der Leiter des Tölzer Gesundheitsamts, Dr. Stephan Gebrande: „Vor Ort wird heute keine Entscheidung getroffen, ob im Landkreis vorerst keine Frauen und Männer unter 60 Jahren mehr mit Astrazeneca geimpft werden.“ Abzuwarten sei eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission sowie eine aktuelle Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts.

Coronavirus in Bad Tölz-Wolfratshausen: Update vom 29. März

Die Zahl der Toten steigt weiter: Wie das Landratsamt meldet, ist eine weitere Person mit oder an Corona verstorben. Sie war Jahrgang 1929. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 63. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis nähert sich inzwischen der 100er-Marke, bei der Notbremse greift. Sie lag an diesem Montag bei 92,2. Aktuell zählt das Gesundheitsamt 144 Infizierte zwischen Isar und Loisach, 99 Krankheitsverläufe gehen auf Mutationen zurück. Stand vergangener Sonntag wurden 22.400 Impfungen vorgenommen, davon 15.900 Erst- und 6500 Zweitimpfungen. Zum Einsatz kamen die Vakzine von Biontech (62,5 Prozent), Astrazeneca (31,5 Prozent) und Moderna (6 Prozent).

Stand Sonntag waren laut Landratsamt im Landkreis 144 Personen positiv auf Covid-19 getestet. 99 Krankheitsverläufe gehen auf Mutationen zurück. Die 144 infizierten Personen wohnen in: Bad Heilbrunn (1), Bad Tölz (19), Benediktbeuern (1), Dietramszell (5), Egling (2), Eurasburg (7), Gaißach (3), Geretsried (30), Greiling (6)‚ Icking (2), Kochel am See (2), Königsdorf (2), Lenggries (6), Münsing (10), Reichersbeuern (7), Schlehdorf (6), Wackersberg (1) und Wolfratshausen (34).

