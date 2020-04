Ausflügler-Andrang - Einheimische trauen sich nicht mehr in den Supermarkt

In Bayern gelten Ausgangsbeschränkungen. Dennoch ist der Andrang - besonders bei gutem Wetter - von Ausflüglern auf den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen enorm.

Nicht alle lassen sich durch die Coronavirus-Krise von Ausflügen abbringen.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bereitet das den Bürgermeistern große Sorgen.

Besonders betroffen ist die Gemeinde Kochel am See.

+++ UPDATE 3. APRIL +++

An beliebten Zielen wie Kochel- und Walchensee, in den Isarwinkler Bergen, am Starnberger See oder in der Pupplinger Au wird für das Wochenende wieder reger Ausflugsverkehr erwartet – beziehungsweise befürchtet. In einer seiner Videobotschaften, die er täglich im Internet veröffentlicht (lra-toelz.de), ruft nun Landrat Josef Niedermaier auf: „Halten wir durch, bleiben wir zu Hause!“

Es sei „kaum zu fassen“, so Niedermaier: „Sobald das Wetter schön ist, füllen sich die Parkplätze an unseren Bergen und Seen.“ Da die meisten Ausflügler aus dem Großraum München kämen, „habe ich das Thema bei meinen dortigen Landrats- und Bürgermeisterkollegen angesprochen“. Da es gelte, Infektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden, appelliert der Landrat: „Denken Sie auch an die Beschäftigten in den Kliniken und in der Pflege! Tun auch Sie das Ihrige! Gehen Sie gerne allein an die frische Luft, aber machen Sie keine großen Ausflüge.“ Im Landkreis seien Besucher und Ausflügler immer willkommen – „aber bitte nicht jetzt!“

Zu Wort meldet sich auch die Bayerische Oberlandbahn. „Unter normalen Umständen freuen wir uns natürlich über gut besuchte Züge“, erklärt Geschäftsführer Fabian Amini. „Wir appellieren unter den gegenwärtigen Umständen jedoch eindringlich an unsere Fahrgäste: Bitte prüfen Sie vor der Fahrt, ob sie angesichts der Ausgangsbeschränkungen möglich und notwendig ist.“ Und Amini ergänzt: „Wenn möglich, stellen Sie am besten Ihren Ausflug zurück – im Sinne Ihrer Gesundheit und der Ihrer Mitmenschen.“

Die BOB kündigt an, einen Sicherheitsdienst einzusetzen, um „zum Schutze aller“ die geforderten Abstandsregeln beim Einsteigen und in den Zügen zu kontrollieren.

+++ Bericht vom 31. März: +++

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Ausflügler-Andrang am vergangenen Wochenende war trotz Corona-Krise und Ausgangsbeschränkungen groß. Das bereitet mehreren Bürgermeistern im Landkreis großes Kopfzerbrechen. Sie sind nun mit Landrat Josef Niedermaier übereingekommen, dass er diese Sorgen an die Staatsregierung heranträgt.

Besonders betroffen war zuletzt die Gemeinde Kochel am See: Wie berichtet waren viele Wanderparkplätze am Kesselberg voll. Bürgermeister Thomas Holz berichtet darüber hinaus, dass zum Beispiel in Pessenbach zahlreiche Autos entlang der B 11 standen – von dort aus lässt sich zu einer beliebten Tour Richtung Rabenkopf aufbrechen. Am Jochberg seien Dutzende Menschen gleichzeitig am Gipfel anzutreffen gewesen, wie Holz zu Ohren kam.

Trotz Corona-Krise: Dutzende von Menschen am Jochberg-Gipfel

„Außerdem hatten wir die Situation, dass sich Einheimische nicht mehr in den Supermarkt getraut haben, weil der Parkplatz so voll war – mit Autos mit den Kennzeichen Starnberg, Ebersberg, München und ähnliches.“ Er könne verstehen, dass viele Bürger vor Ort sauer seien. „Sie sagen: ,Wir halten uns an die Ausgangsbeschränkungen und bleiben drinnen, und dann kommt halb München an den Kochelsee.‘“

Corona im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Angst, dass Lage in den Osterferien noch brisanter werden könnte

Er habe das Thema daher in einer täglichen Telefonkonferenz der Landkreis-Bürgermeister mit dem Landratsamt angesprochen, berichtet Holz. Seine Sorge, dass die Lage in den kommenden Wochen bei steigenden Temperaturen, wachsendem „Lagerkoller“ und zu den Osterfeiertagen noch brisanter werden könnte, würden seine Amtskollegen aus den besonders betroffenen Gemeinden Jachenau, Lenggries, Gaißach und Münsing teilen. Das wolle Landrat Niedermaier nun „nach oben“ weitergeben.

Holz selbst würde ein staatliches Ausflugsverbot begrüßen. Wie genau es ausgestaltet werden sollte, das müsse man sich noch dataillierter überlegen. „Aber es sollte auf jeden Fall klare Regeln geben.“ Einige norddeutsche Bundesländer würden es schon vormachen und zum Beispiel an den Zufahrtsstraßen Richtung Nord- und Ostsee „konsequent kontrollieren“, damit die Strandorte nicht von Hamburgern überrannt werden. Die bisherigen Appelle von Politik und Polizei „sind zwar gut und schön“, findet Holz, „aber offenbar halten sie einen großen Teil der Menschen nicht ab“.

Die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus gelten auch für Golfplätze. Ein Fehler, findet Dr. Josef Hingerl vom Gut Bergkramerhof in Wolfratshausen. Mit einem Brief wendet er sich direkt an die Bundeskanzlerin.