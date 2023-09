EVP-Chef Manfred Weber kritisiert Verbrenner-Verbot: „Die Konkurrenz lacht sich ins Fäustchen“

Teilen

Manfred Weber, EVP-Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament. © arp

Von FFH bis zur Migration: Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der EVP-Fraktion im EU-Parlament, war am Donnerstagabend zu Gast in Bad Tölz.

Bad Tölz – Brechend voll war der Saal im Tölzer „Kolberbräu“, als am Donnerstagabend Manfred Weber zu den Themenkreisen „Außengrenzen, FFH & Wirtschaft – Was ist los in Europa“ sprach. Vor allem in der äußerst lebhaften anschließenden Diskussion ging es hauptsächlich um die Themen Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiete und Migration.

Wortführer der zumeist aus dem landwirtschaftlichen Bereich stammenden Besucher, die unter den FFH-Bestimmungen leiden, waren die Bürgermeister aus Eschenlohe und Jachenau, Anton Kölbl und Klaus Rauchenberger.

Weber: „Deutsche Behörden sind es gewohnt, Gesetze zu 150 Prozent zu erfüllen“

Während sich Kölbl darüber beschwerte, dass man nun die Uferverbauung der Loisach zurückbauen soll, obwohl diese erst unlängst als Hochwasserschutz installiert worden war, sagte der Jachenauer Rathauschef: „Bei uns ist mittlerweile jeder Frosch mehr wert, als der sichere Schulweg für unsere Kinder.“ Damit beklagte er das jahrelange Gezerre um den Radweg-Bau. So würden die Gemeinden darüber hinaus durch die FFH-Bestimmungen im Regen stehen gelassen: „Wir bleiben zudem auf den ganzen Kosten für Gutachten und ähnliches sitzen, und es kommt nichts dabei raus.“

Manfred Weber sprach im vollen „Kolberbräusaal“ zu den Themenkreisen „Außengrenzen, FFH & Wirtschaft – Was ist los in Europa“. „Rest der Welt wird weiter Verbrenner fahren“ © esc

Konkret konnte Weber natürlich zu den einzelnen Fällen nichts sagen, aber er betonte: „Wir haben seit 20 Jahren an den FFH-Gesetzen nichts mehr geändert.“ So liege es letztlich am Vollzug im Argen, der allerdings in der Verantwortung der einzelnen Länder liege.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„In manchen Regionen wird europäisches Recht vernünftiger umgesetzt als bei uns“, berichtete der stellvertretende Parteivorsitzende der CSU und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, von seinen Erfahrungen: „Die deutschen Behörden sind es gewohnt, Gesetze zu 150 Prozent zu erfüllen.“ Er würde sich wünschen, dass auch in Bayern mit mehr gesundem Menschenverstand und mehr Pragmatismus im Vollzug gehandelt würde: „Ich hoffe darauf, dass der Umweltminister manche Behördenentscheidung zurückpfeift.“

CSU: Holz verspricht weitere Veranstaltung zum Thema FFH

Um die sehr emotional werdende Diskussion zu entschärfen und die Wogen zu glätten, versprach CSU-Kreischef und Landtagskandidat Thomas Holz in Kürze eine Veranstaltung speziell zur FFH-Problematik mit einem ausgewiesenen Experten zu initiieren.

In Sachen Klimaschutz stehe die Frage des „Wie?“ im Vordergrund. So beklagte Weber die Entscheidung auf europäischer Ebene, sich in einem bestimmten Zeitraum von den Verbrennern zu verabschieden – gegen den Willen der EVP: „Die Konkurrenz der europäischen Autobauer lacht sich ins Fäustchen, denn der Rest der Welt wird weiter mit Verbrennern fahren.“ Da sich die Welt derzeit „fundamental ändert“, propagiert Weber moderne Handelsverträge etwa mit Südamerika abzuschließen: „Ich möchte weg von China.“ Er lobte aber auch, dass in Sachen Holz als Energieträger, die bayerische Haltung nun auch europaweit verankert ist.

(Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier)

Zur Flüchtlingsproblematik helfen nur europäische Entscheidungen, auch gegen den Willen von Polen und Ungarn: „Europa hat das Recht an seinen Außengrenzen zu entscheiden, wer darf rein und wer nicht.“ So war Weber unlängst in Tunesien mit dabei, als eine Europäische Kommission dort über die Migrationsfrage verhandelte: „Es ist letztlich zehnmal billiger, den Tunesiern Geld zu geben, wenn sie uns helfen, die Flüchtlingszahlen derer, die über das Mittelmeer kommen, zu reduzieren.“ Auch forderte er eine europäische Gesetzgebung, um die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in geordnete Bahnen zu lenken, aber auch um Facebook und ähnliches in Schranken zu weisen. (esc)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.