„Da war ein Schutzengel dabei“: Mildes Urteil für geständigen Lenggrieser nach schwerem Unfall

Von: Rudi Stallein

Sekundenschlaf war die Ursache dieses Unfalls im April 2022 auf der Staatsstraße 2072 nahe dem Forellenhof. Der Verursacher stand am Donnerstag vor Gericht. © Feuerwehr Tölz/Archiv

Ende April 2022 war ein junger Autofahrer aus Lenggries auf der Staatsstraße 2072 in den Gegenverkehr gerast. Nun musste er sich vor dem Jugendgericht verantworten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es war ein schlimmes Bild, das sich den Einsatzkräften bot, als sie am 22. April vorigen Jahres gegen 17 Uhr an der Unfallstelle eintrafen: Ein Fiat 500 hatte sich überschlagen und lag auf dem Dach am Straßenrand, ein VW Passat stand mit ausgerissenem Vorderrad in der Wiese, die Straße war übersät mit Fahrzeugteilen, die ein weiteres Auto beschädigt hatten. Die Fahrerin des Passats (40) erlitt bei dem Unfall Schnittwunden im Gesicht und an der linken Augenpupille, ihr achtjähriger Sohn kam mit einigen Hämatomen davon.

21-Jähriger schildert Unfallverlauf

Ein junger Lenggrieser war aus Richtung Geretsried kommend auf der St 2072 nahe dem Forellenhof kurz eingenickt und in den Gegenverkehr gefahren. Am Donnerstag musste sich der 21-Jährige wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen vor dem Jugendgericht verantworten. Dies tat er in einer Art und Weise, die alle Verfahrensbeteiligten beeindruckte.

Mit ruhiger Stimme schilderte der Auszubildende, wie er den Tag damals erlebt hatte. Von der Nacht zuvor, in der er acht Stunden geschlafen habe, über die Arbeit, die er wegen eines kurzfristigen Auftrags nicht wie geplant um 14 Uhr beenden konnte. Als er um kurz nach 16 Uhr in sein Auto gestiegen war, sei „da kein Gefühl gewesen, dass ich müde bin oder körperlich beeinträchtigt.“ Trotzdem war er unter der Fahrt eingeschlafen. Irgendwann habe er ein Erschöpfungsgefühl verspürt, „wie nach dem Sport, oder wenn man auf der Couch liegt, einem die Augen zufallen und man denkt, jetzt sollte ich ins Bett gehen“, beschrieb er auf Frage des Gerichts seinen Zustand unmittelbar vor dem Unfall. „Als ich die Augen aufgemacht habe, war das andere Auto direkt vor mir.“ Die Prellungen, die er sich zugezogen hatte, waren bald verheilt. Psychisch belaste ihn das Geschehen jedoch noch immer, deshalb sei er die Strecke seither nicht mehr gefahren.

Ärztin spricht über die Bedeutung von Schlafmangel

Eine Sachverständige sah sich in ihrer Einschätzung der Unfallursache durch die „sehr erfrischende“ Schilderung des Angeklagten bestätigt. Schätzungen zufolge sei ein Viertel aller Verkehrsunfälle auf Einschlafen zurückzuführen, erläuterte die Gutachterin. „Man unterschätzt oft die Anzeichen.“ Diese gelte es jedoch unbedingt ernst zu nehmen und sofort anzuhalten. „Schon eine kurze Einschränkung der Wachheit kann fatal sein.“ Die einzige Möglichkeit, um dann wieder wach zu werden sei ein Powernap. „Zehn Minuten schlafen, dann ist das Gehirn wieder erfrischt“, so die Ärztin, die angesichts der Unfallfotos ergänzte: „Da war ein Schutzengel dabei.“

Richterin lobt Angeklagten für Verhalten nach dem Unfall

Dass der junge Angeklagte sein Geständnis in der Verhandlung allein vorgetragen hatte, ohne begleitende Erklärungen seines Rechtsanwalts, zeuge von Mut und wirklicher Reue, genauso wie die Tatsache, dass er sich nach dem Unfall bei der verletzten Frau telefonisch nach ihrem Zustand erkundigt hatte. „Das nötigt mir Respekt ab“, erklärte Richterin Friederike Kirschstein-Freund in ihrer Urteilsbegründung. Deshalb verzichtete sie auf erzieherische Maßnahmen, sondern verurteilte den Lenggrieser zu 700 Euro Geldbuße, die als Schmerzensgeld an die Geschädigte zu zahlen sind. Zudem ordnete sie eine Führerscheinsperre von insgesamt sechs Monaten an.

