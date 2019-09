„Kostet Unsummen und bringt nix“

Viel Geld in die Hand nehmen muss die Stadt Bad Tölz aufgrund einer Anordnung des Landratsamts: Für den Hochwasserschutz soll am Klammerweiher ein Damm gebaut werden.

Bad Tölz – Um das Jahr 1900 wurde er angelegt, auf ihm fanden die ersten Eishockeyspiele statt und auch der Teilzeit-Tölzer Thomas Mann und seine Kinder haben ihn besucht: die Rede ist vom Klammerweiher. Inzwischen hat er seine historische Bedeutung als Eislieferant für die Tölzer Brauerei und als Sportstätte verloren, dennoch ist er ein beliebtes Ausflugsziel geblieben und wird von den Mitgliedern des Bezirksfischereivereins betreut.

Wenig Freude haben jedoch Kämmerer Hermann Forster und Bauamtschef Christian Fürstberger mit dem idyllisch gelegenen Gewässer unterhalb des Oberhofes, wo das Wasser, das ihn speist, herkommt. Das Landratsamt hat nämlich unlängst die sogenannten künstlichen Weiher im Stadtgebiet untersucht und kommt zu dem Schluss, dass der Weiher auf der Südseite einen neuen Damm benötigt, um nicht im Falle eines Hochwassers eine Gefährdung für die Bewohner in der Nähe darzustellen. „Als rausgeschmissenes Geld“, bezeichnet Fürstberger die vom Amt eingeforderte Maßnahme.

Damm-Bau am Klammerweiher: Bislang noch nie über die Ufer getreten

Allein 70 000 Euro verschlingt die Planung, da es keinerlei Bau-Unterlagen mehr im Stadt-Archiv gibt. Sie sollen noch heuer durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen untergebracht werden. Was die Damm-Ertüchtigung dann kosten wird, muss im Haushalt 2020 finanziert werden.

Fürstberger befürchtet, dass neben dem Klammerweiher auch Kosten für die weiteren Tölzer Weiher – den Maxlweiher an der Sachsenkamer Straße und den Girlitzer Weiher an der Südumgehung – entstehen werden. „Das Ganze kostet Unsummen und bringt nichts“, prophezeite er. Bislang sei der Klammerweiher noch nie über die Ufer getreten. Außerdem gebe es an seiner Südseite einen betonierten Auslauf mit einem beweglichen Schieber, der dazu diene, Wasser auszulassen, falls Hochwasser droht oder mit dessen Hilfe der Weiher vom Fischereiverein abgelassen wird, um gereinigt zu werden. (Karl Bock)

