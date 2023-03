Dank an den Finanzjongleur und Zauberer: Kämmerer Forster von Tölzer Stadtrat verabschiedet

Einen Zauberkasten schenkte Bürgermeister Ingo Mehner dem „Finanzjongleur“ und scheidenden Kämmerer Hermann Forster. „Es waren spannende und lehrreiche Jahre für mich.“ © cs

Eine seltene Szene in einer Sitzung: Der Tölzer Stadtrat singt zum Abschied gemeinsam für Hermann Forster und würdigt Lebenswerk.

Bad Tölz – „Da haben manche vielleicht ein Sitzfleisch“, staunte Hermann Forster über so manchen Gast, der mit ihm an den vergangenen Abenden den bevorstehenden Ruhestand gefeiert hatte. Der notorische Frühaufsteher liebt es eher anders herum. Hilft nichts. Da musste er durch. Wie auch beim internen Abschied, als ihm der Stadtrat gemeinsam (!) von Johanna Pfund und Doris Bigos gedichtete Gstanzl vortrug und ihn die Verwaltung mit einer Sänfte herumtrug. „Das fand ich doch ein bisschen zu viel“, sagte der ab Samstag Pensionär schmunzelnd.

Ein Lied zur Verabschiedung in den Ruhestand

32 Jahre hat Forster seit 1991 im Tölzer Rathaus gearbeitet, seit 2005 als Kämmerer. Lang fiel denn auch seine persönliche Leistungsbilanz aus: Krankenhaus-Privatisierung, Eisstadionbau („ein Stahlbad“), Kasernenkonversion, Turnhallen, Schulbau, Kitas und unorthodoxe Projekte wie Planetarium und der Umzug des Stadtarchivs ins Wiedenhofer-Haus („Das war Stadtgespräch“) sowie echte Coups wie der Bau der topgeförderten Asylbewerberunterkunft auf der Flinthöhe. Sie beschert der Stadt schon 2027 36 Appartements zur freien Verfügung.

„Vom Langhaardackel zum Glatzi“: So sieht es Hermann Forster (Foto 1992) selbst. © ecs

Dass er immer so arbeiten habe können, wie er wollte, dafür dankte er nicht nur den acht Ersten und Zweiten Bürgermeistern in seiner Amtszeit, sondern auch dem perfekten Team, das ihm den Rücken frei hielt. Forster wusste, warum er seine Nachfolgerin Silke Furmanek, die Kollegin Andrea Schampel und die langjährige Liegenschaftsleiterin Bettina Faßbender namentlich erwähnte. Sein Blick fiel auch auf Christian Fürstberger, „meinen ältesten Mitstreiter“ im Rathaus.

Forster: In Krisen nie ängstlich gewesen

Schon zuvor hatte Bürgermeister Ingo Mehner sich für drei lehrreiche Jahre bedankt und Forsters Wirken in anschauliche Bilder gegossen. Er sei in allen Krisen nie ängstlich gewesen, sondern habe es wie der Wolf in Sibirien gehalten: „Mit Heulen und Wehklagen fängt man keine Beute, sondern vertreibt das scheue Reh.“ Es sei ihm, Mehner, eine Freude gewesen, Forster finanziell jonglieren und zaubern zu sehen. Das Stadtoberhaupt rühmte das politische Denken des Finanzbeamten, der nicht nur „Zahlen herumgeschubst“, sondern Ideen entwickelt und vorangetrieben habe. Mehner nannte die Schwerpunkte Ehrenamt, Sport, Kultur und den sozialen Bereich und hob die Stelle des kommunalen Sozialplaners hervor, die Forster entwickelt hatte. Er sei, so fasste Ingo Mehner klug zusammen, ein „Teamspieler gewesen, der den Raum ausgefüllt hat, den kein anderer bespielt hat“.

Sprecher aller Fraktionen fanden Worte des Lobes für den umsichtigen „Haushälter“ der Stadt, unter dessen Ägide man stets gut aufgehoben gewesen sei. Da seien sogenannte „Wohlfühlhaushalte“ dabei gewesen, aber auch solche, „in denen die Bleistifte gezählt worden sind“, erinnerte sich Willi Streicher, der heuer zum 26. Mal über Tölzer Ausgaben und Einnahmen abstimmte. Ein paar Ratschläge hatte der 63-jährige Forster dann doch noch für seine Nachfolger und die Stadträte. Bitte keine Parteipolitik. Die habe in der Kommunalpolitik nichts zu suchen. Ansonsten: Sein Vater habe ihm immer geraten, sich etwas zu trauen. Wenn man Entwicklungen vom Ende her sehe und Projekte mit langem Atem umsetze, dann brauche man auch keine Angst zu haben.

Und Chancen wie die jüngste Ersteigerung des Maxlweiher-Areals durch die Stadt (wir berichteten) würden wiederkommen. Forster nannte die Stichworte Post-Areal, Sigmund Bauer, Bahnhof und die Jod AG-Flächen. Man müsse nur haushaltsmäßig vorbereitet sein, um handlungsfähig zu sein. Für ihn aber sei jetzt Schluss, meinte Forster sichtlich bewegt. Der Abschied falle ihm sehr schwer. „Trotzdem ist jetzt der richtige Zeitpunkt“.

