Dank Zinswende: Sparkasse macht ihrem Namen wieder alle Ehre

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Blickten auf das Geschäftsjahr der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen zurück: (v. li.) Vorstandsmitglied Christian Spindler, Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer und Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger. Sparkasse baut 24 Wohneinheiten in Bad Tölz Fast alle Ausbildungsplätze sind schon besetzt © Pröhl

Von einer Trendwende auf dem Immobilienmarkt und dem Comeback des Bausparvertrags berichtet das Vorstands-Team der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Ein gutes Ergebnis in herausfordernden Zeiten. Wir sind zufrieden.“ Zu diesem Ergebnis kommt Thorsten Straubinger, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, wenn er auf das Geschäftsjahr 2022 zurückblickt. Für ihn war das Pressegespräch am Donnerstag der letzte offizielle Termin. Zum 1. April wechselt Straubinger, der sechs Jahre in Bad Tölz war, als Vorstandsvorsitzender zur Sparkasse Mittelfranken-Süd mit Sitz in Roth. Sein Posten im Landkreis wird nicht nachbesetzt. Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer und Vorstandsmitglied Christian Spindler teilen sich künftig die Arbeit.

Sparkasse: Zeit der Negativzinsen ist vorbei

Seit der Zinswende der Europäischen Zentralbank macht die Sparkasse ihrem Namen wieder alle Ehre. Vorbei die Zeiten, als Sparer mit Verwahrentgelten, sprich: Negativzinsen, bestraft wurden. „Sparen lohnt sich wieder. Das Sparbuch kommt zurück“, sagte Straubinger. Ab diesem Freitag gibt es wieder 0,5 Prozent Guthabenverzinsung für Geldmarktkonten. Sparkassenbriefe erweisen sich wieder als solide Geldanlage. Das gelte nach wie vor auch für Investitionen in Sachwerte. Im Wertpapiergeschäft merke man deutlich, dass die Kunden zunehmend auf den Nachhaltigkeitscharakter achten würden, sagte Straubinger. „Sie wollen wissen, welche Produkte dahinter stecken und wie nachhaltig sie sind.“

Die Kehrseite der Medaille sind steigende Kreditzinsen. Das wirkt sich auf Baufinanzierungen aus. „Der Immobilienmarkt war bis vor einem Jahr ein boomendes Geschäft“, sagte Spindler. Alles sei gekauft worden, „was auch ging mit einem Zinssatz mit einer 0 vor dem Komma.“ Finanziere man jetzt 600.000 Euro mit einem Zinssatz von zwei Prozent, „sind das 12.000 Euro mehr Aufwand für Zinsen pro Jahr – und das zusammen mit den steigenden Energiepreisen und Lebenshaltungskosten“. Das alles habe Mitte 2022 zu einer „großen Trendwende und Zurückhaltung am Immobilienmarkt geführt“, so Spindler. „Viele potenzielle Käufer waren nicht mehr in der Lage, einen Kauf zu finanzieren.“ Dafür erlebe nun der zuvor „oft milde belächelte“ Bausparvertrag eine Renaissance.

Sparkasse baut an Lenggrieser Straße in Bad Tölz Wohnhaus

Die Trendwende führte aber auch dazu, dass viele wieder genauer hinschauen würden bei den Objekten, die auf dem Markt sind. Dabei gehe es beispielsweise um den energetischen Zustand oder auch die Art der Heizung. Immobilien sieht Spindler aber nach wie vor als gute Anlage. „Es gibt einen großen Wohnraumbedarf, gleichzeitig passiert auf der Bauseite sehr viel weniger. Das alles spricht dafür, dass die Immobilienpreise grundsätzlich stabil bleiben.“ Die Sparkasse sei hier ein verlässlicher Partner. „Jede zweite Baufinanzierung im Landkreis kommt von der Sparkasse.“

Apropos Wohnraum: Seit Kurzem ist klar, dass die Sparkasse an der Lenggrieser Straße in Bad Tölz selbst bauen wird. Nach dem Abriss des alten Wohnblocks im Juni entstehen dort 24 Mietwohnungen. Zwischenzeitlich stand auch der Verkauf des Areals zur Debatte (wir berichteten). Nach der Auswertung der Angebote habe man aber am bisherigen Plan, selbst neu zu bauen, festgehalten, so Spindler.

Elf von zwölf Ausbildungsplätzen bei Sparkasse besetzt

Einige der neuen Wohneinheiten wird die Sparkasse für Mitarbeiter vorhalten. Auch sonst versucht das Geldhaus durch verschiedene Maßnahmen, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Schließlich gehen große Jahrgänge in Rente, während sehr kleine Jahrgänge ins Berufsleben nachrücken. „Bis 2030 gehen in Bayern 1,5 Millionen Menschen mehr in Rente als nachkommen“, verdeutlichte Waßmer das Problem. Die Sparkasse biete hier verschiedene Leistungen – von „vielfältigen, durchgängigen Karrierechancen“ über flexible Arbeitszeitmodelle mit bis zu drei Tagen im Homeoffice bis hin zu Gesundheits- und Sportangeboten. Bei den Bewerbungen für die Ausbildungsplätze gebe es wieder eine Zunahme. Elf der zwölf Plätze ab September sind bereits vergeben.

„Gerade bei den jüngeren Menschen kommt das Modell der Sparkasse an“, sagte Waßmer. „Es ist ihnen wichtig, in der Region wirken zu können, wo sie und ihre Freunde daheim sind.“ Das Geschäftsmodell der Sparkasse sei ein einfaches, fasste Straubinger zusammen: „Wir sammeln das Geld bei den Menschen in der Region ein und zahlen es in Form von Krediten an die Menschen in der Region aus.“

