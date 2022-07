Das Berg-Erlebnis spüren: Alpin-Fotograf Bernd Ritschel zeigt Film auf dem Blomberg

Waldspiele-Festival

Einen Vortrag in einer ganz besonderen Umgebung erwartet alle Interessierten am Sonntag, 10. Juli. Auf dem Blomberg wird Bernd Ritschel im Rahmen der Open-Air-Kino-Reihe auftreten.

Bad Tölz - „Bayerische Alpen - meine Bergheimat“ - so heißt der Film von und mit Bernd Ritschel, der am 10. Juli im Rahmen des Waldspiele-Festivals auf dem Blomberg zu sehen ist. Beginn ist um 21.45 Uhr im Openair-Kino nahe dem Blomberghaus. Der Eintritt ist frei. Die Bergbahn fährt an diesem Abend länger. Der Tölzer Kurier hat sich im Vorfeld mit dem international bekannten Alpin-Fotografen Ritschel unterhalten.

Herr Ritschel, worauf können sich die Besucher am 10. Juli freuen?

Bernd Ritschel: Auf einen authentischen, emotionalen, persönlichen und informativen Vortrag zu unserer Bergheimat. Ich bin seit 45 Jahren in den Bergen unterwegs. Es gibt viel zu erzählen.

Welche Änderungen sind Ihnen im Laufe der Jahre aufgefallen?

Bernd Ritschel: Ganz auffällig sind die klimatischen Veränderungen. Wir müssen schon jetzt mit massiven Auswirkungen leben. Die Starkwetterereignisse nehmen zu. Nur ein Beispiel: Ich war erst heute Morgen am Lainbach. Da hatte der Gewitterregen vom Vortag den frisch renovierten Weg schon wieder teilweise zerstört. Es wird ein immer größerer Aufwand werden, Wanderwege zu sichern und instand zu halten. Auch der Wald ist nicht mehr so widerstandsfähig wie früher, aufgrund von Trockenheit und Stürmen. Verändert hat sich auch, dass nun viel mehr Menschen in die Berge gehen, und dieser Massenansturm bereitet natürlich auch Probleme.

Wie kann man das ändern?

Bernd Ritschel: Das Ziel soll gar nicht unbedingt sein, dass weniger Menschen in die Berge gehen. Das Unterwegssein in der Natur und in den Bergen tut den Menschen gut und ist ganz, ganz wichtig. Die meisten gehen auch respektvoll mit der Natur um. Heutzutage liegt beispielsweise am Jochberg eher weniger Müll rum als früher – die Botschaften kommen also an. Und grundsätzlich ist es ja für die Umwelt auch besser, wenn die Menschen aus dem Großraum München eher in die nahe liegenden Berge gehen, als dass sie übers Wochenende mit dem Auto an den Gardasee fahren oder gar irgendwohin fliegen. Aber wie gesagt, das alles bekommen wir hier am Alpenrand halt ganz massiv ab. Die Zahlen am Jochberg beispielsweise haben sich im Vergleich zu meiner Jugend verzehnfacht. An einem schönen Tag gehen heute 600 bis 800 Personen auf diesen Berg.

Wie lässt sich das lenken?

Bernd Ritschel: Es wurde bereits viel getan: Ordentliche Parkplätze wurden errichtet, Toiletten wurden aufgestellt, und erste Wege werden saniert. Es ist schon ganz viel Positives passiert. Und es gibt Gott sei Dank viele weitere gute Lösungsansätze.

Ist Ihr Vortragsort, der Blomberg, eine solche Lösung? Ein Berg, der viele Menschen anzieht, die dann eben nicht auf andere Berge gehen?

Bernd Ritschel: Ja genau, so touristisch erschlossene Berge wie den Blomberg brauchen wir tatsächlich auch, nicht nur für Wanderer, sondern zum Beispiel auch für Mountainbiker. Ich persönlich fände ökologisch optimierte Downhills am Blomberg durchaus sinnvoll, dann müssten die Mountainbiker nicht auf schmalen Wanderwegen oder gar abgelegenen Jägersteigen unterwegs sein. Am Blomberg ist eben auch die Infrastruktur mit großen Parkplätzen schon vorhanden. Man muss einfach nach pragmatischen Lösungen suchen.

Was ist der Vorteil daran, den Vortrag auf dem Blomberg zu halten? Und wen möchten Sie besonders ansprechen?

Bernd Ritschel: Es gibt keinen schöneren Rahmen, als in der Natur über die Natur zu berichten. Mit diesem Vortrag möchte ich natürlich alle Bergbegeisterten und auch alle Fotofreunde ansprechen, das können auch schon Jugendliche sein.

Was war denn das Extremste, das Sie beim Fotografieren erlebt haben?

Bernd Ritschel: Am spannendsten und eindrucksvollsten ist für mich das Fotografieren von Gewittern. Diese Energie in der Natur ist irre, vor allem, wenn man da hautnah dran ist. Aber natürlich ist das nichts zum Nachmachen. Ich bin wie gesagt jetzt über 45 Jahre in den Bergen unterwegs und habe hunderte Gewitter erlebt und kann dadurch auch einigermaßen einschätzen, wie sich ein Gewitter entwickelt, wo es hinzieht und wann es für mich gefährlich wird.

Suchen Sie die Motive oder finden die Motive Sie?

Bernd Ritschel: Beides. Das Schönste ist, sich einfach treiben zu lassen. Frei zu sein, ohne Druck. Präsent zu sein, Zeit und eine gute Brotzeit dabei zu haben. Und wenn ein schönes Foto gelingt, spüre ich Dankbarkeit. Aber ich bin nicht weniger glücklich, wenn ich mal kein Foto mit nach Hause bringe. Ich gehe auch regelmäßig ganz bewusst ohne Kamera in die Berge.

Wissen Sie denn ganz genau, was Sie alles fotografiert haben?

Bernd Ritschel: Ja, eigentlich schon, die meisten Fotos habe im Kopf gespeichert. Ich habe ja täglich damit zu tun, erstelle Auswahlen, arbeite mit meinen Bildern und bin deshalb ganz nah dran. Mittlerweile habe ich eine Viertelmillion Bilder im Archiv. Am häufigsten habe ich tatsächlich den Jochberg fotografiert, meinen Lieblingsberg.

Was macht den Jochberg zu Ihrem Lieblingsberg?

Bernd Ritschel: Er ist für mich das Bindeglied zwischen dem Flachland und dem richtigen Gebirge. Man blickt im Norden bis nach München, und im Süden sehe ich die großen Wände im Karwendel mit vielen verrückten Kletterer-Erinnerungen aus meiner Jugend. Der Berg präsentiert sich jedes Mal anders. Am liebsten bin ich in den frühen Morgenstunden oben, wenn die Luft noch ganz klar ist.

Gibt es denn irgendeinen Berg in der Region, auf dem Sie noch nicht waren?

Bernd Ritschel: Nein, ich glaube nicht. Zwischen Rotwandgebiet und Ammergauer Alpen war ich auf jedem Gipfel und erst kürzlich habe ich mir mal den Spaß gemacht, die Höhenmeter im Kopf zu überschlagen: In meinem Leben habe ich bisher etwa zwei Millionen Höhenmeter im Aufstieg bewältigt.

Heutzutage sind viele Menschen auf dem Berg ja technisch hoch gerüstet, mit Höhen- Puls- und Zeitmesser. Sie auch?

Bernd Ritschel: Nein, ich bin kein Freund von zu viel Technik. Bei so vielen Touren bekommt man ein ganz gutes Gespür für die Berge. Man merkt selbst, wie viele Höhenmeter man schon hinter sich hat. Aber viele verstehen den Berg heute eher als Sportgerät, wollen möglichst schnell rauf und wieder runter. Wenn es sie erfüllt, ist das natürlich auch gut. Aber das wirkliche Erlebnis Berg spüren sie, glaube ich, nicht.

Sie sind auch in der Kampagne „Naturschutz beginnt mit Dir“ engagiert.

Bernd Ritschel: Ja genau. Angefangen hat alles damit, dass ich Videos für „Tölzer Land Tourismus“ produziert habe. Wir haben immer gemeinsam als Team überlegt, welche Botschaften wir transportieren wollen. So wurde ich immer mehr involviert. Mittlerweile versuche ich, das Thema so oft wie möglich einfließen zu lassen, in Vorträge, in Bücher und auch in Foto-Workshops. Ich merke, dass es gut und wichtig ist, wenn man diesbezüglich eine klare Meinung hat und den Teilnehmern etwas mitgeben kann. Wenn man etwas mit Begeisterung und Leidenschaft vorlebt, erreicht man viel mehr als mit dem erhobenen Zeigefinger.

Welche Projekte stehen in diesem Jahr noch für Sie an?

Bernd Ritschel: Wir hoffen, noch diesen Herbst die komplette Sanierung des Jochbergsteigs zu schaffen. Dazu wird es am 17. September einen großen Aktionstag geben. Mit Unterstützung des Deutschen Alpenvereins und vor allem der Sektion Tutzing planen und organisieren wir zu dritt ehrenamtlich das gesamte Projekt. Das Ziel ist es, die leider oft kritisierten Münchner, die ja vor allem in den beiden Corona-Jahren nur als Problem gesehen wurden, zu einem Teil der Lösung zu machen. Wir wollen versuchen, das ganze Material ohne Hubschrauberflüge hochzubringen. Unser Traum ist wirklich, dass möglichst viele Wanderer mithelfen, die zig Tonnen Material da hochzutragen. Dieses Herzensthema beschäftigt mich nun schon seit über einem halben Jahr.

