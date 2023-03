„Das bricht uns das Gnack“: Tölzer Wassersportverein in Sorge wegen Schwimmbad-Umbau und Triathlon

Versammlung

„Große Bauchschmerzen“ bereitet den Mitgliedern des Wassersportvereins Bad Tölz der geplante Schwimmbadumbau. Das geht aus dem Bericht des Vereins über seine Jahresversammlung hervor.

Bad Tölz – . „Eine länger anhaltende Schließung bricht uns sprichwörtlich wahrscheinlich das Gnack“, wird Hauptvorstand Stephan Zacherl zitiert. Gerade nach der Corona-Zeit, in der viele Kinder nicht das Schwimmen lernen konnten, wäre es fatal, das Hallenbad wegen Umbauarbeiten zu schließen. Aber wenn schon umgebaut würde, so Zacherl weiter, „dann bräuchten wir auch dringend ein Lehrschwimmbecken zum Sportbecken. Hier könnte man dringend benötigte Schwimmkurse oder Wassergewöhnungskurse abhalten und den Sportbetrieb gleichzeitig aufrechterhalten.“ Ebenso wie die Wasserwacht bekomme der WSV viele Nachfragen bezüglich Schwimmkursen. „Aber wir sind ein Schwimmverein und können die Schwimmkurse gar nicht händeln“, so Zacherl. „Wir hoffen in beiden Punkten auf einen positiven Ausgang“.

Sorge auch wegen Tölzer Triathlon

Etwas Bauchschmerzen bereiten dem WSV laut Mitteilung auch die geplanten Straßenbauarbeiten zwischen Ellfach und Kirchbichl. Dort verläuft die Radstrecke des Tölzer Triathlon, der für den 25. Juni geplant ist. „Wenn die Bauarbeiten nach dem 25. Juni stattfinden, ist alles ok. Aber wenn sie davor starten, haben wir ein kleines Problem“, sagte Organisator Stefan Wengenmayr. „Wir sind zwar grad in der Planung eines ,Plan B‘, aber so ganz zufrieden ist damit keiner.“

Dank und Geschenk für Stefan Wengenmayr

In der Versammlung standen auch Neuwahlen an. Fast alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Nur Markus Zacharias trat als Schriftführer zurück. Ihm dankte Vorstand Zacherl mit einem Geschenkkorb. Die Nachfolge übernimmt Zacharias’ bisherige Stellvertreterin Angelika Mathes, 2. Schriftführer und damit neu im Vorstand ist Peter Schottenheim. Triathlon-Abteilungschef Maximilian Filipp bedankte sich mit einem Geschenkkorb bei Stefan Wengenmayr, bei dem als Hauptorganisator sieben Jahre lang die Fäden des Tölzer Triathlons und der Swim & Runs zusammenliefen. Der versprach, seinen Nachfolger Stefan Ege-Dustmann in sein Amt einzuarbeiten und auch weiterhin bei der Organisation behilflich sein.

