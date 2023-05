Viel Regen im Tölzer Land: „Das Frühjahr ist verflixt“

Von: Christiane Mühlbauer

Talfahrt vom Brauneck durch eine dicke Wolkendecke: Das erlebten Besucher am Muttertag, wie dieses Foto von Kurier-Leserin Agnes Weinhuber zeigt. © Agnes Weinhuber

Immer wieder Regen und nur selten längere Zeit Sonne: Der kalte und nasse Frühsommer ist für Betriebe und Dienstleister, die vom Wetter abhängig sind, schwierig zu bewerkstelligen. Es trifft sie unterschiedlich stark.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wie läuft das Geschäft in diesem Frühsommer? Jörg Findeisen, Geschäftsführer der Herzogstandbahn, zitiert Karl Valentin: „Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Findeisen trägt die Situation mit Fassung. „Es kommt immer mal wieder vor, dass ein Monat verregnet ist“, sagt er mit Blick auf die vergangenen Jahre. Der Besucherandrang an der Talstation „kleckere so vor sich hin“. Dass am Muttertag sehr wenig los war, „das hat uns schon leid getan“, sagt der Geschäftsführer. Insgesamt sei aber zu beobachten, dass die Menschen „raus in die Natur wollen, selbst wenn das Wetter nicht top ist“.

Auch bei der Brauneck-Bergbahn ist Geschäftsführerin Antonia Asenstorfer gelassen. „Der Mai ist bei uns schon immer eher noch ruhig, weil ja am Berg durchaus noch Schneefleckerl sind“, sagt sie. Natürlich, sagt Asenstorfer, wäre es schön, wenn das Wetter besser wäre. „Aber wir schieben jetzt noch keine Panik. Wir sind halt ein witterungsabhängiger Betrieb.“

„Waldschänke“ in Niedernach: Betreiberin hofft auf schönes Wetter am Brückentag

Anders sieht es bei der „Waldschänke“ in Niedernach am Walchensee aus. Betreiberin Christine Fischer ist auf schönes Wetter angewiesen, weil sie nur ein kleines Stüberl für die Innen-Bewirtung zur Verfügung hat. Seit 1. Mai hat sie geöffnet. „Das ist noch nicht lang“, sagt sie. „Aber wenn das Wetter jetzt den ganzen Sommer über so bleiben würde, dann hätte ich ein Problem.“ Normalerweise hat sie donnerstags und freitags Ruhetag. Aber wegen dem Brückentag und dem angekündigten besseren Wetter wird sie in dieser Woche ausnahmsweise an beiden Tagen öffnen. „Ich hoffe, es ist warm und angenehm, und es kommen einige Besucher.“

Wanderer kommen durchaus auf die Tutzinger Hütte

Nicht so schlecht, wie man vielleicht vermuten möchte, läuft hingegen der Betrieb auf der Tutzinger Hütte an der Benediktenwand. „Es ist nicht jeden Tag gleich, aber es passt schon“, sagt Tini Seemüller vom Betreiber-Team. Die Wochenenden seien jetzt nicht so gut gewesen, aber unter der Woche kämen schon einige Wanderer. Und wer sich zum Übernachten angemeldet habe, storniere das zumeist auch nicht.

Draußen im Café sitzen, war zuletzt kaum möglich. © arp

Eisdielen-Betreiber schauen in die Röhre

Eisdielen-Betreiber hingegen leiden unter dem Wetter. „Bei Regen und Kälte haben die Leute keine Lust auf Eis“, bedauert Christian Tremonti, Mitarbeiter im Eiscafé Cortina in Lenggries. Ähnlich äußert sich Karl-Otto Volkland vom Tölzer Eiscafé „Karlotti“: „Das Eisgeschäft ist derzeit mangelhaft.“ Weil er im Café aber auch Kaffee, Kuchen, Frühstück und kleine Gerichte anbiete und viele Stammgäste habe, „müssen wir noch nicht mit dem Hut auf der Straße sitzen“, sagt er lächelnd. „Aber natürlich, es wäre gut, wenn das Wetter jetzt warm und schön wird.“ Auch Ottilie Leopoldsberger von „Otti’s Eis- und Cafégarten“ in Benediktbeuern trägt die Situation mit Fassung. „In der Corona-Zeit haben wir ganz anderes überstanden“, sagt sie. Die Besucher würden schon kommen, sagt die Benediktbeurerin, „aber alle freuen sich, wenn sie bei schönem Wetter wieder in meinem Blumengarten sitzen können“, sagt die Betreiberin. „Man merkt schon jetzt, dass sich die Leute selbst mit Jacken und Decken lieber raussetzen.“ Leopoldsberger ist optimistisch: „Der Sommer wird schon kommen.“

Viel Treibholz: Schifffahrt auf dem Kochelsee schwierig

Nicht leicht hat es derzeit Familie Kneidl, die die Schifffahrt auf dem Kochelsee durchführt. Dem Team macht auch zu schaffen, dass aufgrund des vielen Regens die Loisach, die in den Kochelsee fließt, viel Wasser führt. „Und zudem gelangt viel Treibholz in den See“, sagt Manfred Kneidl. Das sei dann schwierig bei den Anlegestellen. In der Vorsaison fahren die Boote ohnehin nur bei schönem Wetter. Oft war das bislang noch nicht der Fall, sagt Kneidl. „Ob wir fahren, kann man jeden Tag auf der Webseite lesen.“ Angemeldete Gruppen würden zumeist die Termine einhalten, auch wenn das Wetter nicht so gut sei. „Trotzdem, wir müssen ja auch das Gewitterrisiko im Blick haben“, sagt Kneidl. Für seinen Betrieb ist das Frühjahr bislang „verflixt“.

Viel Wasser in der Isar: Keine Floßfahrten am Vatertag

Stillstand herrscht seit einigen Tagen bei der Flößerei Angermeier mit Sitz in Wackersberg. Im Mai konnte man zwar bislang fünf Mal fahren, aber derzeit sei der Wasserstand der Isar zu hoch. Deshalb fallen auch die Vatertagstouren an diesem Donnerstag ins Wasser. „Wir hoffen, dass der Regen nachlässt, und dass wir am Freitag, spätestens aber am Wochenende die Fahrten wieder aufnehmen können“, sagt Angermeier.

