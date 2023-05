Das hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit

Von: Elena Royer

Im Frühjahr fühlen sich viele Menschen schlapp und müde. Aber man kann etwas dagegen tun. © Symbolfoto: Christin Klose/dpa

Der Tölzer Professor Hans Ulrich Kreider-Stempfle, Chefarzt für Innere Medizin an der Asklepios-Stadtklinik erklärt, was hinter dem Phänomen steckt und wer besonders davon betroffen ist

Bad Tölz – Der Frühling ist da. Doch obwohl jetzt endlich wieder Gelegenheit zum Radeln, Gärtnern oder Spazierengehen wäre – also all dem, wovon man in den Wintermonaten geträumt hat – fühlen sich viele müde und erschöpft. Dahinter könnte die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit stecken. Professor Hans Ulrich Kreider-Stempfle, Chefarzt für Innere Medizin an der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz, erklärt was hinter dem Begriff steckt.

Herr Professor Kreider-Stempfle, woher kommt Frühjahrsmüdigkeit?

Die Ursachen sind medizinisch noch nicht vollständig geklärt. Der Organismus muss sich im Frühjahr umstellen. So pegeln sich Stoffwechsel und Hormonspiegel neu ein. Eine wichtige Ursache für die Müdigkeit ist unser Hormonhaushalt, der unter anderem vom Tageslicht beeinflusst wird. Im Winter wird das Schlafhormon Melatonin vermehrt gebildet, da es morgens erst spät hell und abends früh wieder dunkel wird. Im Frühling steigt hingegen die Produktion von Serotonin wieder an und wir werden aktiver. Die Produktion von Melatonin wird gedrosselt und wir schlafen weniger lange und tief. Diese Umstellung des Hormonsystems macht müde und unter Umständen im Frühjahr besonders zu schaffen.

Hans Ulrich Kreider-Stempfle, Chefarzt Innere Medizin der Asklepios-Stadtklinik © Klinik

Unter welchen Symptomen leiden Betroffene?

Das kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Müdigkeit, Erschöpfung, ein gesteigertes Schlafbedürfnis, Antriebslosigkeit, Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen aber auch Kreislaufprobleme können dabei sein.

Wer ist besonders häufig von Frühjahrsmüdigkeit betroffen?

Es kann grundsätzlich jeden treffen, aber Personen mit bereits bestehenden Schlafstörungen leiden häufiger daran. Auch wer einen unausgeglichenen, ungesunden Lebensstil hat, wenig körperlich aktiv ist, unter chronischem Stress steht und unregelmäßige Schlafgewohnheiten hat, ist anfällig.

Wann sollte man mit seinen Beschwerden zum Arzt?

Frühjahrsmüdigkeit ist in der Regel ein vorübergehendes Phänomen und klingt normalerweise von selbst ab, wenn der Körper sich an die Veränderungen der Jahreszeit anpasst. Wenn die Symptome aber schwerwiegend sind oder über einen längeren Zeitraum andauern, sollte man zum Arzt, um andere mögliche Ursachen oder Erkrankungen wie eine Depression auszuschließen.

Was kann man gegen Frühjahrsmüdigkeit tun?

Man sollte auf regelmäßigen Schlaf achten und sich an der frischen Luft bewegen – am besten im Tageslicht. Körperliche Aktivität im Freien kann die Stimmung heben und Müdigkeit reduzieren. Außerdem ist eine ausgewogene Ernährung mit frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und ausreichend Wasser ratsam. Stress kann Müdigkeit verstärken. Hier hilft zum Beispiel meditieren oder Yoga.

Hilft es auch, extra viel zu schlafen oder viel Kaffee zu trinken?

Seine Schlafgewohnheiten zu optimieren, hilft auf jeden Fall. Der übermäßige Konsum von Kaffee kann zwar vorübergehend die Müdigkeit reduzieren, ist aber auf Dauer nicht ratsam. Übermäßiger Konsum von koffeinhaltigen Getränken kann zu Unruhe, Schlafstörungen oder Magen-Darm-Beschwerden führen. Deshalb lieber nur in moderaten Mengen.

