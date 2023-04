Musik, Politik und ein Teufelspakt: Das ist beim Thomas-Mann-Festival in Bad Tölz geboten

Von: Andreas Steppan

Literatur im Mittelpunkt: Maßgeblich am Thomas-Mann-Festival beteiligt sind (v. li.) Ausstellungs-Kurator Eckhard Zimmermann, Initiator und Organisator Christof Botzenhart und Museumsleiterin Elisabeth Hinterstocker, hier im Literatenzimmer im Stadtmuseum. © Arndt Pröhl

Beim Thomas-Mann-Festival in Bad Tölz dreht sich alles um „Doktor Faustus“. Es treten hochkarätige Experten, preisgekrönte Musiker und prominente Literaten auf.

Bad Tölz – Zum Anziehungspunkt für Literaturfreunde wird Bad Tölz vom 14. bis 20. Mai. Dann veranstaltet die Stadt zum zweiten Mal ein Thomas-Mann-Festival. Im Mittelpunkt steht der Roman „Doktor Faustus“.

Thomas Mann besaß Sommerhaus in Bad Tölz

Auf seine Verbindung zum Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann (1875-1955) besann sich Bad Tölz 2017. 100 Jahre zuvor hatte der Schriftsteller sein „Herrensitzchen“ in der Nähe des Klammerweihers verkauft, in dem er und seine Familie seit 1909 regelmäßig die Sommermonate verbracht hatten. 2020 gab es in Tölz erstmals ein Thomas-Mann-Festival mit Vorträgen, Konzerten und Stadtführungen. Damals drehte sich alles um die Novelle „Tod in Venedig“, die Mann zum Teil in seinem Tölzer Landhaus geschrieben hat. Etwas loser ist die Verbindung zu Manns Spätwerk „Doktor Faustus“. Als konkrete Tölzer Spuren finden sich darin ein „Klammerweiher“ sowie ein Marionettentheater, dessen Gründer ein Apotheker ist – genau wie Georg Pacher, der 1908 das Tölzer Marionettentheater aus der Taufe hob.

Da liegt es nahe, dass eine Aufführung im Marionettentheater in das Festival integriert ist. Dort gastiert am 14. Mai die Marionettenbühne Bille mit dem dem ältesten deutschen Faustspiel „Doctoris Johannis Faust“, das in Manns Roman seinen Widerhall in einem Teufelspakt des Komponisten Adrian Leverkühn findet.

In „Doktor Faustus“ beschreibt Thomas Mann detailgenau Polling

Noch enger ist der geografische Bezug zur Gemeinde Polling (Kreis Weilheim-Schongau), das im Roman unter dem Namen Pfeiffering detailliert beschrieben wird. Aus Polling stammt auch der Germanist Eckhard Zimmermann. Er hat die das Festival begleitende Ausstellung „Verantwortung des Geistes“ im Stadtmuseum konzipiert. Bis Ende Juli sind hier zum Beispiel Publikationen Thomas Manns zu sehen, oft Essays, die nur in Kleinstauflagen oder von Freundeskreisen veröffentlicht wurden. Thema ist das antifaschistische Engagement Thomas Manns, das auch für „Doktor Faustus“ maßgeblich war.

Der Doktor-Faustus-Spezialist wird zudem bei einer Exkursion am 17. Mai Interessierte zu Roman-Schauplätzen in Polling führen.

Die Vernissage zur Ausstellung am 14. Mai bildet gleichzeitig den Festival-Auftakt, zum dem mit Prof. Tobias Boes, Germanist an der Notre Dame University in Indiana (USA), ein maßgeblicher Mann-Experte der jungen Generation einen Vortrag hält.

„Doktor Faustus“ von Thomas Mann ist wichtiger Musikroman

Als weiterer wissenschaftlicher Hochkaräter liest und referiert Prof. Dieter Borchmeyer am 15. Mai im Kurhaus. Dazu spielt der preisgekrönte Pianist Gerold Huber. „Doktor Faustus“ gilt als wichtigster Musikroman der Weltliteratur.

Passend dazu gibt es noch zwei musikalische Höhepunkte: Liederabende mit der Tölzer Sopranistin Stephanie Krug (16. Mai) und mit der weltweit gefragten Konzertsängerin Christina Landshamer (18. Mai). Ein weiterer prominenter Name beim Festival: Schriftsteller Albert Ostermaier hält am 19. Mai den Vortrag „Betrachtungen eines Politischen“. Mit Albert von Schirnding fanden die Organisatoren einen preisgekrönten Literaten sowie Mann-Kenner in der unmittelbaren Umgebung. Der in Egling lebende Autor spricht am 18. Mai über „Die Entstehung des Doktor Faustus“.

Bücher-Flohmarkt in der Stadtbibliothek Bad Tölz

Um auch junge Leser für Thomas Mann zu begeistern, gibt es heuer eine Sonderaktion für Schulen. Für ausgewählte Veranstaltungen sind mit Schülerausweis Karten zum Sonderpreis von 10 Euro erhältlich, und der Eintritt zur Ausstellung im Stadtmuseum ist frei.

Rund um das eigentliche Festival passiert noch allerlei in der Stadt: vom Bücher-Flohmarkt mit Thomas-Mann-Raritäten (6. bis 20. Mai, Stadtbibliothek) über eine Lesung mit Autorin Kerstin Holzer über Monika Mann in der Buchhandlung Winzerer (9. Mai) bis zu einer Aufführung des Kinofilms „Doktor Faustus“ im „Capitol“ (10. Mai). Das Stadtmuseum wartet mit einer Neuerung im „Literatenzimmer“ auf: Audiostationen mit von Albert von Schirnding eingelesenen Mann-Texten.

Das komplette Programm:

Sonntag, 14. Mai:

Festivaleröffnung mit Festvortrag von Prof. Tobias Boes sowie Vernissage zur Ausstellung „Verantwortung des Geistes – Thomas Mann und sein Roman ,Doktor Faustus‘“, 15 Uhr, Stadtmuseum, Eintritt frei (Ausstellung bis 31. Juli).

„Doctoris Johannis Faust“, Gastspiel Marionettenbühne Bille Unterschleißheim, 19.30 Uhr, Marionettentheater, Karten 20/17/12 Euro.

Montag, 15. Mai:

„Beethoven im ,Doktor Faustus‘“, Abend mit Prof. Dieter Borchmeyer (Vortrag und Rezitation) und Gerold Huber (Klavier), 19 Uhr, Kurhaus, Eintritt 33 Euro (ermäßigt 30 Euro).

Dienstag, 16. Mai:

„Nur wer die Sehnsucht kennt“, Liederabend mit Sopranistin Stephanie Krug, Lieder von Franz Schubert und Hugo Wolf nach Gedichten von Wolfgang von Goethe, 19 Uhr, Kurhaus, 33/30 Euro.

Mittwoch, 17. Mai:

„Schauplätze in Polling“, Literarische Führung mit Eckhard Zimmermann, 14 bis 16 Uhr, Treffpunkt: 12.30 Uhr, Reisebüro Schöfmann, Vichyplatz; Anmeldung bis Freitag, 13. Mai, unter Telefon 0 80 41/78 67 17 oder per E-Mail an reservierung@bad-toelz.de; Kosten: 29/27 Euro.

„Das schöne Zimmer“, eine literarische Weltreise durch die Arbeitszimmer Thomas Manns, mit Dirk Heißerer, Vorsitzender Thomas-Mann-Forum, 19 Uhr, Stadtbibliothek, Eintritt 15/13 Euro.

Donnerstag, 18. Mai:

„Der andere Roman“, Albert von Schirnding über Thomas Manns „Die Entstehung des Doktor Faustus“, 15 Uhr, Historischer Sitzungssaal des Stadtmuseums, Eintritt: 15/13 Euro.

„Alles ist ewig im Innern verwandt“, Brentano-Liederabend mit der Sopranistin Christina Landshamer, Werke von Richard Strauss, Gustav Mahler, Bettina von Arnim und Gerold Huber, 19 Uhr, Kurhaus, 33/30 Euro.

Freitag, 19. Mai:

„Betrachtungen eines Politischen. Über Thomas Mann“, Vortrag von Albert Ostermaier, 19 Uhr, Historischer Sitzungssaal des Stadtmuseums, 15/13 Euro.

Samstag, 20. Mai:

„Ein deutscher Schriftsteller spricht zu Euch“, Lesung mit Schauspieler Stefan Hunstein aus Reden an „Deutsche Hörer“, die Thomas Mann 1940 bis 1945 für die britische BBC verfasste, 19 Uhr, Historischer Sitzungssaal des Stadtmuseums, 17/15 Euro.

Thomas-Mann-Führungen:

„Zwischen Landhaus und Stadtbibliothek“, mit Dirk Heißerer, Freitag, 12. Mai, 15 bis 17 Uhr (Treffpunkt: Alter Bahnhofplatz, am Schild zu Station 2 des Thomas-Mann-Wegs), 7/5 Euro.

„Bad Tölz in der Literatur der Manns“, Sonntag, 14., und Donnerstag, 18. Mai, 14 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt: Stadtbibliothek, 5/3 Euro.

„Bad Tölz zur Zeit der Manns“, Samstag, 20. Mai, 14 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt: Winzerer-Denkmal, 5/3 Euro.

Weitere Veranstaltungen rund um das Festival:

Bücher-Flohmarkt, seltene Gelegenheit für Thomas-Mann-Fans, 6. bis 20. Mai, Stadtbibliothek, zu den Öffnungszeiten.

„Monascella – Monika Mann und ihr Leben auf Capri“, Autoren-Lesung mit Kerstin Holzer, Dienstag, 9. Mai, 19.30 Uhr Buchhandlung Winzerer, (15/10 Euro).

Film „Doktor Faustus“, Capitol Filmtheater, Mittwoch, 10. Mai, 20 Uhr, Capitol. ast

Infos und Karten

auf bad-toelz.de/thomasmannfestival;

Kartenvorverkauf bei der Tourist-Info, Telefon 08041/786715 oder E-Mail an info@badtoelz.de, sowie bei München Ticket (www.muenchenticket.de).

