Optiker und Akustiker soll in ehemalige Sparkassenfiliale einziehen

Ein Optik- und Hörakustikgeschäft soll ins Erdgeschoß der ehemaligen Sparkassen-Filiale in der Tölzer Marktstraße einziehen. © cs

Seit drei Jahren ist die ehemalige Sparkassenfiliale in der Tölzer Marktstraße geschlossen. Nun scheint eine Nachfolgenutzung gefunden.

Bad Tölz – In der Tölzer Bauausschuss-Sitzung wurde über einen Umnutzungs- und Umbauantrag für Unter-, Erdgeschoß und erstes Stockwerk diskutiert. Demnach will im Erdgeschoß ein Optik- und Hörakustik-Geschäft einziehen. Der Name des Unternehmens wurde nicht genannt. Im ersten Stock entstehen für einen weiteren Mieter mehr als 180 Quadratmeter Büroflächen.

Wichtig: Die SB-Stelle mit Bankautomat und Kontoauszugsdrucker im Foyer (22 Quadratmeter) besteht weiterhin. Die Formate der Schaufenster sowie deren Sockel bleiben erhalten, wie Stadtbaumeister Florian Ernst betonte. War der SB-Bereich ein Hindernisgrund bei der Vermietung der Immobilie? Stadtrat und Einzelhändler Peter von der Wippel (FWG) sieht das schon so. Er sei erst einmal froh, dass nach drei Jahren Leerstand „wieder eine Nutzung reinkommt“. Ein Optiker und Hörakustiker seien aber „nur eine Minimallösung“.

Suche nach Mieter schwierig

Von der Wippel sieht eine Chance vertan, einen großen Einzelhandelsbetrieb, etwa ein Textilunternehmen, nach Tölz zu bringen. Der hätte für Frequenz in der Tölzer Innenstadt gesorgt. Das tue ein Optik-Akustikgeschäft nicht. Josef Steigenberger (CSU) antwortete von der Wippel, dass die Sparkasse drei Jahre nach einem geeigneten Mieter gesucht, aber keinen gefunden habe.

Thorsten Straubinger vom Sparkassen-Vorstand sagt auf Nachfrage, dass die Interessenten, die bereit gewesen seien, den Marktpreis zu bezahlen, den SB-Bereich nicht als Problem betrachtet hätten. Er betrachte ihn sogar eher als Frequenzbringer. Mit einem örtlichen Einzelhändler sei man verhandlungstechnisch schon sehr weit gewesen. Nach Corona habe sich der aber wegen des zu großen Risikos zurückgezogen. Zwei Auflagen der Stadt gilt es bei der neuen Nutzung zu beherzigen. Für die Werbeanlagen im sensiblen Altstadtbereich muss ein eigener Antrag gestellt werden. Am Kfz-Stellplatzbedarf ändert sich nichts.

Stellplätze für Fahrräder

Es müssen aber auch zehn Fahrrad-Stellplätze nachgewiesen werden. Wo die wohl untergebracht werden, fragten sich Zuhörer der Sitzung. „Das prüfen wir“, sagt Straubinger. Pressesprecher Thomas Bundschuh spricht davon, dass man sie ja auch innen, etwa im Keller, nachweisen könne. Der Bauantrag wurde schließlich einmütig befürwortet.

An der Stelle, an der das Haus steht, befand sich eine der frühesten Tölzer Brauereien, der Oberkerschbräu. Seinen späteren Namen – Richter-Haus – erhielt es in den 1930er-Jahren nach dem Einzug des gleichnamigen Kaufhauses. 1995 wurde der aufwendige Umbau zur Sparkasse abgeschlossen.

