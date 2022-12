Das Fenster, aus dem schon der Winzerer blickte

Von: Patrick Staar

Einen Überblick über die ganze Markstraße hat Christian Wiedemann, wenn er aus dem Fenster sieht. Diese Bauweise ist kein Zufall, glaubt der Inhaber der Parfümerie Wiedemann. © Arndt Pröhl

Bad Tölz - Als Einstimmung auf Weihnachten laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, heuer zum Adventsfensterln ein. In jeder Ausgabe bis Heiligabend öffnet sich ein Fenster, hinter dem sich eine Geschichte verbirgt. Heute geht es um den schönsten Ausblick auf die Tölzer Markstraße.

Grandioser Ausblick von den Fenstern im Erker

In der Tölzer Markstraße gibt es eine ganze Menge Häuser, doch von keinem hat man so grandiosen Überblick über die Stadt wie von dem Gebäude, in dem die Parfümerie Wiedemann zu Hause ist. Der Erker ragt weit in die Markstraße hinein. Sieht man durch das kleine Fenster im Osten, so ist der Khanturm in Griffweite. Auf der anderen Seite reicht der Blick bis hinunter zur Isarbrücke und ins Badeteil.

Bauweise ist kein Zufall

Inhaber Christian Wiedemann geht davon aus, dass all dies kein Zufall ist. Das Haus wurde schließlich 1485 von Kaspar Winzerer II gebaut. Er war „Pfleger von Tölz“, was heute etwa einem Landrat und Amtsrichter in Personalunion entspricht. In dieser Funktion war es nützlich, wenn Winzerer II. wusste, was im Ort los ist.

Die Treppen knarzen, die Wände driften auseinander

Das Haus habe viele Eigenheiten, sagt Wiedemann. Es sei beispielsweise unmöglich, die Treppe unerkannt hinauf und hinter zu gehen: „Sie ist so laut, dass man jeden Besucher kommen hört“, sagt er lachend. „Unbemerkt davonschleichen könnte ich mich nicht.“ Eine weitere Besonderheit seien die Risse in der Wand, die immer wieder geflickt werden müssen. Für die mangelnde Stabilität des Hauses gebe es gute Gründe. So wurde wegen des Baus der Bahnstrecke zwischen Tölz und Holzkirchen im Jahr 1874 das Nachbarhaus, der „Hacklbräu“, abgerissen. Er machte Platz für die Hindenburgstraße, die damals noch Bahnhofstraße hieß. „Die Wände triften seither immer weiter auseinander“, sagt Wiedemann. „Bei der letzten Renovierung war ein Riss so groß, dass man einen Arm reingebracht hätte.“ Ein Statiker habe sich all dies angesehen, alles sei in bester Ordnung. Auch mit dem Denkmalschutz habe es keine Probleme gegeben.

Schulhaus, Markthalle und Sitz der Kirchen-Finanzverwaltung

Die Geschichte des Haues ist lang und wechselhaft. Es diente mal als Schulhaus und mal als sogenanntes „Rentamt“, also der kirchlichen Finanzverwaltung. 1856 verkaufte es der Magistrat von Tölz wegen Baufälligkeit. 1906 gestaltete Gabriel von Seidl das Gebäude völlig neu. Es wurde zweimal weiterverkauft und diente unter anderem als Markthalle. Der Bereich vor dem Haus und die obere Markstraße waren damals der „Schrannenplatz“. 1930 kaufte es der Großvater des jetzigen Eigentümers, Landrat Anton Wiedemann. Er machte aus dem Gebäude ein Geschäftshaus.

„Hier wurden alle wichtigen Gespräche geführt“

Das Erkerzimmer mit dem herrlichen Blick auf die Markstraße diente lange Zeit als Wohnzimmer. Christian Wiedemanns Vater wandelte es in ein Büro um. „Hier wurden dann alle wichtigen Gespräche mit Mitarbeitern geführt“, sagt Wiedemann, Auch die Verhandlungen mit den Lieferanten gehen hier über die Bühne. Wiedemann gibt zu: Es ist schon ein ganz besonderes Gefühl in einem über 500 Jahre alten Haus zu wohnen.“

Ein Erker ragt weit in die Marktstraße hinein. An beiden Seiten befinden sich zwei kleine Fenster. © Arndt Pröhl