Das Tölzer Land ist voll im Faschings-Fieber

Von: Christiane Mühlbauer, Felicitas Bogner

Auch die Bälle in Benediktbeuern waren in diesem Jahr ausverkauft. © Privat

Die Faschings-Vereine bekommen heuer sehr viel Zuspruch. Und auch die Polizei zieht positive Bilanz aus der närrischen Zeit im Landkreis: Es gab verhältnismäßig wenig Trunkenheitsfahrten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die närrische Zeit neigt sich dem Kehraus entgegen. Die Faschingsveranstaltungen im Tölzer Land hatten heuer unerwartet großen Zulauf. Noch erfreulicher: Die Polizeistationen berichten unisono von meist friedlichen Feiern und wenigen Trunkenheitsfahrten. Ein „Klassiker“ im Tölzer Veranstaltungskalender ist der Faschingsball des Kulturvereins Lust. „Die Karten sind heuer schnell weggegangen“, sagt die Vorsitzende Jeannette Stahlberg. „Die Leute sind regelrecht geströmt.“ Vier Stunden lang tanzten die Besucher zu der Live-Musik von „Pink Elephant“. „Man spürt, dass viele einfach mal wieder was Unbeschwertes machen wollen“, sagt Stahlberg. Zudem gebe es in Bad Tölz nicht viele Faschingsangebote. Als weiteren großen Ball gab es noch den von der Bergwacht. „Wir kommen uns terminlich nicht in die Quere.“

Bergwacht-Fasching: „Es war eine Mordsgaudi“

Beim Bergwacht-Fasching im „Kesselhaus“ ging es heuer jedoch nicht so zu wie in vergangenen Jahren. „Die Leute konnten noch tanzen und mussten nicht nur stehen, weil es so voll war“, berichtet Norbert Weinhuber. „Aber wir sind sehr zufrieden. Es war eine Mordsgaudi.“ Im Isarwinkel war vieles ausverkauft. Zum Kinderball in Lenggries wollten so viele kleine Maschkera, dass für einige leider kein Platz mehr war, bedauert Michael Gascha vom Verein „Mia san’s“. Einen sehr großen Andrang habe auch der Kinderball des Lenggrieser Turnvereins erlebt, und das Gleiche sei ihm von Faschingsbällen in Arzbach und Wegscheid berichtet worden. „Die Leute hatten heuer einfach große Lust, wieder was zu machen“, sagt Gascha. Beim Rockfasching seines Vereins hätten „alle Generationen gefeiert, von 16 bis 70“, schwärmt er. Das gebe Rückwind für 2024, wenn in Lenggries bekanntlich wieder ein Faschingszug durchgeführt wird.

Bichler Faschingszug ohne Zwischenvorfälle

Auch in den Faschingshochburgen Bichl und Benediktbeuern steppte der Bär. „Schon am ,Elfte-Elfte-Festl‘ im November waren 1200 Leute da, so viele wie noch nie“, berichtet Maschkera-Vorstand Benedikt Deiser. Und die Karten für Faschingsbälle im „Bayerischen Löwen“ seien heuer „so schnell weg gewesen wie selten“. 400 Besucher fasst der Saal, auffallend waren heuer viele junge Maschkera, sagt Deiser: „Man merkte schon, dass für die 16- oder 18-Jährigen in den vergangenen Jahren nichts los war.“ Und so gut wie alle kamen maskiert. Den Faschingszug am Sonntag haben die Bichler trotz des windigen und regnerischen Wetters gut über die Bühne gebracht. „Es ist nichts passiert, und die Stimmung war super.“

Beim Ball der Tölzer „Lust“ heizte die Band „Pink Elephant“ den Zuschauern mächtig ein. © Peter Knoblich

Auch in Benediktbeuern waren heuer alle Bälle ausverkauft, berichtet Maschkera-Vorstand Bernd Schöpf. Wie in Bichl waren auch im Klosterdorf die Besucher maskiert. „Das war früher nicht immer der Fall“, erinnert sich Schöpf. Der Verein hatte im Post-Saal umgebaut und die Bar nach unten verlegt. „Das kam sehr gut an.“ An diesem Dienstag steigt der große Faschingszug. Obwohl im Loisachtal bisher viele Partys waren, hielten die Faschingsfreunde die Kochler Polizei nicht sonderlich auf Trab. „Wir waren das ganze Wochenende unterwegs und werden das auch noch am Faschingsdienstag sein“, sagt Steffen Wiedemann, Leiter der Kochler Polizeistation. Bisher sei allerdings nicht auffallend viel los gewesen. Und das, obwohl die Polizei gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt habe. Auf den Feiern habe es in den vergangenen Wochen vereinzelt Auseinandersetzungen zwischen Betrunkenen gegeben. „Besonders viel war aber nicht los.“

Polizei berichtet von meist friedlichen Partys

Auch im nördlichen Landkreis hatten die Polizeibeamten ein Auge auf das bunte Treiben. „Es haben am Wochenende Schwerpunktkontrollen stattgefunden“, sagt Christopher Seebauer von der Geretsrieder Polizeiinspektion. Aber auch er stellt in dieser Faschingssaison keine Häufung an Trunkenheitsfahrten fest. „Wohl ist uns die Prävention gelungen, und in den meisten Fällen hat die Vernunft gesiegt.“

Volles Haus verzeichneten heuer sämtliche Faschingsbälle im „Bayerischen Löwen“ in Bichl. © Privat

Das gleiche Resümee zieht Andreas Czerweny, Dienststellenleiter der Wolfratshauser Polizei. „Wir haben in den vergangenen Tagen viel kontrolliert und werden das bis Faschingsende auch so beibehalten“, sagt er. „Trotzdem haben wir relativ wenige Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss rausziehen müssen.“ Für Czerweny ist das erfreulich. „Das ist ein Zeichen, dass unsere Präsenz und das Wissen, dass wir kontrollieren, ihre Wirkung tun.“ A und O sei, dass Unfälle verhindert werden. Dennoch habe man wenige Ausreißer gegeben. Der Promille-Höchstwert sei dabei „sportlich“ gewesen. „Einer war mit 2,2 Promille unterwegs.“

Ausreißer: Mit 2,2 Promille hinter Steuer unterwegs

Laut den Presseberichten sind der Tölzer Polizei am vergangenen Wochenende drei betrunkene Autofahrer sowie einer unter Drogeneinfluss ins Netz gegangen. Weitere Angaben konnte die Polizeiinspektion Bad Tölz noch nicht machen, sie sollen am Aschermittwoch folgen.

