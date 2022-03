Das Tölzer Nachtleben blüht wieder auf

Das „Jailhouse“ ist weit über Tölz hinaus bekannt. Nun öffnet es wieder, aber zunächst mit reduzierten Öffnungszeiten. © Pröhl

Die Clubs dürfen heute nach dreimonatiger Schließung wieder öffnen. Die Wirte sind auch über das Ende der Sperrstunde erleichtert.

Bad Tölz – Mehrere Monate befand sich das Tölzer Nachtleben mehr oder weniger im Dämmerschlaf. Doch die vor Kurzem beschlossenen Lockerungen kündigen nun ein Erwachen an. Nach den Beschlüssen der Staatsregierung dürfen Diskotheken nach mehr als drei Monaten Pause ab dem 4. März wieder öffnen. Dies betrifft in Bad Tölz lediglich das „Pistolero“ am Moraltpark. Inhaber Johannes Mottl plant gleich am ersten Abend, also am heutigen Freitag, an die Vor-Corona-Zeiten anzuknüpfen. In den vergangenen zwei Jahren hatte das „Pistolero“ nur acht Wochen geöffnet.

„Pistolero“ rechnet mit großem Andrang

Für Clubs und Diskotheken gilt die 2G-plus-Regel. Doppeltgeimpfte und Genese müssen einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen, für Geboosterte entfällt dieser Nachweis. Mottl denkt nicht, dass der zusätzliche Test die Menschen abhält. Sicher gebe es den einen oder anderen, der den Test nicht machen wolle. „Ich glaube aber, dass bei den meisten die Lust am Feiern überwiegt.“ Er rechnet deswegen mit einem sehr großen Andrang.

Der Club-Inhaber freut sich zwar, wieder öffnen zu können, kritisiert aber die kurzfristige Beschlussfassung. Die Lockerungen waren bereits Wochen zuvor angekündigt, aber erst am 2. März vom Kabinett offiziell beschlossen worden. „Es wäre sehr viel Geld verloren gewesen, wenn die versprochenen Lockerungen doch nicht gekommen wären.“ Mottl blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Einerseits sei er „vorsichtig optimistisch“, andererseits habe Corona ihn „gelehrt, sich nie zu sicher zu sein“. Dies gelte gerade in Hinblick auf neue Varianten.

„D‘Bar“ musste alle Mitarbeiter ausstellen

Nicht nur für die Clubs, sondern auch für die Gastronomie gelten ab heute neue Regeln. So wird die 2G-Regel auf 3G abgeschwächt. Bereits vor zwei Wochen war die Sperrstunde ab 22 Uhr entfallen. Besonders diese Lockerung wird von Thomas Rinner begrüßt. „Wir waren die letzten Monate fast auf Null“, erklärt der Betreiber des Kellerlokals „D’Bar“ am Amortplatz. Vor allem die Sperrstunde habe die Ausgehlaune erheblich gedämpft. Der Betrieb sei in den vergangenen Monaten aufgrund der wenigen Besucher und den gleichbleibend hohen Fixkosten kaum rentabel gewesen, so Rinner. Zudem habe er alle Mitarbeiter ausstellen müssen. Umso erleichterter war er über die Aufhebung der Sperrstunde. „Man hat definitiv gemerkt, dass wieder mehr Gäste kommen.“ Allerdings seien die Besucher weiterhin zurückhaltend.

„Shelter Music Pub“ sucht weiter neuen Pächter

Rinner hofft natürlich, dass die Lockerungen wieder mehr Gäste bringen. „Andererseits bin ich aber auch realistisch“, meint er in Bezug auf das veränderte Ausgehverhalten durch Corona. „Die Menschen gehen nicht mehr wirklich weg.“ Viele hätten sich daran gewöhnt, zuhause zu bleiben oder privat zu feiern. Aus diesem Grund müsse man abwarten, wie es heuer laufe, zumal die Sommermonate für die Nachtgastronomie ohnehin schwierig seien. „Die wenigsten wollen sich bei schönem Wetter in die Innenräume setzen.“ Langfristig geht er aber davon aus, dass sich die Situation verbessern wird.

Wann im „Shelter Music Pub“ in der Salzstraße wieder Gäste begrüßt werden können, ist noch offen. Seit Inhaber Philip Behler den Pub im vergangenem Oktober abgegeben hat, ist er auf der Suche nach einem neuen Pächter – bislang allerdings ohne Erfolg. „Es gab zwar einige Interessenten aber die sind wegen der zusätzlichen Corona-Auflagen im Winter alle abgeschreckt worden“, sagt Behler.

„Jailhouse“ mit anderen Öffnungszeiten

Auch das „Jailhouse“ am Moraltpark öffnet am 9. März wieder seine Pforten. „Es kamen zwischenzeitlich einfach zu wenig Gäste“, sagt Inhaberin Steffi Hörman. Der Gastronomiebetrieb wird zunächst mit reduzierten Öffnungszeiten wieder aufgenommen. Außerdem sind Montag und Dienstag vorerst Ruhetage. „Wir passen uns je nach Besucherverhalten an“, sagt Hörmann. Eine erneute Schließung sei dabei leider nicht ausgeschlossen.

Und wie war die Situation in der Kölsch-Kneipe „Click“ an der Tölzer Schulgasse? „Insgesamt bin ich gut durch die letzten Monate gekommen“, sagt Wirtin Ute Wagner auf Anfrage unserer Zeitung. Einzig die Sperrstunde sei problematisch gewesen. Der Betrieb habe sich „nicht so wirklich rentiert“. Da die Kneipe erst am Spätnachmittag öffnet, hätten abends zwei bis drei Stunden gefehlt. „Seit Wegfall der Sperrstunde hat sich der Betrieb aber wieder normalisiert.“ Mit der Umstellung von 2G auf 3G ändere sich für sie wenig. Selbsttests für ungeimpfte Gäste wird die Wirtin jedoch nicht mehr anbieten. Sie rechnet damit, dass die neuen Regeln nur bis zum 20. März gelten. Dann sollen die meisten Corona-Auflagen ohnedies wegfallen. Derzeit ist es jedoch weniger Corona als vielmehr der Ukraine-Krieg der Wagner Sorgen bereitet. „Die Situation dort ist mir viel wichtiger als irgendwelche Regelungen.“

(Text: Franziska Selter)

