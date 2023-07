Wasser, Schatten und Grün: Das wollen die Städte in Bad Tölz-Wolfratshausen für den Hitzeschutz tun

Von: Andreas Steppan

Wasser für alle: Öffentliche Trinkbrunnen sind am Amortplatz in Bad Tölz konkret geplant und im Wolfratshauser Markt angedacht. © dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat einen nationalen Hitzeschutzplan ausgerufen. Auch die Stadtplanung im Landkreis ist zunehmend auf steigende Temperaturen ausgerichtet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Hitzeschutz ist Lebensschutz“: Unter diesem Slogan hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kürzlich einen nationalen Hitzeschutzplan vorgestellt. Die Bundesregierung will insbesondere Ältere, Vorerkrankte, Schwangere und Kinder besser vor Hitzewellen warnen. Es geht aber auch darum, wie Kommunen sich besser auf die immer stärker steigenden Temperaturen im Sommer einstellen können. Für die drei Städte im Landkreis ist das Thema nicht unbekannt. In allen drei Rathäusern gibt es entsprechende Ansätze.

Bad Tölz: Im Taubenloch Zugang zum Wasser ermöglicht

Auch wenn es in keiner der Kommunen bislang offiziell „Hitzeschutzplan“ heißt: „Die Idee ist in Bad Tölz nicht neu, dass stadtplanerisch auf immer heißere Sommer reagiert werden muss“, erklärt etwa die Tölzer Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. Dieser Grundgedanke fließe zum Beispiel in den Schutz der Tölzer Grünschneisen und Parkanlagen ein. „Dies ist nicht erst seit dem ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept, Anm. d. Red.) ein wesentliches Ziel der Stadt“, betont Otterbach.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt bekanntlich einige Parkanlagen attraktiver gemacht: Der Bürgergarten unterhalb des Rathauses wurde umgestaltet, das Taubenloch bekam ein neues Gesicht, das vor allem durch den ungehinderten Zugang zum Wasser geprägt wird, und den Kurpark wertet ein „Kneipp-Garten“ auf. Ein weiterer Plan, der insbesondere an heißen Tagen zur Geltung kommen dürfte: Am Amortplatz, wo wie berichtet der Kiosk abgerissen wurde, soll noch diesen Sommer ein Trinkwasserspender für durstige Passanten aufgestellt werden – eine kleine Maßnahme, wie sie übrigens auch als Empfehlung an Kommunen in Lauterbachs Hitzeschutzplan enthalten ist.

Öffentliche Trinkbrunnen für Wolfratshausen und Bad Tölz

Öffentliche Trinkbrunnen sind auch im Zuge der Umgestaltung der Wolfratshauser Marktstraße angedacht, erklärt Bürgermeister Klaus Heilinglechner. „Die räumliche Ausstattung der Marktstraße wird aber erst im nächsten Schritt der Umgestaltungsplanung festgelegt.“

Für das Klima in einer Stadt spielen Grünflächen eine entscheidende Rolle. Dazu führt Heilinglechner ins Feld, dass es zu jedem Bebauungsplan einen entsprechenden Grünflächenplan gebe. Aufgrund seiner relativ kleinen Gemeindefläche von lediglich 9,14 Quadratkilometern habe Wolfratshausen allerdings „nur bedingt die Möglichkeit, zusätzliche Freiflächen im Stadtgebiet bereitzustellen“, stellt der Rathauschef fest. Umso mehr Augenmerk lege der Stadtrat deshalb auf Gebäudebegrünungen beziehungsweise die Begrünung von Flachdächern. Dies sei so in der geänderten Wolfratshauser Dachgestaltungssatzung festgeschrieben worden.

Schatten spendende Bäume für Parkplätze und blaugrüne Dächer

„Einen explizit so bezeichneten ,Geretsrieder Hitzeaktionsplan‘ gibt es bisher nicht“, konstatiert auch der Sprecher der Stadt Geretsried, Thomas Loibl, ergänzt aber: „Die nun vorgestellten Gedanken zum Umgang mit extremen Hitzeperioden fließen trotzdem seit Jahren in die Stadtplanung mit ein.“ So entspreche die Geretsrieder Grünflächenstrategie im Prinzip Teilen von Lauterbachs Hitzeplan. Dazu gehörte laut Thomas Loibl der Erlass einer Freiflächengestaltungssatzung im Herbst 2022.

Zudem verweist er auf einen städtischen Maßnahmenkatalog zur Förderung von Biodiversität und Klimaschutz. Unter der Überschrift „Klimaanpassung“ sind hier etliche Ideen aufgeführt. Diese reichen von Baumpflanzungen zur Verschattung von Parkplätzen über Dach- und Fassadenbegrünung und die Anlage von blaugrünen Dächern bis hin zur Wiedervernässung von ehemals feuchten Standorten, Flächenentsiegelung, naturnahen Gewässerrandstreifen sowie Erosionsschutz durch Bepflanzung und die Anlage naturnaher Strukturen.

Laut Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt wird die Zahl der Hitzetage im Freistaat steigen. Ein Szenario, das davon ausgeht, dass bis dahin keine zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen greifen, berechnet für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bis 2050 einen Durchschnitt von fünf Hitzetagen mit mindestens 30 Grad pro Jahr - statt bisher einem.

