Debatte um Erhöhung der Kreisumlage: CSU will „unter keinen Umständen zustimmen“

Bis hierher und nicht weiter. Diesen Standpunkt vertritt die CSU, wenn es um den Hebesatz der Kreisumlage geht. Die Frage, wie stark der Landkreis die Städte und Kommunen zur Kasse bittet, sorgte für eine Debatte in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Bis hierher und nicht weiter. Diesen Standpunkt vertritt die CSU, wenn es um den Hebesatz der Kreisumlage geht. Der legt – stark vereinfacht – fest, wie viel Prozent ihrer Steuereinnahmen die 21 Gemeinden an den Landkreis weiterreichen. Als Kämmerer Ralf Zimmermann das Zahlenwerk fürs nächste Jahr im Oktober vorgestellt hatte, war der Hebesatz bei 47,5. Dann allerdings tagten die Fachausschüsse und beschlossen die eine oder andere Zusatzausgabe. Dazu gehören beispielsweise höhere Zuschüsse fürs Frauenhaus oder die ökumenische Erziehungsberatungsstelle. Da der Kreis im Prinzip keine eigenen Einnahmen hat, müsste er sich nun mehr Geld von den Kommunen holen – und den Hebesatz auf 48 Prozent anheben.

„Wir werden dieser Erhöhung unter keinen Umständen zustimmen“, machte CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber in der Kreisausschusssitzung klar. Grünen-Fraktionschef Klaus Koch sah eher das große Ganze. Die Ausgaben stiegen zum Großteil im Bereich der Pflichtaufgaben. „Freiwillige Leistungen sind kaum diskutierbar“, so Koch. Dazu warten mit der S7-Verlängerung noch große Herausforderungen auf den Kreis. „Die Sparmöglichkeiten sind gering. Wir könnten zur Not die Rücklagen anfassen oder Schulden langsamer abbauen, aber wenn alles so bleibt, wird sich das auf die Gemeinden durchschlagen.“

Um über das Thema Kreisumlage generell besser befinden zu können, „wollen wir eine Übersicht über die Auswirkungen auf die Gemeinden“, sagte Koch. „Wir brauchen eine nachhaltige Finanzpolitik.“ Dazu müsse man wissen, über welche Schulden und Rücklagen die Gemeinden verfügen, welche Investitionen geplant sind und dergleichen.

Landratsamt muss jetzt regelmäßig die finanzielle Situation der Gemeinden abfragen

Tatsächlich wird der Kreis das künftig bei den Gemeinden abfragen. Dazu sehen sich alle bayerischen Landkreise nach einem Verwaltungsgerichtsurteil von 2017 gezwungen. Die Stadt Forchheim hatte gegen den Landkreis Forchheim und die aus ihrer Sicht zu hohe Kreisumlage geklagt. Durch die Abgabe bliebe der Kommune zu wenig Geld für eigene Investitionen, lautete die Argumentation, der das Gericht unerwartet folgte. Tatsächlich habe es der Kreis versäumt, die finanzielle Situation der Gemeinden vor Erlass der Haushaltssatzung konkret zu ermitteln, hieß es in der Urteilsbegründung. Und genau in diese Ermittlung steigt der Landkreis jetzt ein: „Die ersten Fragebögen haben wir bereits verschickt. Weil da aber Kontinuität drin sein muss, werden wir das mehrmals im Jahr machen müssen“, erklärte Landrat Josef Niedermaier.

Letztlich habe man Gestaltungsspielraum bei den Schul-Investitionen und im sozialen Bereich. Niedermaier gab aber auch zu bedenken, dass der Kreis knapp die Hälfte seiner Einnahmen direkt an den Bezirk weiterreicht. Tendenz: steigend.

„Einfach zu sagen, dass der Kreis nicht sparen kann und die Gemeinden das zu erbringen haben, ist zu kurz gesprungen“, befand der Lenggrieser Bürgermeister Werner Weindl (CSU). Es gebe „viele, viele kleine Positionen“, die in der Summe einiges ausmachen könnten. Gerade mit Blick auf die kommenden Jahre, in denen die Steuereinnahmen bei den Gemeinden möglicherweise nicht mehr so sprudeln, „werden wir alle Positionen durchgehen müssen“, so Weindl. Dann müsse die CSU aber auch mal konkret sagen, was sie kürzen wolle, forderte FW-Fraktionschef Hans Sappl. Er sei dagegen, jetzt mehr Geld aus den Rücklagen zu nehmen. „Die kommenden Jahre werden eher schwieriger, da ist es sinnvoll, wenn Rücklagen da sind.“ Man müsse nun „wohlüberlegt handeln und nicht aus Prinzip sagen, das wollen wir nicht“, wandte sich Sappl gegen die CSU-Absage in Sachen Umlagenerhöhung.

Das wollte Bachhuber nicht hinnehmen. „Wir haben gesagt, wir brauchen keine zusätzlichen Busse zwischen den Städten am Wochenende. Die Mehrheit hat anders entschieden. Das kostet dann eben Geld.“ Für den Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs werde man in Zukunft deutlich mehr Geld ausgeben müssen, „wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen“, hielt Niedermaier dagegen.

Endgültig entschieden wird über die Höhe der Kreisumlage im Februar. Dann beschließt der Kreistag den Haushalt.

