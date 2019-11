Deininger Weiher: Freie Bahn für Ausflügler

An schönen Tagen strömen die Ausflügler zum Deininger Weiher. Wie die Zustände an dem Gewässer zu beurteilen sind, darüber gingen die Meinungen im Eglinger Gemeinderat weit auseinander.

Deining – An schönen Tagen strömen die Ausflügler zum Deininger Weiher. Wie die Zustände an dem Gewässer zu beurteilen sind, darüber gingen die Meinungen im Eglinger Gemeinderat weit auseinander. Während Michael Neubauer die Situation als unerträglich für Land- und Forstwirte einstufte, erkannte der Großteil der Räte keine nennenswerten Probleme. Und so bleibt alles beim Alten: Mit einer Mehrheit von 11:5 Stimmen sprach sich das Gremium dafür aus, die Weiherstraße nicht zu sperren.

Der Deiniger Weiher sei „völlig überlaufen“, sagte Neubauer. Wenn die Autos dort parken, gebe es für Land- und Forstwirte kein Durchkommen mehr. Nicht zuletzt liege der Deininger Weiher in einem Biotop- und Landschaftsschutzgebiet: „In der heutigen Zeit kann es nicht sein, dass da jeder mit seinem Auto reinfahren darf.“ Neubauer forderte daher, den Weg für Autos und Motorräder zu sperren. Seiner Ansicht nach sollten nur noch Land- und Forstwirte sowie Anlieger die Straße nutzen dürfen. Rechtlich gebe es keine Probleme. Da Umleitungsstraßen vorhanden sind, spreche nichts gegen eine Umwidmung. Neubauer könnte sich auch vorstellen Halte- und Parkverbotsschilder anzubringen.

Rückendeckung bekam Neubauer von einem Straßlacher Landwirt, der sich zu Wort meldete. Die Weiherstraße sei nicht zum Parken geeignet. „Es kann nicht sein, dass uns die Stadterer die Feldwege zuparken, und wir können nicht rausfahren. Das wird von Jahr zu Jahr mehr – so kann es nicht weitergehen.“ Bei der Weiherstraße handle es sich um eine uralte Ortsverbindungsstraße zwischen Deining und Holzhausen, eräuterte der Landwirt: „Kein Mensch würde heute noch auf so einer schlechten Straße fahren.“ Sie sei entstanden, als noch Ochsen auf den Straßen unterwegs waren: „Die Leute wollten damals mit ihren Fuhrwerken einfach nicht über die Ludwigshöhe und den Berg am Deininger Weiher fahren“, so der Straßlacher.

Bürgermeister Hubert Oberhauser steht einer Sperrung äußerst skeptisch gegenüber. „Wenn wir die Weiherstraße sperren, würden die Naherholer trotzdem weiter da sein.“ Abgesehen davon seien Naherholer für die Gemeinde „nicht nur schlecht“. Nicht zuletzt sei eine Sperrung nicht gut für die allgemeine Verkehrsentwicklung. Dem pflichtete Heiko Arndt bei. Wenn die Gemeinde die Weiherstraße sperre, dann würden die Autos seiner Ansicht nach auf die Talstraße ausweichen, Und das sei eine „richtige Gemeindeverbindungsstraße“. Es sei „ungeschickt“, Autofahrer an Orten mit viel Verkehr zum Parken zu zwingen. Als Konsequenz müsste die Gemeinde Parkplätze bauen: „Sonst würde sich die Zahl der Unfälle garantiert erhöhen. Am meisten gefährdet wären die Fußgänger und Radfahrer, die zwischen den Autos rumlaufen.“

Auch Josef Bail sieht keine Notwendigkeit, die Straße zu sperren: „Ich fahre oft mit landwirtschaftlichen Maschinen rum und kann nichts Nachteiliges sagen. Ich finde die Situation nicht tragisch. Wir können die Straße offen lassen.“ Jakob Bernlochner appellierte: „Zurück zur Vernunft. Es ist ein Irrglauben, wenn wir hoffen, dass wir mit einer Straßensperrung den Zustrom der Erholungssuchenden eindämmen können.“ Es bringe auch nichts, alle Straßen mit Parkverbotsschildern zuzustellen: „Nach meiner Beobachtung läuft das eh alles ganz vernünftig ab.“ Dieser Meinung schloss sich die Mehrheit des Gremiums an.