Evangelischer Dekan: „Aktuell keine dienstlichen Aufgaben in Bad Tölz“

Von: Andreas Steppan

Teilen

Heinrich Soffel ist seit 2021 Gemeindepfarrer und Dekan in Bad Tölz. (Archivfoto) © arp

Der Landeskirchenrat hat in Bad Tölz ein „Verfahren der nachhaltigen Störung“ eingeleitet, um einen Konflikt zwischen Dekan Heinrich Soffel und dem Kirchenvorstand zu klären.

Bad Tölz – Dass es zwischen dem Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde in Bad Tölz und Dekan Heinrich Soffel Konflikte gibt, war schon vor Längerem an die Öffentlichkeit gedrungen. Dass hat nun Folgen. Der Landeskirchenrat hat ein „Verfahren der nachhaltigen Störung“ eingeleitet. Dekan Soffel nimmt vor diesem Hintergrund aktuell keine dienstlichen Aufgaben in Bad Tölz wahr. Das bestätigte am Freitag Johannes Minkus, Pressesprecher der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, auf Anfrage unserer Zeitung.

Kirchenjurist erforscht Gründe der gestörten Zusammenarbeit

Der Hintergrund dieses für viele überraschenden Schritts ist laut Minkus: „Die Zusammenarbeit von Dekan Soffel und dem Kirchenvorstand scheint gestört.“ Darum habe der Landeskirchenrat das „Verfahren der nachhaltigen Störung“ eingeleitet.

Dabei handle es sich um ein kirchenrechtlich geregeltes Verfahren. „Ein Kirchenjurist führt Gespräche vor Ort, um die Gründe für die gestörte Zusammenarbeit möglichst genau und objektiv zu verstehen.“ Dabei gehe es nicht darum festzustellen, wer „schuld“ an einer Situation sein könnte, oder ob die Gründe für den Konflikt im Verhalten des Pfarrers liegen könnten, wie Minkus betont. Der Kirchenjurist „fasst seine Erkenntnisse in einem Bericht zusammen“, erklärt der Sprecher. „Mit diesem Bericht wird die Kirchenleitung in die Lage versetzt, eine möglichst sachgerechte Lösung zu finden.“ Wie diese aussieht, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen.

Dekan Soffel „übt seinen Dienst anderweitig aus“

Fest stehe aber: „Solange das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, nimmt Dekan Soffel keine dienstlichen Aufgaben in Bad Tölz wahr, sondern wird seinen Dienst anderweitig ausüben“, so Minkus weiter.

Der gebürtige Münchner Soffel hatte wie berichtet im März 2021 die Nachfolge von Martin Steinbach angetreten, der in den Ruhestand gegangen war. Zuvor war Soffel als Pfarrer in Pfarrkirchen (Kreis Rottal-Inn) tätig. Die Stelle in Bad Tölz beinhaltet zum einen die Tätigkeit als Gemeindepfarrer – in diesen Aufgaben wird er laut Minkus nun „durch die Pfarrer und die Pfarrerin in der Gemeinde“ vertreten. Zum anderen fungierte Soffel als Dekan für rund 30.000 Protestanten in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach. Die Aufgaben des Dekans übernimmt vorläufig der stellvertretende Dekan, Pfarrer Florian Gruber aus Wolfratshausen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.