DEL 2 Liveticker: Tölzer Löwen empfangen Bayreuth Tigers

Kämpfen bis zum Anschlag: Dies fordert der Tölzer Trainer Kevin Gaudet in der Partie an diesem Freitag gegen die Bayreuth Tigers.

Mit der Überheblichkeit ist es so eine Sache im Eishockey. Zuletzt profitierten die Tölzer Löwen davon, dass die Kassel Huskies sie wohl nicht in letzter Konsequenz ernst genommen haben. Am Ende stand ein glasklares 5:1 des Underdogs gegen den DEL 2-Spitzenreiter. Doch die Löwen litten selbst schon einmal unter Selbstüberschätzung: Nach gutem Saisonstart und zwischenzeitlicher Spitzenposition verloren sie fünf Spiele in Folge. Und es besteht die Gefahr von erneut zu viel Übermut, wenn sie heute (19.30 Uhr, Tölzer Eisstadion) den Tabellenzwölften Bayreuth Tigers empfangen. „Es muss jedem klar sein, dass wir nur mit 100 Prozent Leistung eine Chance auf den Sieg haben“, warnt Trainer Kevin Gaudet.

Selbst wenn die Oberfrank

en kurz nach Saisonstart eine böse Pleitenserie mit acht Niederlagen in Folge durchliefen, hält Gaudet Bayreuth für eine solide Mannschaft. Zumal diese acht Spiele allesamt nur knapp verloren gingen. Vor allem die skandinavische Spielerfraktion mit den Finnen Juuso Rajala (15 Scorerpunkte) und Ville Järveläinen (12) sowie dem Schweden Simon Karlsson (10) bringt sich bei den Tigers gut ein. Dahinter rangiert der eingedeutschte Tyler Gron, der in der Vorsaison noch für Tölz gespielt hat. Gaudet: „Bayreuth ist besser, als man denkt.“

Die Löwen müssten es wissen. Schließlich haben sie vermutlich nicht den ersten Saisonspieltag vergessen, als sie in Bayreuth bis 17 Sekunden vor Schluss noch mit 2:1 in Führung lagen, dann noch den Ausgleich und in der Verlängerung den Treffer zum 2:3 kassierten. „Da ist noch eine Rechnung offen“, stellt der Löwen-Coach klar.

Damit die Rechnung aufgeht, müssen allerdings bei den Tölzern Defensiv-Leistung, Disziplin, Unterzahlspiel – am Sonntag schon stark verbessert, aber immer noch ausbaufähig – und Torabschluss funktionieren wie gegen Kassel. Alles Dinge, die bei den fünf Niederlagen zuvor Probleme bereitet haben. „Das wird der Schlüssel zum Erfolg“, glaubt Gaudet.

Zumal sich die Kadersituation der Löwen noch nicht wieder verbessert hat. Mit Kapitän Philipp Schlager (Oberkörperverletzung) und Max French (noch zwei Spiele Sperre) fehlen weiterhin zwei der schnellsten Tölzer. Niklas Heinzinger steigt nach seiner Verletzung erst kommende Woche wieder in den Punktspielbetrieb ein. Seine Aufstellung belässt Gaudet so wie im Spiel gegen den Spitzenreiter zuletzt. Da lieferte Timo Gams einen ordentlichen Job in der ersten Reihe mit Shawn Weller und Tyler McNeely ab. Markus Eberhardt rückte aus der Offensive zurück in die Abwehr.

Für alle gilt: erneut kämpfen bis zum Anschlag, fordert Gaudet. „Ohne unseren Kampfgeist haben wir keine Chance.“ Und mit zu großer Überheblichkeit auch nicht.