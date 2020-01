DEL 2: Liveticker: Tölzer Löwen empfangen Bayreuth Tigers

Um einen Platz in den Play-offs kämpfen die Tölzer Löwen. Ein Ausrutscher gegen die Bayreuth Tigers an diesem Freitag wäre ein Rückschlag. Wie die Partie läuft, können Sie ab 19.15 Uhr im Liveticker nachlesen.

19:23 Uhr: Bayreuth spielt in dieser Aufstellung:

Tor: Herden (Jaeger)

1. Verteidigung: Karlsson, Nijenhuis

2. Verteidigung: Veistert, Martens

3. Verteidigung: Schmidt, Grosse

1. Sturm: Gron, Rajala, Melanson

2. Sturm: Kislinger, Busch, Järveläinen

3. Sturm: Bartosch, Kolozvary, Kunz

4. Sturm: Neuert, Bernhardt

19:12 Uhr: Die Löwen spielen heute fast in Bestbesetzung. Lediglich der an der Leiste verletzte Johannes Sedlmayr fehlt weiterhin.

Tor: Franzreb (Sinisa Martnovic)

1. Verteidigung: Edfelder, Sasa Martnovic

2. Verteidigung: Bednar, MacKenzie

3. Verteidigung: Schwarz, Eberhardt

4. Heinzinger

1. Sturm: Weller, McNeely, Dibelka

2. Sturm: Tosto, French, Pfleger

3. Sturm: Schlager, Heatley, Reiter

4. Sturm: Kiefersauer

19:08 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und den Bayreuth Tigers. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.

Die Vorschau zum Spiel

Bad Tölz – 15 Spieltage sind noch zu absolvieren, danach ist die Hauptrunde in der DEL 2 für diese Spielzeit Geschichte. Aktuell tummeln sich die Tölzer Löwen in unmittelbarer Reichweite zu den Playoff-Rängen, doch die Anzahl der unmittelbaren Konkurrenten ist heuer so groß wie selten. Da hat nahezu jeder Ausrutscher Konsequenzen.

Die Tigers aus Bayreuth sind auf dem Papier als Tabellenvorletzter prädestiniert, um nach dem glanzvollen Sieg gegen Kassel die Heimbilanz der Löwen weiter aufzuhübschen. Aber Vorsicht: Bislang erwiesen sich die Oberfranken in den direkten Vergleich als äußerst wehrhaft. Zudem hat die Equipe von Coach Patri Kujala offensichtlich ein Faible für vermeintliche Favoriten. Nur gut, dass sich vor dem Heimspiel an disem Freitag um 19.30 Uhr der Tölzer Kader wieder allmählich komplettiert. Von den Defendern sind alle an Bord, bei den angeschlagenen Stürmer haben indes die Ärzte das letzte Wort.

Einmal mehr zeigt sich, dass Eishockey-Cracks harte Burschen sind: In anderen Sportarten stünden Sasa Martinovic und Markus Eberhardt womöglich um einige Zeit länger auf der Ausfallliste. Martinovic zog sich vor geraumer Zeit eine Oberkörperverletzung zu. Doch der 34-Jährige beisst die Zähne zusammen und läuft nach kurzer Pause am vergangenen Wochenende gegen Bayreuth schon wieder auf. „Er spielt unter Schmerzen“, weiß Kevin Gaudet das Engagement des gebürtigen Füsseners hoch zu schätzen. Auch Eberhardt wird nach seinem Gesichtstreffer und der ärztlich verordneter Zwangspause wieder die Schlittschuhe schnüren. Durch die beiden Rückkehrer ist der Tölzer Abwehrblock vollzählig. Maximilian Gläßl, der bei seiner Premiere durchaus zu überzeugen wusste, bleibt einstweilen wieder bei Arbeitgeber Straubing. Dort trainierte Niki Heinziger Mitte der Woche mit, sodass der Coach über die Zusammenstellung der Verteidiger-Pärchen erst noch grübeln musste. Vermutlich rutscht Jan Bednar auf Position sieben zurück.

Gaudet hatte auch auf ein Comeback von Hannes Sedlmayr gehofft. Schließlich trainiert der 29-Jährige seit Wochen mit der Mannschaft. Allein der Wettstreit wurde ihm von Mannschaftsarzt Dr. Philipp Minzlaff bislang noch untersagt. „Ich möchte, dass Hansi wieder spielt“, drängt der Coach energisch auf eine Rückkehr des Außenstürmers. Offensichtlich mit Erfolg: Am kommenden Dienstag beim Rückspiel in Bayreuth darf Sedlmayr endlich wieder ran. Bleibt noch ein Fragezeichen hinter Christoph Kiefersauer, zuletzt gebeutelt von einem Infekt und einer Handverletzung. „Für Bayreuth 50 zu 50“, tippt Gaudet bezüglich eines Einsatzes des 21-Jährigen.

Dass nunmehr ausgerechnet ein Kellerkind des Weges kommt, passt dem Löwen-Coach nur bedingt. „Zweimal Verlängerung, einmal verloren“, verweist der 56-Jährige auf die beiden bisherigen Duelle. Trotz des 3:1-Erfolgs über Spitzenreiter Kassel gebe es „keinen Grund überheblich zu werden“, warnt Gaudet und betont: „Wir gewinnen über Arbeit.“ Die Bayreuther Siege über Frankfurt und Ravensburg illustrieren seiner Ansicht nach das wahre Potenzial der Wagnerstädter. Allerdings präsentieren sich die Tigers anfällig in der Defensive: „Sonst wären sie nicht Dreizehnter“, betont Gaudet.