DEL 2 Liveticker: Tölzer Löwen empfangen Eispiraten Crimmitschau

Sieben Mal in Serie siegten die Tölzer Löwen zuletzt. Folgt an diesem Freitag gegen den ETC Crimmitschau der achte Streich? Nachlesen können Sie dies ab 19.15 Uhr im Liveticker.

16:12: Toooooor für die Tölzer Löwen! Bitzer hat den den ersten Versuch, doch dann trifft Timo Gams im Nachschuss zum 1:1!

14:27: Olleff schießt Martinovic von der blauen Linie warm.

13:37: Weller löffelt den Puck Richtung Crimmitschauer Tor - Bully.

12:00: Die Löwen bringen keinen Druck hinter ihre Schüsse.

11:06: Crimmitschau wieder komplett.

11:00: Torchance für French nicht wirklich gefährlich.

10:30: Fehlpass Pfleger - Neuaufbau.

10:00: McNeely verspringt der Puck - Neuaufbau.

9:37: Bully in der neutralen Zone.

9:30: Crimmitschau hat erst mal alles sicher im Griff.

9:06: Zwei Strafminten gegen Olleff (Kniecheck).

8:45: Stefan Reiter versucht es mit einem Bauerntrick, im entscheidenden Moment verspringt ihm aber der Puck.

7:30: Auch ein Schlenzer von Sasa Martinovic ist für Bitzer keine echte Herausforderung.

7:00: Schöner Pass von Pfleger zu Sedlmayr, der zieht direkt ab - kein Problem für ETC-Schlussmann Michael Bitzer.

5:53: McNeely prüft Sinisa Martinovic mit einem kühnen Rückpass.

5:14: Tor für Crimmitschau! Vincent Schlenker trifft mit einem Direktschuss zum 1:0 für die Gäste.

3:42: Die 1. Sturmreihe der Löwen rennt ins Abseits.

2:16: Ein mäßig gefährlicher Schuss von Sasa Martinovic von der blauen Linie, dann ist Crimmitschau wieder komplett.

2:00: Kein tolles Überzahlspiel der Löwen. Sie kommen nicht in Formation.

0:16: Zwei Strafminuten für Wishart. Crimmitschau geht es viel zu schnell.

0:14 Minuten: Sturmlauf der Löwen. Stefan Reiter schießt nach sieben Sekunden aus spitzem Winkel, nach zehn Sekunden der zweite Versuch durch TylerNeely.

19:34 Uhr: Los geht‘s.

19:31: Die Starting Six werden aufgerufen.

19:26: Die Tölzer Löwen spielen heute in Bestbesetzung:

Tor: Sinisa Martinovic (Huwer)

1. Verteidigung: Sasa Martinovic, Eberhardt

2. Verteidigung: Bednar, MacKenzie

3. Verteidigung: Schwarz, Edfelder

4. Verteidigung: Heinzinger

1. Sturm: Weller, MnNeely, Reiter

2. Sturm: Sedlmayr, French, Pfleger

3. Sturm: Kiefersauer, Schlager, Dibelka

4. Sturm: Tosto, Gams

19:25 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und dem ETC Crimmitschau. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.

Die Vorschau zum Spiel

Bad Tölz – Für Kevin Gaudet ist jedes Spiel ein schwieriges. Egal ob als Außenseiter oder Favorit. Seine Tölzer Löwen gehen mit sieben Siegen in Serie im Rücken als Tabellendritter in das Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau (Freitag, 19.30 Uhr, Tölzer Eisstadion). „Eine Situation, in der jeder dich schlagen will, sein Bestes geben wird“, glaubt der Tölzer Trainer. „Für uns ist nach so einer Serie jeder Sieg noch härter.“

Trotzdem stehen die Vorzeichen für die Tölzer günstig. Sie liegen in fast jedem Bereich der Statistik vor dem Gegner, stellen mit Marco Pfleger den DEL 2-Topscorer, haben insgesamt sechs Spieler vor dem dem punktbesten Eispiraten Alexander Wideman. Sie erweisen sich – besonders in den zurückliegenden Spielen – als äußerst effizient im Abschluss, solide in der Abwehr, haben das beste Powerplay der Liga, auch die Tendenz im Unterzahlspiel zeigt nach oben. Zuletzt in Heilbronn zeigten sie auch die größere Cleverness, als die Falken sich zu einer wahren Strafzeitenflut hinreißen ließen (siehe Kasten rechts), und die Löwen das Spiel in Überzahl drehten und für sich entschieden.

Zudem laufen die Buam nun erneut in Bestbesetzung auf, nachdem sich Stefan Reiters Kopfverletzung als weniger gravierend erwiesen hat als befürchtet. Er trainierte diese Woche wieder mit und läuft gegen Crimmitschau im ersten Sturm neben Shawn Weller und Tyler McNeely auf. Für eine Umstellung seiner Reihen besteht für Gaudet kein Anlass.

Die Gäste dagegen sind ein wenig neu aufgestellt. Crimmitschau wurde nach der Verpflichtung von Stürmer Mitch Wahl – Leihgabe aus Bremerhaven – auch nach der Länderspielpause noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv und holte Ty Wishart zurück. Der 31-jährige NHL-erfahrene Kanadier soll die Defensive stabilisieren. Dafür ließen die Eispiraten Offensivmann Patrick Klöpper ziehen, der innerhalb der DEL 2 zu den Kassel Huskies wechselt. „Crimmitschau hatte nicht die besten Ergebnisse, hat aber eine gute Mannschaft“, sagt Gaudet.

Auch Löwen-Topscorer Marco Pfleger glaubt, dass es ein schwieriges Spiel wird. „Crimmitschau will bestimmt nicht das achte Opfer sein, wird alles tun, um uns zu schlagen.“ Trotzdem sieht er den Tabellenelften, der zudem die lange Anreise in den Beinen hat, als krassen Außenseiter. Pfleger: „Von Anfang an Augen auf, Gas geben, wenn wir uns an den Matchplan halten, gewinnen wir, und zwar deutlich.“

Ein Sieg ohne allzu großen Kraftverschleiß wäre hilfreich, denn es stehen fordernde Wochen mit fünf Spielen innerhalb von zehn Tagen bevor – kommenden Dienstag geht es gegen Bad Nauheim. Für Pfleger allerdings gar nicht so eine große Herausforderung. „Dafür trainieren wir seit dem Sommer Woche für Woche, wir sind ja keine Fußballer, das stecken wir weg.“

Die erste Auflage der „Fifty-fifty-Lotterie“ beim Spiel gegen Kaufbeuren war ein Erfolg. Für den ECT-Nachwuchs kamen 1585 Euro zusammen, die gleiche Summe geht an den SC Reichersbeuern, dem der Gewinner seinen Anteil spendete. Nach der gelungenen Premiere gibt es beim Spiel gegen den ETC Crimmitschau eine Wiederholung der Aktion.

Der Tölzer Kurier bietet vom Spiel der Löwen gegen Crimmitschau einen Live-Ticker. Auf www.toelzer-kurier.de können Sie die Partie mitverfolgen.