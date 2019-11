DEL 2 Liveticker: Kaufbeuren schafft gegen Tölzer Löwen den Ausgleich

Fünf Siege in Folge holten zuletzt die Tölzer Löwen. Ob an diesem Freitag in der Partie gegen den ESV Kaufbeuren der sechste folgt, können Sie ab 19.15 Uhr im Liveticker des Tölzer Kurier nachlesen.

+++ AKTUALISIEREN +++

27:26: French bekommt bei einem Angriff den Schläger ins Gesicht - zwei Strafminute gegen Pruden (hoher Stock).

26:30: Schmdle alleine vor Sinisa Martinovic, aber der Tölzer Schlussmann rettet mit einem Spagat.

26:05: So eine Art Torchance für Schlager. Die Kaufbeurer lassen aber keinen Schuss zu, blocken ab.

25:10: Bully vor dem Tölzer Tor.

24:48: In den letzten Minuten gab es keine Großchancen mehr. Bully vor dem Kaufbeurer Tor.

23:30: Die Löwen haben jetzt Probleme beim Spielaufbau.

22:30: Die Kaufbeurer setzen nach, machen Druck im Tölzer Verteidigungsdrittel.

20:59: Tor für Kaufbeuren! Nach einem Querpass zieht Sami Blomqvist direkt ab - und trifft zum 1:1.

20:40: Kaufbeuren zieht ein gutes Übverzahlspiel auf.

20:13 Minuten: Zwei Strafminuten gegen Sasa Martinovic (Haken).

20:20 Uhr: Weiter geht‘s.

20:19: Das Schussverhältnis im ersten Drittel: 15 Schüsse Tölz, 10 Kaufbeuren.

20:18 Uhr: Die Mannschaften kommen zurück aufs Eis.

20:17: Es dürften schon wieder deutlich über 3000 Zuschauer in der Arena sein.

20:16 Uhr: Die Gastronomie in der Arena ist heute ziemlich am Limit: Die Schlange vor dem Verpflegungsstand zieht sich von der Mittelinie bis in die Südkurve. Vor dem Bierstand in der Südkurve ist die Schlange auch kaum kürzer.

Tölzer Löwen - ESV Kaufbeuren 1:0 (1:0, : , : ). - Tor: 1:0 (17:06) MacKenzie (Sedlmayr, Dibelka). - Strafminuten: Tölz 2, ESVK 0.

Fazit: Eine hochverdiente Führung für die Löwen, die vor allem die ersten zehn Minuten die klar besseren Torchancen hatten. Das 1:0 hätte eigentlich schon deutlich früher fallen müssen.

20:01 Uhr: Drittelpause. Die Tölzer Löwen führen mit 1:0 gegen den ESV Kaufbeuren.

19:30: Ein Pass von Sasa Martinovic kommt nicht an - Icing.

17:06 : Tooooooooooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Sedlmayr fährt links an der Bande entlang, passt zu Matt MacKenzie, der vor dem Tor lauert und den Puck zum 1:0 abfälscht!

16:42 Tölz wieder komplett.

16:40: Sehr guter Schuss von Pfaffengut von der blauen Linie, der Puck rutscht knapp am Tölzer Tor vorbei.

15:30: Gute Chance für Saarinen. Er versucht, Sinisa Martinovic zu umspielen. Als er schießt, ist der Winkel zu spitz.

15:00: Die Löwen befreien sich durch McNeely.

14:42: Zwei Strafminuten gegen Sasa Martinovic (Beinstellen).

14:20: Die Kaufbeurer Abwehr steht jetzt ganz solide, die Tölzer kommen nicht mehr richtig durch.

13:37: Schuss von Dibelka - kein Problem für Vajs.

13:27: Bully vor dem Kaufbeurer Tor.

12:30: Die Pfleger-Reihe kombiniert sich ins Kaufbeurer Drittel, wird aber abgefangen.

11:10: Dibelka spielt einen Pass zu Gams, der völlig frei vor dem Tor steht - aber etwas überrascht ist und den Puck nicht trifft.

10:58: Bully vor dem Kaufbeurer Tor.

10:30: Eine schöne Kombination der Pfleger-Reihe wird von der Kaufbeurer Abwehr abgefangen.

9:48: Strammer Schuss von Sasa Martinovic, aber Vajs hält.

9:27: Noch nicht mal zehn Minuten gespielt, und die Löwen hatten schon fünf Großchancen. Die Kaufbeurer noch keine einzige.

7:30: Zur Abwechselung schießt Lubor Dibelka aus guter Position übers Tor.

6:30: Und gleich die nächsten Riesenchance für die Löwen. French rennt alleine auf Vajs zu, versucht den Schlussmann zu umspielen - aber das gelingt nicht.

5:10: Florin Ketterer fängt einen Querpass von McNeely ab, indem er sich aufs Eis wirft. Sonst wäre es gefährlich geworden.

5:00: Heute sind wieder sehr viele Zuschauer im Stadion. Es dürften alleine mindestens 500 Kaufbeurer da sein.

4:37: Dibelka schießt Vajs aus kurzer Distanz auf den Bauch.

4:00: Pfleger mit schönem Pass zu Sedlmayr, der schießt aus sehr guter Position - aber fest und platziert genug.

2:30: Stefan Reiter freistehend vor Stefan Vajs - er schießt vorbei.

2:00: Andreas Schwarz fängt einen Schussversuch von Louis Latta ab.

1:20: Die Löwen machen weiter Druck.

0:42 Minuten: Gleich die erste Großchance für die Tölzer Löwen: Shawn Weller spielt einen wunderbaren Rückhand-Pass über die halbe Eisfläche zu Tyler MacNeely. Der rennt alleine aufs Kaufbeurer Tor zu - und schießt vorbei.

19:32 Uhr: Los geht‘s.

19:29 Uhr: Die Starting Six werden aufgerufen.

19:24 Uhr: Die Gäste spielen in folgender Aufstellung:

Tor: Vajs (Güßbacher)

1. Verteidigung: Ketterer, Eichinger

2. Verteidigung: Pfaffengut, Pruden

3. Verteidigung: Gschmeißner, Koziol

4. Verteidigung: Mayr

1. Sturm: Blomqvist, Kerälä, Lukes

2. Sturm: Saarinen, Laaksonen, Schmidle

3. Sturm: Schweiger, Wörle, Thiel

4. Sturm: Oppolzer, Thomas, Latta

19:18 Uhr: Der Kaufbeurer Trainer Andreas Brockmann kann wieder mit Sturmtank Jere Laaksonen rechnen. Der Finne hat seinen Muskelbündelriss auskuriert und gibt sein Saisondebüt. Jonas Wolter, Joey Lewis und Bradon Gracel stehen trotz weitgehend überstandener Verletzungen nicht auf dem Spielbericht. Weiter pausieren muss Verteidiger Philipp de Paly. Vom DEL Kooperationspartner ERC Ingolstadt steht dafür wieder Garret Pruden zur Verfügung.

19:14 Uhr: Die Löwen spielen heute in Bestbesetzung.

Tor: Sinisa Martinovic (Huwer)

1. Verteidigung: Sasa Martinovic, Eberhardt

2. Verteidigung: Bednar, MacKenzie

3. Verteidigung: Schwarz, Edfelder

4. Verteidigung: Heinzinger

1. Sturm: Weller, McNeely, Reiter

2. Sturm: Sedlmayr, French, Pfleger

3. Sturm: Kiefersauer, Schlager, Dibelka

4. Sturm: Tosto, Gams

19:12 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und dem ESV Kaufbeuren. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar für den Tölzer Kurier.

Der Vorbericht zum Spiel

Bad Tölz – Die Länderspielpause hat den Tölzer Löwen gutgetan: Die Spieler konnten die Akkus aufladen und ruhigen Gewissens am Leonhardi-Treiben teilnehmen. Trainer Kevin Gaudet in einen Kurzurlaub mit seiner Frau Robin fliegen. Seit knapp einer Woche sind sie alle aber wieder zurück auf dem Eis, bereiten sich auf das Ende der Auszeit und die Begegnung mit dem ESV Kaufbeuren (Freitagabend, 19.30 Uhr, Tölzer Eisstadion) vor.

Vorausgegangen ist eine Serie der Tölzer mit fünf Siegen in Reihe. Die Gefahr bestehe natürlich, räumt Kapitän Philipp Schlager ein, „dass wir jetzt durch die Auszeit schon ein wenig aus dem Rhythmus gekommen sind.“ Trotzdem will die Mannschaft den Lauf fortsetzen, hat sich im Training bei Kraft- und Konditionswerten wieder auf den Stand vor der Pause gebracht, und auf dem Eis an den spielspezifischen Feinheiten gefeilt. Die Stärken der Löwen zuletzt: „Eingespieltes, funktionierendes Powerplay, in Unterzahl verbessert“, nennt Schlager zumindest zwei Gründe für die Erfolgsserie.

Dazu kommt, dass die Löwen zum ersten Mal in dieser Saison keine Ausfälle zu beklagen haben. „Die Mannschaft ist eingespielt, jeder ist mit der Aufstellung zufrieden, wir harmonieren gut“, sagt der Löwen-Kapitän. Auch er selbst zählt zu denjenigen, die eine Verletzung überstanden, Strafen abgesessen haben oder zurück von der U-Nationalmannschaft sind. „Es tut gut, wenn alle dabei sind, wenn dann auch das System passt, das wir immer besser umsetzen, sind wir nur schwer zu schlagen“, glaubt Schlager. „Die Reihen passen gut zusammen, und die jungen kämpfen um einen Platz in der dritten Reihe, das ist gut so.“

Einzige veränderte Personalie bei den Tölzern: Andreas Mechel, der ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht. Der Ersatz-Torhüter hat um eine Auszeit gebeten, um seine sportliche Zukunft zu überdenken. Seinen Platz nimmt Henrik Huwer ein, der aus dem Tölzer Nachwuchs kommt und in den vergangenen Wochen erste DEL-Erfahrungen in Straubing sammelte. Ein Einsatz gegen Kaufbeuren ist jedoch nicht geplant. Den Angriffsbemühungen der Allgäuer stemmt sich wie gehabt Sinisa Martinovic entgegen.

Kaufbeuren hatte nicht den besten Saisonstart, rutschte auf Rang zehn der DEL 2 ab, ließ allerdings zuletzt durch einen 5:3-Sieg gegen den Überraschungszweiten Heilbronn aufhorchen. „Ich denke, Kaufbeuren ist mittlerweile heiß gelaufen“, warnt Schlager.

Heiß gelaufen war beim Spiel gegen Weißwasser zuletzt auch ein Server, der durch seinen Ausfall für lange Schlangen vor den Kassen und Drehkreuzen sorgte. Der Fehler ist behoben, zudem gibt es nun einen Schnelldurchgang für Dauerkartenbesitzer, die auf diese Weise an den Ticket-Schlangen vorbei können, informiert Löwen-Geschäftsführer Christian Donbeck.

Denn auch gegen Kaufbeuren rechnen die Löwen mit großem Zuschauerzuspruch. Zumal es bei diesem Spiel erstmals die neue Fifty/Fifty-Lotterie gibt. Auf dem Eis dagegen soll es keine Lotterie geben. „Wir müssen schnell wieder in den Spielrhythmus finden, sofort bereit sein, dürfen weiter keine Strafzeiten nehmen“, sagt der Löwen-Kapitän. „Wir wollen ja unsere Serie von vor der Länderspielpause am Leben halten.“