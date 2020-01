DEL 2 Liveticker: Tölzer Löwen empfangen Kassel Huskies

Die Tölzer Löwen empfangen Spitzenreiter Kassel als Außenseiter. Wie sie mit der Rolle zurecht kommen, können Sie ab 18.15 Uhr im Liveticker des Tölzer Kurier nachlesen.

Tölzer Löwen - Kassel Huskies 0:0 (0:0, -:-, -:-). - Tore: Fehlanzeige. - Strafminuten: Tölz 2, Kassel 4. -Torschüsse: Tölz 8, Kassel 11.





Fazit: Die Klasse der Gäste sieht man in jedem Spielzug. Sie sind die leicht dominierende Mannschaft, aber die Löwen halten gut dagegen, gestützt auf einen erneut starken Torhüter Maximilian Franzreb.

19:03 Uhr: Drittelpause. Zwischen den Tölzer Löwen und den Kassel Huskies steht es weiter 0:0.

19:55: Was für eine Konterchance für die Gäste. Drei-gegen-Eins-Situation. Glück, dass die Huskies den Konter zu unkonzentriert ausspielen.

19:35: Kassel zu Viert.

19:34: Ganz gefährlicher Schuss von Pfleger, Kuhn hat ihn.

19:27: Zwei Strafminuten gegen Heinrich. Nun 17 Sekunden Fünf gegen Drei.

19:00: Müller schlenzt den Puck aus der Gefahrenzone vor dem Tor.

18:47: Bully vor dem Gäste-Tor.

18:20: Pfleger rutscht der Puck unter dem Schläger durch, wieder Neuaufbau.

18:00: Christ mit einem Befreiungsschlag.

17:42: Konter-Versuch von French, zwei Gäste-Verteidiger stoppen ihn. Zwei Strafminuten gegen Tramm (Halten).

17:00: Trivino schießt aus kurzer Distanz am Tölzer Tor vorbei.

16:33: Kassel rennt weiter an, Weller stoppt den Angriff mit einem Icing.

15:46: Franzreb pariert einen Distanzschuss von Humphries.

15:00: Kassel das erste Mal in Bedrängnis. Tosto passt in die Mitte zu French, der fälscht den Puck gefährlich ab - knapp vorbei. Danach einige Sekunden Durcheinander vor dem Gäste-Tor.

14:20: Schwarz spielt einen Pass vors Huskies-Tor - aber dort steht niemand.

13:20: Ein Schuss von Müller geht knapp am Tölzer Tor vorbei, Franzreb hat den Schuss erst ganz spät gesehen.

13:00: Kassel macht Druck, Schlager schiebt den Puck aus dem Verteidigungsdrittel.

11:21: Bednar probiert es von der blauen Linie, kein Problem für Kuhn.

10:00: Endlich mal wieder eine gute Chance für die Löwen, aber Kuhn hat Schlagers Schuss aus kurzer Distanz.

9:30: Franzreb weiter unter Dauerbeschuss, er hat den gefährlichen Schlenzer von Kirsch.

9:00: Trivino schießt am Tölzer Tor vorbei.

7:43: Maximilian Franzreb wird weiter warm geschossen. Der Schlussmann hält einen Schuss von Carroll.

7:20: Bully vor dem Tölzer Tor.

7:20: Jetzt haben die Löwen das Spiel wieder besser Griff. Powerbreak.

6:29: Die Löwen haben das Unterzahlspiel überstanden.

6:10: Das Überzahlspiel der Gäste ist brandgefährlich.

6:00: Weitere hochkarätige Torchancen für Carroll und Karachun, Franzreb hält.

5:40: Mueller mit einem ganz gefährlichen Schuss, Franzreb hält mit der Stockhand.

5:38: Bully vor dem Tölzer Tor.

4:45: Wunderschöner Steilpass von MacKenzie zu Schlager. Der läuft auf das Gäste-Tor zu, schießt aber knapp daneben.

4:29: Zwei Strafminuten gegen French (Haken).

3:45: Sehr strammer Schlagschuss von Kirsch, aber Franzreb ist mit seiner Fanghand zu Stelle.

2:00: Harter, aber fairer Open-Ice-Hit von Marco Müller gegen Philipp Schlager, der fliegt durch die Luft.

1:00: Max French spielt Stephan Tramm mit einem eleganten Trick aus, aber Gerald Kuhn pariert seinen Schuss.

0:20: Kirsch schlenzt knapp am Tölzer Tor vorbei.

18:30 Uhr: Los geht‘s.

18:28: Die Starting Six der beiden Mannschaften werden aufgerufen.

18:24 Uhr: Kassel spielt mit folgenden Spielern:

Tor: Kuhn (Hungerecker)

1. Verteidigung: Sheyrin, Humphries

2. Verteidigung: Scalzo, Tramm

3. Verteidigung: Heinrich, Müller

1. Sturm: Kirsch, Burns, Mueller

2. Sturm: Karachun, Duffy, Moser

3. Sturm: Spitzner, Trivino, Carroll

4. Sturm: Christ, Valentin, Bettahar

18:22 Uhr: Die Löwen spielen heute in folgender Aufstellung:

Tor: Franreb (Sinisa Martinovic)

1. Verteidigung: Schwarz, MacKenzie

2. Verteidigung: Gläßl, Edfelder

3. Verteidigung: Heinzinger, Bednar

1. Sturm: Weller, McNeely, Dibelka

2. Sturm: Tosto, French, Pfleger

3. Sturm: Schlager, Heatley, Reiter

18:20 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und den Kassel Huskies. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.

Die Vorschau zum Spiel

Bad Tölz – Noch einmal wird das dem Ligaprimus nicht passieren. Mit dem überraschend deutlichen 5:1 gegen die Kassel Huskies beendeten die Tölzer Löwen Ende Oktober 2019 eine Fünf-Spiele-Niederlagen-Serie. „Damals haben uns die Huskies völlig unterschätzt“, sagt Löwen-Trainer Kevin Gaudet und ist sich sicher: „Mittlerweile unterschätzt uns keiner mehr.“ Deswegen hält er die Gäste für die klaren Favoriten, wenn die Hessen am Sonntag (18.30 Uhr) im Tölzer Eisstadion gastiert. Gaudet: „Kassel ist eine Mannschaft ohne Schwächen, da muss bei uns alles passen, wenn wir etwas holen wollen.“ Und: „Wir brauchen die Zuschauer als siebten Mann.“

Das wird zum Sieg nicht reichen. „Wir müssen uns wieder einmal voll auf die Defensive konzentrieren, auf die Disziplin achten und blöde Strafen vermeiden“, fordert Gaudet. Obwohl die Specialteams der einzige Bereich ist, der am ehesten noch als Schwäche der Huskies bezeichnet werden kann. Sowohl in der Powerplay- als auch in Unterzahl-Statistik liegen die Kasseler nur im Mittelfeld der Liga. Doch sonst beeindruckt die Mannschaft mit Top-Werten: Sie benötigt nur knapp neun Schüsse für einen Torerfolg (etwas mehr als die Löwen), der Gegner braucht mehr als elf Versuche, um gegen sie zum Erfolg zu kommen. So kommen die zweitwenigsten Gegentore der DEL 2 zustande. Auch ein Verdienst von Torhüter Gerald Kuhn, der die meisten Spiele zwischen den Pfosten verbringt, ein Ex-DEL-Keeper, der auf 91,5 Prozent Fangquote kommt.

Deswegen müssen die Löwen auch bei der Chancenverwertung wieder draufsatteln. „Wir müssen beim Toreschießen zulegen, mir ist es egal, wie wir unsere Tore schießen, ob mit dem Hintern oder dem Fuß, Hauptsache wir schießen sie“, sagt Gaudet.

Erneut muss sich der Löwen-Trainer allerdings auf drei Blöcke beschränken. Hannes Sedlmayr steigt nach seiner Leistenverletzung erst kommende Woche wieder ins Geschehen ein. Markus Eberhardt hat eine Scheibe ins Gesicht bekommen, fehlt am Sonntag genauso wie Sasa Martinovic und Christoph Kiefersauer, die an einer Oberkörperverletzung laborieren. Immerhin bekommen die Löwen sechs Verteidiger zusammen – dank Unterstützung von DEL-Verein Straubing: Wie schon am Freitag läuft Maximilian Gläßl per Förderlizenz vom Kooperationspartner auf.

Fraglich ist noch die Position zwischen den Pfosten: Möglicherweise ist Sinisa Martinovic wieder einsatzbereit. Falls nicht, steht weiterhin der neue Back-up Maximilian Franzreb zur Verfügung.