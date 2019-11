DEL 2 Liveticker: Tölzer Löwen empfangen Lausitzer Füchse

Das Heimspiel am Freitag gegen die Lausitzer Füchse bestreiten die Löwen erstmals in dieser Saison in voller Mannschaftsstärke. Ob es zum Sieg reicht, können Sie ab 19.15 Uhr im Liveticker des Tölzer Kurier nachlesen.

Fazit: Die Tölzer Löwen haben mit einem überragenden ersten Drittel den Grundstein zum Sieg gelegt. Danach war die Partie ausgeglichener, richtig in gefahr geriet der Tölzer Sieg aber nicht mehr.

21:40: Bei Weißwasser wird Thomas Reichel zum Spieler des Abends gewählt, bei Tölz Sinisa Martinovic.

21:39 Uhr: Schlusssirene: Die Tölzer Löwen gewinnen mit 5:1 gegen die Lausitzer Füchse.

59:10: Thomas Reichel schießt aus kurzer Distanz knapp am Tölzer Tor vorbei.

58:30: Dibelka schießt flach aufs Gästetor, knapp daneben.

57:30: In der Südkurve werden die Schlüssel rausgeholt, es wird gesungen.

56:39: Im dritten Versuch klappt es: Toooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Shawn Weller trifft von der Mittellinie ins leere Gästetor. Damit steht es 5:1.

56:20: Dibelka versucht einen Schuss ins leere Tor, aber er bringt keinen Druck hinter den Schuss.

56:00: Kieferauer schießt - an den Pfosten!

55:10: Weißwasser wieder ohne Torwart.

55:08: Die Löwen sind wieder komplett. Puh, das war ganz brenzlig.

53:50: Max French wird bei einem Konter-Versuch abgefangen.

53:40: Moneteith noch mal gefährlich, Martinovic rettet stark mit dem Beinschoner.

53:30: Monteith mit einem ganz gefährlichen Schuss, er scheitert am Pfosten.

53:20: Weißwasser nimmt den Torhüter vom Eis, jetzt mit 6 gegen 4 Feldspielern.

53:20: Monteith schießt von der blauen ganz knapp am Tölzer Tor vorbei.

53:08: Zwei Strafminuten gegen Stefan Reiter (Haken).

52:53: Aber Carruth hält wieder mal ganz stark.

52:53: Er hat die Chance alles klar zu machen. Er läuft an.

52:53: Penalty für die Löwen, nachdem Gams unfair bei einem Alleingang gestoppt wurde.

52:00: Dibelika nimmt Farmer im Angriffsdrittel den Puck ab, spielt einen Doppelpass mit Max French, doch der entscheidende Pass komm einen Tick zu ungenau.

51:00: Großchance für Eberhardt: Wie bei einem Penalty rennt er allein auf MacCarruth zu, versucht den Schlussmann zu umspielen, das gelingt aber nicht. Mac Carruth ist schnell mit den Beinschonern auf dem Eis.

50:00 Robert Farmer tanzt durch die Tölzer Abwehr, zieht ab - und scheitert an der Latte. Glück für die Löwen.

48:40: Weller mit einem schönen Querpass zu French, der fälscht den Puck ab, aber auf dem Weg zum Tor bleibt der Puck fast stehen.

47:48: Bully vor dem Löwen-Tor.

47:10: Jordan George darf frei aufs Tölzer Tor zurennen, aber auch er schießt daneben.

47:00: Offizielle Zuschauerzahl: 3122. Gegen Weißwasser. Unfassbar. Das gab‘s wohl auch noch nie.

46:21: Gams setzt sich schön durch, schießt aber Mac Carruth auf den Bauch.

45:28: Tölz wieder komplett.

45::10: Boiarchinov schießt ganz knapp am Kreuzeck vorbvei.

44:16: Wahnsinns-Konterchance für McNeely. Er läuft alleine aufs Gästetor zu, scheitert aber an Mac Carruth.

43:48: Befreiungsschlag durch Edfelder.

43:28: Zwei Strafminuten gegen Reiter (unsportliches Verhalten).

43:28: Bully vor dem Tölzer Tor.

41:48: Im Gegenzug Tor für Weißwasser:Mike Hammond überrascht Sinisa Martinovic mit einem Schuss ins kurze Eck. Damit steht es nur noch 4:1.

41:00 Minuten. Großchance für French: Mac Carruth ist schon geschlagen, aber French bringt den Puck nicht über die Tornie.

21:08 Uhr. Weiter geht‘s.

Tölzer Löwen - Lausitzer Füchse 4:0 (3:0, 1:0 , : ). - Tore: 1:0 (6:47) Pfleger (Dibelka, MacKenzie 5-4), 2:0 (16:25) Dibelka (Weller, Edfelder), 3:0 (16:44) Weller (Reiter, MacKenzie), 4:0 (36:23) Kiefersauer (Gams, Dibelka). - Strafminuten: Tölz 4, Lausitz 8. - Torschüsse: Tölz 28 (16, 12), Lausitz 13 (3, 10)

Fazit: Die Löwen waren nicht mehr so dominant wie im ersten Drittel. Beide hatten einige hochkarätige Torchancen. Getroffen haben in diesem Abschnitt aber nur die Tölzer. Auch ein Verdienst von Torhüter Sinisa Martnovic, der heute glänzend hält.

20:47 Uhr: Zweite Drittelpause. Die Tölzer Löwen führen mit 4:0 gegen Weißwasser.

39:00: Ein Schelnzer von Sasa Martinovic, MacCarruth lässt den Puck fallen - und hat Glück, dass er auf der Linie liegen bleibt.

38:32: Konter über Eberhardt, aber sein Schussversuch wird abgeblockt.

37:58: Die Gäste machen brutal Druck, schießen ein ums andere Mal, aber sie kommen einfach nicht an Martinovic vorbei.

38:33: Großchance für die Gäste: Ondrej Pozivil mit einem Gewaltschuss aus kurzer Distanz, aber Martinovic hält glänzend.

37:03: Bully vor dem Tölzer Tor.

36:41: Das Drittel verlief bislang deutlich ausgeglichener als das erste, trotzdem ziehen die Löwen weiter davon.

36:23: Tooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Der Puck kommt vors Tor, und Christoph Kiefersauer fälscht ihn zum 4:0 ins Gästetor ab.

35:51: Weißwasser wieder komplett.

35:50: Martinovic mit einem harmlosen Schlanzer von der blauen Linie. Erneut ein sehr zähes Überzahlspiel der Löwen.

34:00: Andreas Tomas mit einem Befreiungsschlag.

31:50: Zwei Strafminuten gegen Sebastian Streu (Haken).

31:50: Pfleger mit einem traumhaften Rückhand-Pass zu French, aber dessen Schüsse werden zweimal abgeblockt.

32:20: Robert Farmer schießt Martinovic an die Schulter. Glück - der Tölzer Torhüter hatte keine Möglichkeit zu reagieren.

32:00: Fehlpass McNeely, Neuaufbau. Dann die Löwen mit einem Icing.

31;30: Julius Karrer zielt von der blauen Linie knapp am Tölzer Tor mvorbei.

31:08: Icing. Bully vor dem Löwen-Tor.

30:10: Weißwasser ist wieder komplett. Das Spiel plätschert jetzt dahin.

30:00: Strodel lupft den Puck aus dem Verteidigungsdrittel der Gäste.

29:45: Kein gutes Überzahlspiel bisher.

29:00: Pflegers Querpass kommt nicht an, sonst wäre es gefährlich geworden.

28:38: Es weiter Richtung Gästetor.

28:10: Pfleger schießt knapp am Tor und wird umgerammt - zwei Strafminuten gegen Mychal Monteith wegen Stockcheck.

27:00: Clarke Breitkreuz und Mike Hammond kommen völlig frei zum Schuss, aber Mar.inovic hält zweimal souverän - das hätte das erste Tor für Weißwasser sein müssen.

26:00: Ein Pass von Weller zu Edfelder kommt nicht an - Neuaufbau.

25:00: Mac Carruth eilt weit aus seinem Tor, schießt Dibelka an - und hat Glück, dass der Puck Richtung Bande fliegt.

23:00: Daniel Schwamberger zieht von der blauen Linie ab, Martinovic hält mit dem Beinschoner.

22:36: Ehe es gefährlich wird, klärt Weller mit einem Befreiungsschlag.

21:50: Schönes Solo von Jordan George, aber Martinovic steht richtig und hält.

21:08: Reiter mit einer guten Nachschusschance, aber Mac Carruth hält.

20:30: Weißwasser befreit sich.

20:13 Minuten: Stefan Reiter gleich mit einem ersten Warnschuss ans Außennetz.

20:18: Weiter geht‘s.

20:16: Die Mannschaften kommen zurück aufs Eis. Es wäre mal schön, wenn die Internet-Verbindung mal länger als zwei Minuten durchhält.

Fazit: Die Löwen waren im ersten Drittel erdrückend dominant. Erst haben sie zwei Unterzahlspiele souverän überstanden und dann haben sie nach Belieben Tore geschossen. Die Gäste sind bislang kaum mehr als Sparringspartner, was auch das Torschuss-Verhältnis zeigt: 16 zu 3 zugunsten von Tölz.

Tölzer Löwen - Lausitzer Füchse 3:0 (3:0, : , : ). - Tore: 1:0 (6:47) Pfleger (Dibelka, MacKenzie 5-4), 2:0 (16:25) Dibelka (Weller, Edfelder), 3:0 (16:44) Weller (Reiter, MacKenzie).

20:00 Uhr: Und Drittelpause. Die Tölzer Löwen führen mit 3:0 gegen die Lausitzer Füchse.

19:30: Wieder eine Großchance. Shawn Weller schießt, der Puck geht knapp am Tor vorbei.

19:04: Weißwasser rennt ins Abseits.

18:00: Um ein Haar das 4:0: Hannes Sedlmayr Max French wunderbar frei, aber der zielt ein paar Zentimeter am Gästetor vorbei.

16:45: Und schon wieder Tooooooooooor für die Tölzer Löwen! Nach einem Bully zieht Shawn Weller ab, und schon steht es 3:0.

16:30: Un gleich wieder Toooor für die Tölzer Löwen! Manuel Edfelder schießt, Gäste-Torwart Mac Carruth hält, und Lubor Dibelka trifft im Nachschuss zum 2:0!

16:00: Die Internet-Verbindung hier ist echt ein Elend... Aber jetzt haben wir eine Notlösung gefunden.

6:47: Und gleich Tooooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Nach einem Querpass zieht Marco Pfleger ab - und trifft zum 1:0.Wir haben hier wie gewohnt Probleme mit dem Internet, aber jetzt scheint alles zu funktionieren.

6:30: Herzlich willkommen zum Liveticker vom Spiel Tölzer Löwen gegen Lausitzer Füchse.





19.27 Uhr: Wegen technischer Probleme verzögert sich der Start des Tickers leider.

Der Liveticker startet voraussichtlich um 19.15 Uhr.

Der Vorbericht zum Spiel

Bad Tölz – Es wird eine Premiere für die Tölzer:Das Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr, Tölzer Eisstadion) gegen die Lausitzer Füchse bestreiten die Löwen erstmals in dieser Saison in voller Mannschaftsstärke. Kapitän Philipp Schlager und Talent Niklas Heinzinger haben ihre Verletzungen überstanden und sind zurück in der Mannschaft. „Es wird eine ganz neue Situation“, sagt Trainer Kevin Gaudet. „So haben wir noch nie zusammengespielt.“ Auch Max French ist wieder dabei. Er hat seine fünf Spiele Sperre abgesessen und wird sich gegen Weißwasser wieder mit Marco Pfleger ins Duell um die Topscorer-Krone der Löwen einschalten.

In erster Linie geht es aber um den Kampf gegen die Gäste aus Sachsen, die ähnlich wie Tölz dastehen: Mit vier Siegen in Folge (Tölz: drei) rangieren sie mit 27 Punkten auf Rang fünf (die Löwen sind Siebter mit 24 Zählern). Beide haben ein leicht positives Torverhältnis. Für Gaudets Geschmack bei seiner Mannschaft allerdings noch mit zu viel Übergewicht bei den Gegentoren. „Unsere Defensive muss noch besser werden, ich will nicht mehr als zwei Gegentore pro Spiel bekommen.“

Davon sind die Löwen noch weit entfernt, haben aber zuletzt deutliche Fortschritte gemacht. Das Tölzer Powerplay ist „hervorragend, unser Unterzahlspiel viel besser geworden“, freut sich Gaudet. Und auch seine Wünsche nach gesteigerter Disziplin sind bei der Mannschaft angekommen. Zwar kassierten die Tölzer zuletzt in Nauheim wieder ein paar unnötige Strafen, insgesamt 30 Minuten. Die kreidet der Löwen-Coach nach eingehendem Video-Studium aber nicht unbedingt den Protagonisten an.

Ein Spieler geht den Löwen allerdings doch ab: Dominik Kolb hat seinen Vertrag aufgelöst und spielt nun für die Selber Wölfe in der Oberliga. Laut Geschäftsführer Christian Donbeck haben beide Seiten gemerkt, dass der 23-jährige Allrounder zu wenig Eiszeit zur Weiterentwicklung hat. Ein Ersatz sei aber nicht geplant, meint Donbeck. Verhandlungen mit neuen Spielern gebe es derzeit keine, versichert der TEG-Chef. Auch mit Förderlizenz-Spielern aus Straubing ist derzeit nicht zu rechnen. Dafür haben die Tölzer den Vertrag mit Verteidiger Jan Bednar nun bis Saisonende verlängert. „Er ist absolut zuverlässig und hilft uns weiter“, sagt Donbeck. Damit läuft Tölz gegen die Füchse mit elf Stürmern und sieben Verteidigern auf, auch wenn Heinzinger diese Saison noch gar nicht gespielt hat.

Auch Weißwasser kommt mit vier Reihen daher und einigen Talenten von Kooperationspartner Berlin. „Eine junge Mannschaft mit routinierten Ausländern, die viel Tempo macht“, sagt Gaudet. Die englischen Kotingentspieler Mike Hammond und Robert Farmer, auch der Kanadier Darcy Murphy haben bei den Sachsen bisher durchaus eingeschlagen. Für Gaudet steht fest: „Es wird ein harter Kampf.“

