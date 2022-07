Der Alpenverein soll nachhaltiger werden

Jahresversammlung

Mit fast 8000 Mitgliedern ist die Tölzer Sektion im Deutschen Alpenverein der größte Verein im Landkreis. Bei der Jahresversammlung ging es jetzt unter anderem um den Klimaschutz.

Bad Tölz – Die Sektion Tölz des Alpenvereins hat am Dienstagabend ihre Mitgliederversammlung abgehalten – und dabei neue Zeichen gesetzt. Mit knapp 8000 Mitgliedern ist die Sektion der mit Abstand größte Verein im Landkreis. Wenn man zudem in Betracht zieht, dass hier tausende weitere Bergfreunde den Sektionen Lenggries, Waakirchen, Wolfratshausen und Tutzing angehören, dann wird deutlich, wie bedeutsam und populär diese Vereinigung geworden ist, die sich den Bergsport und Naturschutz auf ihre Fahnen geschrieben hat.

Neue Arbeitsgruppe gegründet

Aber ist Bergsport tatsächlich nicht allzu oft auch „Motorsport“, wenn es darum geht, wie man das nahe oder ferne Gipfelziel erreichen kann? Diesem Widerspruch möchte sich der viertgrößte deutsche Sportfachverband stellen und in allen Sektionen neben der Vorstandschaft ein Klimaschutzteam installieren (wir berichteten).

Tölz gehört jetzt zu den Vorreitern: Eine vierköpfige Arbeitsgruppe mit Christiane Danner, die neu in die Vorstandschaft gewählt wurde, verschreibt sich einem hochgesteckten Ziel: „Klimaneutral bis 2030.“ Zum Beispiel mit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften sowie einer optimalen Klimabilanz für die Tölzer Hütte, das Kletterzentrum und die Geschäftsstelle soll der Alpenverein nachhaltiger werden.

Vorstand im Amt bestätigt, aber auch neue Posten

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurden Vorsitzender Benedikt Hirschmann und die vier Stellvertreter Peter Wiedemann (Finanzen), Max Nichtl (Hüttenreferent), Martin Maier (Jugend und Ausbildung) sowie Karl Neumann-Henneberg (Recht, Versicherungen, Digitalisierung) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Christiane Danner, die das Referat Natur- und Klimaschutz übernimmt. Sie ersetzt Anton Glasl, der dem Vorstand seit 2011 als Wegereferent angehört hat und jetzt mit Applaus verabschiedet wurde.

Die Sorge um den Erhalt des weitläufigen alpinen Wegenetzes übernimmt zukünftig Hanspeter Mair, der als Geschäftsbereichsleiter in der Verwaltung des Deutschen Alpenvereins demnächst in den Ruhestand geht und nach eigenem Bekunden eine „Aufgabe“ braucht, um sich weiterhin für den Erhalt der Schönheit unserer Berge einsetzen zu können. Auch Naturschutzreferent Richard Hoch gibt sein Amt in jüngere Hände ab an Kilian Stimm. Weitere Referenten sind Max Heiss und Wilma Schenk (Mountainbike) und Jürgen van Wahnem (Öffentlichkeitsarbeit).

Jugendausschuss mit eigenem Etat

Neben den allesamt per Akklamation und einstimmig erfolgten Wahlen fasste die Versammlung noch eine ganze Reihe von Beschlüssen: Neu ins Vereinsrecht aufgenommen wurde eine Sektionsjugendordnung. Sie sieht einen vierköpfigen Jugendausschuss mit eigener Etatzuständigkeit und eine jährliche Jugendvollversammlung vor. Weiterhin wurde die Satzung in mehreren Punkten neu gefasst: Sie beinhaltet eine neue Geschäftsordnung für den Vorstand mit verschiedenen rechtlichen Klarstellungen. Sie ermöglichen es, in begründeten Ausnahmefällen (zum Beispiel während eines Lockdowns) wichtige Beschlüsse im elektronischen Umlaufverfahren zu fassen.

Erfolgsgeschichte mit dem Umbau der Tölzer Hütte

In seinem Rechenschaftsbericht würdigte Benedikt Hirschmann das äußerst vielfältige Vereinsleben, das sich um die Tölzer Hütte und das Kletterzentrum mit der ebenfalls stark frequentierten neuen Boulderhalle, um unzählige Wander-, Skitouren- und Klettergruppen, um Kinder-, Jugend- und Familiengruppen dreht. Zum festen Format seien die Tölzer Stadtmeisterschaften im Sportklettern geworden. Mit Mia Guttenberger, Korbinian Gleißl und Philipp Gassner haben sich zudem drei junge Aktive in der Spitze der deutschen Sportkletterszene etabliert. Tatjana Paller wurde Deutsche Meisterin im Skibergsteigen, Winfried Huber Berglauf-Seniorenweltmeister.

Ein Extralob hatte Hirschmann für Hüttenreferent Max Nichtl und Bauleiter Wolfgang Buchner parat, die zusammen mit vielen freiwilligen Helfern beim Umbau der Tölzer Hütte eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Ihnen gelang es dabei auch, unter der Kostenschätzung zu bleiben. Entsprechend solide bleibt auch der Haushalt des Alpenvereins für 2021 und 2022, wie Schatzmeister Peter Wiedemann in seinem Bericht nachweisen konnte. (rbe)

