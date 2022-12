Der Fadenmagier: Tölzer (16) ist einer der besten Jo-Jo-Spieler Europas

Von: Patrick Staar

maurus.JPG © Patrick Staar

Der Tölzer Maurus von Kamptz zählt zu den besten Jo-Jo-Spielern Europas. Erst kürzlich trat er als jüngster Teilnehmer bei den Europameisterschaften an.

Bad Tölz – Jo-Jo spielen hat was Meditatives. Man bewegt seine Hand auf und ab, und synchron dazu bewegt sich eine am Faden befestigte Scheibe. Doch es geht auch ganz anders. Dies beweist der Tölzer Maurus von Kamptz. Bei ihm bewegt sich das Jo-Jo mit einer Geschwindigkeit von 16 000 Umdrehungen pro Minute, was in etwa der Drehzahl eines Formel-1-Motors entspricht.

Vor Kurzem wurde er 26. bei der Europameisterschaft

Die Scheibe saust nach oben, nach unten, nach rechts und nach links. In Sekundenbruchteilen kann er mit den Fäden die kompliziertesten Formen erschaffen: Die Nachbildung des Eiffelturms, zwei parallele Stränge, die an eine DNA erinnern. Ebenso schnell lösen sich die Gebilde wieder auf.

Maurus von Kamptz zählt zu den erfolgreichsten Jo-Jo-Künstlern auf dem Kontinent und belegte kürzlich – als jüngster Teilnehmer – den 26. Platz bei der Europameisterschaft.

Mit dem Jo-Jo des Papas ging alles los

Alles begann mit einem großen Missverständnis. Schon als Kind übte von Kamptz hin und wieder mal mit einem uralten Jo-Jo, das sein Papa zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. An Ostern 2019 bekam von Kamptz von seiner Mama ein eigenes Jo-Jo. Was der Sohnemann mit seinem Geschenk auch unternahm – die Scheibe kam am Faden einfach nicht hoch. „Das Ding ist kaputt“, lautete die Analyse.

Die Mutter und ihr Sohn klickten sich durchs Internet, und schnell wurde ihnen klar: Das Jo-Jo ist nicht kaputt, sondern eine Spezialanfertigung. Sie erfuhren noch mehr: Dass es eine große Jo-Jo-Szene gibt und dass Prag so etwas wie die europäische Jo-Jo-Hauptstadt ist. Dort gibt es auch ein Jo-Jo-Fachgeschäft, das Lehrgänge anbietet. „Von da an gab’s kein Zurück mehr“, erzählt der 16-Jährige schmunzelnd.

Fast ebenso vielfältig wie die Materialien sind die Formen

Den Jugendlichen faszinierte, wie viele Arten von Jo-Jos es gibt. Die einfachen aus Plastik kosten etwa zehn Euro. Für ein Jo-Jo aus Metall muss man 50 Euro hinblättern. Es gibt aber auch Jo-Jos, in denen zwei verschiedene Metallarten verbaut sind – außen Edelstahl, innen Aluminium. Der Vorteil: Das Gewicht verteilt sich besser, das Jo-Jo dreht sich länger – Preis: 80 Euro. Und dann gibt es noch die „Extremfälle“ mit drei verschiedenen Metallarten, Karbon, Stahl und Aluminium. Die gibt’s für 120 Euro.

Fast ebenso vielfältig wie die Materialien sind die Formen: Jo-Jos mit „Butterfly Shape“ haben einen sehr breiten Schnurspalt und sind leicht zu werfen. Maurus von Kamptz bevorzugt indes Jo-Jos mit „V-Shape“, mit denen man mehr Tricks machen kann.

Täglich wird etwa eine Stunde lang trainiert

Seit Ostern 2019 übt Maurus von Kamptz täglich mit seinem Jo-Jo, er schätzt etwa eine Stunde lang. Nur wenige seiner Schulkameraden am Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium wüssten davon, welche Ausmaße sein Hobby angenommen hat – in die Schule nimmt er seine Jo-Jos nämlich nicht mit: „Sie machen ein Geräusch, das Leuten auf die Nerven gehen kann, die es nicht gewohnt sind.“

Der Elftklässler kann ziemlich genau beschreiben, was ihn an seiner Sportart fasziniert. Zum einen würden sich die Fingerfertigkeit und das räumliche Vorstellungsvermögen verbessern. Zum anderen „gibt es unendlich viele Möglichkeiten, einen coolen Trick zu erfinden – das gibt einem ein gutes Gefühl“. Erst recht, wenn er seine neuen Tricks vor ein paar hundert Zuschauern bei einem großen Wettbewerb zeigen kann. Etwa bei den Deutschen Meisterschaften am Rande der Modell-Hobby-Spielmesse in Leipzig: „Da schauen viele Leute bei uns zu und sind fasziniert, weil sie so was noch nie gesehen haben.“

Kampfrichter bewerten unter anderem den Schwierigkeitsgrad und wie korrekt die Tricks ausgeführt werden

Bei Euromeisterschaften sind die Jo-Jo-Spieler meist unter sich, was aber nicht bedeutet, dass weniger Menschen zusehen. „Bei der EM habe ich meinen Signature Trick geschafft – das sind die Momente, für die man spielt“, schwärmt der Tölzer. Bei Wettbewerben können die Teilnehmer bis zu 100 Punkte erreichen. Kampfrichter bewerten unter anderem den Schwierigkeitsgrad und wie korrekt die Tricks ausgeführt werden. Ebenso geht es um die Choreografie, also wie genau die Darbietung das Gefühl der Musik einfängt. Naturgemäß gibt es einen großen Ermessens-Spielraum: „Die einen Kampfrichter klicken oft, die anderen selten und wieder andere Kampfrichter mal so und mal so.“ Es würden einfach die genauen Regeln fehlen, sagt der Tölzer: „Und die kann man bei solch einem Sport auch nicht so leicht einführen, da muss man damit leben.“

Insgesamt sei Jo-Jo nach wie vor eine Nischensportart, die allerdings durch die sozialen Medien zunehmend populärer wird. Von Kamptz selbst hat mehrere Hundert Follower auf Instagram. Hochgeschwindigkeitstricks gehen auf Tik-Tok viral. „Das geht so schnell, dass selbst ich mit dem Schauen nicht mitkomme“, sagt der 16-Jährige. „Jo-Jo ist Fadenmagie.“

