Der Ferienpass feiert 40. Geburtstag: Anmeldung startet heute

Von: Elena Royer

Teilen

Über 40 Jahre Ferienpass freuen sich (v. li.) Landrat Josef Niedermaier, Evi Zimmert (Gesamtkoordinatorin des Ferienpasses), Sabine Grasberger (Vorsitzende des Kreisjugendrings), Sandra Kresta (Geschäftsführerin des Kreisjugendrings) und Monika Holzheuer (Verwaltung Ferienpass). © ARNDT PRÖHL

Einen besonderen Grund zum Feiern hat heuer der Isar-Loisachtaler Ferienpass. Er wird in diesem Sommer 40 Jahre alt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bei einem Pressetermin blickten jetzt Vertreterinnen des Kreisjugendrings (KJR) Bad Tölz-Wolfratshausen gemeinsam mit Landrat Josef Niedermaier zurück und stellten das diesjährige Programm vor. „1983 erschien der Ferienpass zum ersten Mal“, berichtet Evi Zimmert, die Gesamtkoordinatorin des Ferienpasses. „Das Heft war damals sieben mal zehn Zentimeter klein, aber es waren schon über 40 Fahrten darin.“ Der Landrat erinnert sich: „Das war damals schon einfach Kult, wenn das Heft kam. Aber die Warteschlangen für die Anmeldungen waren immer sehr lang. Heute ist die Organisation perfekt“, so Niedermaier.

Bis zu 800 Veranstaltungen

Mittlerweile hat sich das beliebte Ferienangebot zu einem umfangreichen Projekt entwickelt. „Wir bieten bis zu 800 Veranstaltungen an“, sagt Zimmert. „Viele Jahre lang lag die Organisation des Ferienpasses in den Händen des Amts für Jugend und Familie“, blickt die Gesamtkoordinatorin zurück. „2016 übernahm der KJR.“

Zum 40-jährigen Bestehen haben sich die Organisatoren des Ferienpasses etwas Besonderes einfallen lassen: Es gibt nämlich nicht nur ein Jubiläums-Heft, in dem auch die Geschichte des Ferienpasses nachzulesen ist, sondern auch ein neues Logo: Die eigens gestaltete Jubiläums-Ferienpass-Sonne. Doch damit nicht genug. „Weil wir mit den Kindern und Jugendlichen feiern wollen, haben wir heuer zwei Veranstaltungen in Kooperation mit der Jugendsiedlung Hochland“, erklärt Evi Zimmert. Die Jubiläums-Veranstaltungen „Unterwegs mit der Bergwacht“ und eine „Ökologisch geführte Schlauchboot-Tour“ sind kostenlos. Sie werden durch den „Bayerischen Aktionsplan Jugend“ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bayerischen Jugendring gefördert. „Bis zum 11. Juli kann man sich für alle Veranstaltungen, auch für die Jubiläums-Veranstaltungen, registrieren. Die Plätze werden dann verlost“, erklärt Zimmert.

Heuer erstmals QR-Codes

Ein weiteres Novum: „Heuer gibt es wieder ein dickes Heft, in dem alle Veranstaltungen einzeln aufgeführt sind.“ Und: Erstmals sind im Ferienpass-Heft neben jeder Veranstaltung QR-Codes abgebildet. Scannt man den Code, gelangt man in das Online-Portal des Ferienpasses, wo die Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen nachzulesen sind. „Das spart Papier und Ressourcen“, lobt Niedermaier die Neuerung.

Außerdem gibt es für geflüchtete Kinder im Landkreis eine kostenlose Sonderausgabe des Ferienpasses. „Mit Übersetzungen auf Ukrainisch“, erklärt Zimmert. „Für das kommende Jahr planen wir, auch Empfänger der Sozialcard zu berücksichtigen. Das finden wir eine gute Sache.“

661 Veranstaltungen

Insgesamt beteiligen sich 24 Gemeinden, Städte und Einrichtungen der Jugendarbeit am diesjährigen Ferienpass. Sie haben 661 Veranstaltungen organisiert. Zimmert verrät: „Es kommen aber noch welche dazu, die dann nur online zu finden sein werden. Wir haben wieder eine gute Mischung aus Busfahrten und regionalen Angeboten. Zum Beispiel Bouldern in der Kletterhalle in Tölz oder die beliebten Fahrten nach Gut Aiderbichl oder ins Salzbergwerk.“ Niedermaier lobt das „irrsinnige Programm“: „Über 600 Veranstaltungen – das ist ein Wort. Wir hoffen natürlich, dass ganz viele mitmachen.“

Das sind die Termin-Fristen

Aufgrund der positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre habe man sich, so Zimmert, wieder für ein Anmeldeverfahren mit späterer Verlosung entschieden. Ab diesem Montag, 27. Juni, startet die Vorabregistrierung mit Anmeldung zu den Veranstaltungen im Online-Portal. Die Plätze werden dann am Dienstag, 12. Juli, um 9 Uhr unter allen Anmeldungen verlost. Das geht laut Information der Verantwortlichen systemgesteuert und berücksichtigt nicht nur eine zahlenmäßig gerechte Verteilung, sondern auch in gleichem Maße Geschwister und Freunde. Schon am Abend des Verlosungstags kann man sehen, wo man einen Platz bekommen hat. Im Anschluss an die Verlosung werden die Plätze auf den Wartelisten gelöscht. Sind noch Plätze frei, muss man sich erneut zur Veranstaltung anmelden. Diese Plätze können wie gewohnt sofort gebucht werden. Nach der Verlosung und auch während der Sommerferien können immer wieder Veranstaltungen kurzfristig im Online-Portal hinzukommen.

Weitere Infos im Internet: Unter isar-loisachtaler-ferienpass.de. Hier gelangt man zur Registrierung und Voranmeldung.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.