Der heilige Baum auf dem Höhenberg: Tölzer Baumsage in neuem Buch

Eine Baumsage aus dem Buch spielt auf dem Tölzer Kalvarienberg. © Näher

Das neue Buch von Gertrud Scherf widmet sich „Baumsagen und Sagenbäumen in Bayern“. Mit dabei ist auch eine Geschichte aus Bad Tölz.

Bad Tölz – „Auf dem Kalvarienberg zu Tölz, bei 250 Schritte hinter der Leonhardikapelle, wo das Pfannholz bis an die Leite heran kommt, stand einst der heilige Baum, eine mächtige, starke Tanne, wie es heute wenig mehr gibt.“ So beginnt die Sage „Der heilige Baum auf dem Höhenberg“, die Gertrud Scherf in ihr vor Kurzem im Allitera Verlag erschienenes Buch „Baumsagen und Sagenbäume in Bayern“ aufgenommen hat.

Sagen aus Franken, Tirol und Oberbayern

Unter der Kapitelüberschrift „Erhaben und verehrt: Der heilige Baum“ findet sich neben Sagen aus Franken oder Tirol auch diejenige aus Bad Tölz. Sie geht weiter wie folgt: „Seit uralten Zeiten wallfahrtete das Volk zu ihm und so war es kein Wunder, dass er bis auf Menschengedenken über und über mit Bildern und Verlöbnistafeln behängt war. Damals stand die Kapelle noch nicht. Wenn der Leonharditag anging, kamen die Bürgerssöhne von Tölz herauf, ritten dreimal um den Baum und dann sprengten sie wieder hinab in den Markt.“

In den Büchern geht es meist um die Beziehung zwischen Mensch und Natur

Scherf, die 1947 in Berchtesgaden geboren wurde und zunächst als Lehrerin, dann als wissenschaftliche Assistentin am Institut für die Didaktik der Biologie der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität tätig war, wo sie auch promovierte, lebt heute als freie Autorin in Niederbayern. Sie hat schon zahlreiche Bücher veröffentlicht, die sich immer mit den besonderen Beziehungen zwischen Mensch und Natur befassen, über die nicht zuletzt die im Volksglauben tradierten Märchen und Sagen Auskunft geben. Zuletzt erschien „Nixen, Wichtlein, Wilde Frauen. Eine Kulturgeschichte der Naturgeister in Bayern“. Doch auch Erzählbände und den Kurzroman „Schatzhüter“ hat sie verfasst.

Umfangreiche Materialsammlung zur Weiterbildung über dieses Thema

Im jüngsten Buch untersucht sie nun die vielfältigen Bedeutungen, die den Bäumen zugesprochen werden. In den Kapiteln „Erhaben und verehrt“, „Geisterhaft und respektiert“, „Menschenverwandt und geachtet“ sowie „Bedrohlich und angefeindet“ hat sie eine beeindruckende Materialfülle aus ganz Bayern zusammen getragen. Ein einleitender Text widmet sich dem „ungleichen Paar“ Mensch und Baum; das Schlusskapitel heißt „Menschen brauchen Bäume“. Ein Lesebuch im engeren Sinne ist Scherfs Werk allerdings eher nicht, vielmehr eine umfangreiche Materialsammlung zur Weiterbildung über dieses Thema. Hervorragend geeignet ist das Buch, um sowohl in der näheren Umgebung wie auch im ganzen Land auf Spurensuche nach Baumsagen und Sagenbäumen zu gehen.

Tölzer Baum wurde von einem Blitz getroffen

Und damit zurück zur Sage aus Bad Tölz. Sie geht folgendermaßen weiter: „Zuletzt wurde der Baum von einem Blitzstrahl getroffen und ein Mann, der gerade unter ihm lag, erschlagen. Und weil nun der Stamm abdorrte, hat man ihn zu Anfang des vorigen Jahrhunderts umgesägt und den Wurzelstock ausgegraben. Ein Mann, dem der Verlust besonders zu Herzen ging, hat einen seltsam gekröpften, behauenen Stein an die Stelle setzen und darein die Buchstaben F.H. meißeln lassen.“

Dem an wissenschaftlichen Maßstäben ausgerichteten, umfangreichen Anhang mit Erläuterungen, Literaturverzeichnis, Personen- und Ortsregister ist zu entnehmen, dass Scherf diese Sage Willibald Schmidts Buch „Sagen aus dem Isarwinkel“, 2. Auflage, erschienen 1979 in Bad Tölz, entnommen hat. (sn)

Das Buch: Gertrud Scherf: Baumsagen und Sagenbäume in Bayern, Allitera Verlag München 2021, ISBN 978-3-96233-287-7

