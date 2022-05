Der Kampf ums Schwimmenlernen: Kurse für Kinder schon nach wenigen Minuten ausgebucht

Von: Melina Staar

Teilen

Sehr viele Kinder wollen das Schwimmen lernen: Durch die Pandemie hat sich eine riesige Welle an Nichtschwimmern aufgestaut. „Die Bäder sind der Flaschenhals“ Ehrenamtliche weiterhin gesucht © dpa

Die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder im Landkreis ist ungebrochen hoch. Durch Corona-bedingt ausgefallene Einheiten hat sich die Situation aber noch einmal verschärft.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Nach wie vor sind unsere Schwimmkurse sehr gefragt“, berichtet Maximilian Gießelmann von der DLRG Geretsried. Neue Kurse mit 30 Plätzen seien online in wenigen Minuten ausgebucht. Innerhalb von nicht einmal 45 Minuten war kürzlich auch ein Anfängerschwimmkurs der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen voll. „Die Nachfrage ist immer noch sehr hoch, wir können gar nicht genug Kurse anbieten“, berichtet der Zweite Vorsitzende, Mathias Feichtbauer. Das liege zum einen daran, dass die Ortsgruppe für Anfängerschwimmkurse im interkommunalen Hallenbad Geretsried nur zwei Wochenstunden zur Verfügung habe, zum anderen auch an den beschränkten Trainerressourcen, „weil wir auch eine hohe Qualität anbieten wollen“. Freiwillige Helfer würden ständig gesucht, denn bei der DLRG werde alles von Ehrenamtlichen gestemmt.

Gutschein vom Freistaat

In diesem Schuljahr haben zudem alle Vorschulkinder und Erstklässler einen Gutschein über 50 Euro vom Freistaat Bayern für einen Anfängerschwimmkurs erhalten. „Diesen geben eigentlich fast alle Teilnehmer bei uns ab“, sagt Feichtbauer.

Die Aktion der Landesregierung sei grundsätzlich toll gewesen, findet Jakob Jungmeier von der Kreis-Wasserwacht. „Aber sie hat uns gleichzeitig sehr herausgefordert.“ So schnell und kurzfristig habe es nicht genug Kapazitäten gegeben, um all die Gutscheine einlösen zu können. Inzwischen habe sich die Situation aber etwas entspannt. „Dank der tollen Leistung unserer Schwimmausbilder, die sich mehr denn je engagieren.“ Dennoch habe man noch nicht alle Anfragen berücksichtigen können. „Wartezeiten von einem halben Jahr kommen immer wieder vor.“

Auch ältere Kinder suchen noch Plätze

Die meisten Kinder seien zwischen 6 und 9 Jahren alt, berichtet Gießelmann. „Doch immer wieder kommen auch ältere Kinder zu uns, die noch verzweifelt nach einem Schwimmkursplatz suchen.“ Insgesamt hat die DLRG Geretsried 2021/22 fast 200 Schwimmkursplätze vergeben, dies seien etwa 70 mehr als in den vergangenen Jahren. „Wir haben damit auf die vermehrte Nachfrage reagiert, die durch die corona-bedingten Schwimmbadschließungen entstanden ist.“ Die Schwimmkurse finden im interkommunalen Hallenbad statt, „dankenswerterweise dürfen wir auch in den Schulferien Kurse anbieten“, so Gießelmann.

„Ich könnte 24 Stunden am Tag Kurse geben“

Auch bei der die Schwimmschule von Silvana Wetzel aus Bad Tölz ist der Andrang ungebrochen. „Die Nachfrage an Schwimmkursen ist immer noch sehr sehr hoch“, berichtet sie. „Ich könnte auch 24 Stunden am Tag Kurse geben.“ Zuletzt wurde sie von der Gemeinde Lenggries gebeten, jeweils montags und freitags Schwimmkurse in der „Isarwelle“ zu geben. Das Angebot richtete sich an Kinder aus der Gemeinde und sollte der Wassergewöhnung und den ersten Schwimmschritten dienen. Der Kurs wird wiederholt werden. Im Sommer gibt Silvana Wetzel weiterhin Schwimmkurse im Rottacher Freibad. „Darüber bin ich sehr dankbar und glücklich.“ Bis aus der Jachenau würden Eltern ihre Kinder dorthin bringen. Durch die Schließung des Bads in Bad Wiessee fiel für Wetzel ein Standort weg, an dem sie sonst Kurse geben konnte. In Bad Tölz im Hallenbad erhält sie weiterhin keine Schwimmzeiten, um dort eigene Kurse abzuhalten. Dort begleitet sie Schul-Schwimmkurse, wie auch im Lehrschwimmbecken in der Realschule.

„Die Bäder sind der Flaschenhals“

Beide Bäder werden in naher Zukunft saniert werden, wie laufend berichtet. Schwimmzeiten werden also wegfallen. Diese sind tatsächlich schon jetzt ein Knackpunkt, wie Jungmeier bestätigt. „Wir sehen eine deutliche und zunehmende Verschlechterung, denn alles wird teurer und knapper. Die Bäder sind der Flaschenhals.“ Vielerorts sei es nicht mehr möglich, die Schwimmkurse zu den Preisen der letzten Jahre anzubieten, denn Badbetreiber und Gemeinden würden Schwimmkursen nicht mehr die nötige Priorität einräumen, bedauert er. Je nach Ort erhalte die Wasserwacht Unterstützung in Form von kostenloser Badezeit – oder eben auch nicht. Die Ortsgruppen würden melden, dass die Situation in Ordnung sei, „aber es wird zunehmend schwieriger“. So sei es nur noch an einzelnen Tagen unter der Woche möglich, Schwimmkurse überhaupt anzubieten. „Und am Wochenende sollen die regulären Badegäste nicht gestört werden.“

„Starnberger-See-Pferdchen“

Um zusätzlich zu den zwei Wochenstunden im Geretsrieder Hallenbad Schwimmkurse anbieten zu können, wird die DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen im Sommer, wenn die Wassertemperatur im Starnberger See warm genug ist, wieder das „Starnberger-See-Pferdchen“ anbieten, berichtet Mathias Feichtbauer. „Das ist die Möglichkeit, nach einem kurzen Intensivtraining das Seepferdchen-Abzeichen im Starnberger See vor unserer Wasserrettungsstation abzulegen.“ Allerdings sei man hier natürlich sehr wetterabhängig, es gebe noch keine Ausschreibung.

Viele arbeiten ehrenamtlich

Unter den teils schwierigen Voraussetzungen und in Anbetracht der Tatsache, dass alle Schwimmausbilder ehrenamtlich tätig seien, sei es „eine wahnsinnige Leistung“, dennoch so viele Schwimmkurse auf die Beine zu stellen, sagt Jakob Jungmaier. In diesem Jahr seien es von Seiten der Kreis-Wasserwacht etwa 40, verteilt durch den gesamten Landkreis, die alle vollständig ausgebucht seien. „Dabei streben wir einen Betreuerschlüssel an, bei dem pro Ausbilder zwei bis drei Kinder schwimmen lernen können.“ Das heißt: Es werden auch bei der Wasserwacht jede Menge Ehrenamtlicher benötigt. Da die Trainerinnen und Trainer so viele verschiedene Aufgaben ehrenamtlich ausführen, suche man stets nach neuen Teammitgliedern, betont Maximilian Gießelmann. „Jeder mit Spaß am Schwimmen, auch Quereinsteiger, ist bei uns herzlich willkommen.“

Vorbereitung auf Großaktion

Grundsätzlich sei man zufrieden mit der Anzahl an Ehrenamtlichen, aber „gerade im Südlandkreis ist bei den Helfern noch Luft nach oben“, sagt Jakob Jungmeier. Glücklicherweise ließen sich engagierte junge Leute, die teilweise in der Wasserwacht groß geworden sind, als Unterstützer gewinnen. Auch gebe es zahlreiche zusätzliche Ausbildungen für potenzielle Schwimmlehrer.

Vergangenen Monat schlossen fünf neue Kräfte ihre Ausbildung erfolgreich ab, berichtet Jungmeier, der sich derzeit mit den Ortsgruppen im Landkreis auf eine Großaktion vorbereitet. Unter dem Titel „Bayern schwimmt“ sollen in diesem Jahr in der Woche vor den Sommerferien 700 Viertklässler fit für den Sommer gemacht werden. „Über die letzten zwei Jahre waren die Bäder geschlossen, Schwimmkurse oder Schwimmunterricht konnte nicht stattfinden, sodass die jetzigen Grundschüler kaum eine Möglichkeit hatten, schwimmen zu lernen.“ So soll den Kindern angeboten werden, einen Schwimmkurs oder einen Tag zur Abnahme von Schwimmabzeichen zu besuchen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.