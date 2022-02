Knabenchorfestival: Kartenvorverkauf gut angelaufen

Von: Christiane Mühlbauer

Der Tölzer Knabenchor bestreitet an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, das erste Konzert des Festivals. © Pröhl

Die Tölzer Tourist-Info ist zufrieden mit dem Start des Kartenvorverkaufs für das Knabenchorfestival, das heuer vom 25. bis 29. Mai. stattfinden wird. Der Tölzer Knabenchor hat die Augsburger Domsingknaben, die Regensburger Domspatzen und den Windsbacher Knabenchor eingeladen.

Bad Tölz – Seit Anfang Februar sind die Karten über die Tourist-Info zu beziehen. „Mit dem Vorverkauf sind wir bislang recht zufrieden“, sagt Susanne Frey-Allgaier, stellvertretende Kurdirektorin. „Die Nachfrage ist auf jeden Fall da.“ Auch Gruppenreisen-Veranstalter hätten bereits Interesse gezeigt.

Aus Pandemie- und Organisationsgründen kommen heuer bayerische Knabenchöre nach Tölz. Die Konzerte werden in der Stadtpfarrkirche stattfinden. Vorsichtshalber werde man die Sitzplatz-Kapazität noch nicht voll auslasten, sagt Frey-Allgaier, sondern lieber kurz vor dem Start noch ein paar mehr Karten zur Verfügung stellen, sollte es die Pandemie zulassen. Für das „Pre-Opening“, ein Überraschungskonzert am 25. Mai, das sich an ein junges Publikum richtet, gibt es in Kürze noch detaillierte Informationen.

So sieht das Programm aus

Der Tölzer Knabenchor bestreitet das erste Konzert an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, um 19 Uhr. Mit dabei: der neue Künstlerische Leiter des Chors, Michael Hofstetter. Aufgeführt werden Motetten von Johann Sebastian Bach sowie aus dem Altbach’schen Archiv. Es folgen die Augsburger Domsingknaben am Freitag, 27. Mai, ebenfalls um 19 Uhr. Sie waren 2014 schon einmal beim Festival in Tölz zu hören. Heuer kommen sie mit ihrem jungen Domkapellmeister Stefan Steinemann und führen Kompositionen von Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Jan Pietersoon Sweelinck, Olivier Messiaen und Ko Matsushita auf.

Den Titel „Klänge der Zuversicht“ haben die Regensburger Domspatzen ihrem Programm am Samstag, 28. Mai, um 19 Uhr gegeben. Es spannt sich von prächtigen Lobeshymnen bis zu leisen Gebeten und zeigt Kirchenmusik vielfältig und abwechslungsreich vom gregorianischen Choral über alte Meister bis hin zu modernen, zeitgenössischen Werken. Im Mittelpunkt des Programms stehen Hans Leo Hasslers „Cantate Domino“ sowie der „Psalm 150“ von Michael John Trotta.

Was der Windsbacher Knabenchor am Sonntag, 29. Mai, um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche aufführt, ist noch nicht bekannt. In diesem Konzert wird auch der Tölzer Organist Christoph Heuberger solistisch zu hören sein.

Infos zu den Karten

Die Eintrittskarten für das Festival sind in zwei Kategorien gestaffelt. Kategorie 1 kostet 32 Euro, mit Gästekarte beziehungsweise für Konzertbesucher mit Schwerbehindertenausweis 30 Euro. Kinder bis 14 Jahre kommen für 18 Euro ins Konzert. In Kategorie 2 betragen die Preise 28, 26 und 14 Euro.

Zudem gibt es für die vier Kirchenkonzerte ein Abo. In Kategorie 1 kostet es 120, 112 und 65 Euro, in Kategorie 2 105, 98 und 52 Euro. Das „Pre-Opening-Konzert“ am 25. Mai ist nicht im Abo enthalten. Alle Karten gibt es bei der TI unter Telefon 0 80 41/7 86 70. Ab Ende Februar sind sie auch bei München-Ticket erhältlich.

