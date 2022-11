Der Kini will zu „Ludonardi“: Gelungener Leonhardi-Abend in der „Lust“

Von: Ines Gokus

Teilen

Frisurenkunde zu Leonhardi: Roswitha Illner vom „Tölzer Haarstüberl“ gab auf der Bühne Einblicke in eine ganz besondere Kunstfertigkeit. Evi Kuber fungierte als Modell, Sepp Müller schaute staunend zu. © Hias Krinner

Beim Kleinkunst-Abend in der „Lust“ gab es wieder allerlei Amüsantes, Informatives und Berührendes rund um die Tölzer Wallfahrt.

Bad Tölz – „Nach drei Jahr’ derf ma wieder wallfahrten geh, widewadeweh Eleyson“: So klang es am Sonntagabend in der „Alten Madlschule“. Das Pinzgauer Wallfahrerlied, traditionsgemäß am Ende des „Leonhardiabends“ gesungen, wurde selten so inbrünstig intoniert wie dieses Jahr. Nach zwei Jahren coronabedingten Ausfalls gab es nämlich nicht nur wieder die Wallfahrt zu Ehren des Viehpatrons St. Leonhard, sondern auch die Kleinkunst dazu – mitsamt Frotzeleien, Historischem, Musik und Klamauk.

Verantwortlich dafür zeichnete wie schon in den Jahren davor der Kulturverein „Lust“, der wieder ein amüsantes, berührendes und informatives Programm zur Leonhardifahrt auf die Beine gestellt hatte. An drei Abenden hatten die Mitwirkenden volles Haus. Mit dabei waren neben der Theatergruppe der „Lust“ Christoph Schnitzer, Sepp Müller und Ludwig Retzer. Als Ehrengäste war diesmal die Stadtobrigkeit geladen, vertreten durch Bürgermeister Ingo Mehner und seinen Stellvertreter Michael Lindmair, der seit heuer außerdem das ehrwürdige Amt des Leonhardiladers innehat.

Markus Söder sagte zu, bevor er eingeladen war

Außerdem gaben sich Angela Merkel und der „Kini“ die Ehre – nicht persönlich, aber doch persönlich persifliert von den Theaterern. Und warum auch nicht? Prominenz hat immer seinen Weg zur geschichtsträchtigen Tölzer Wallfahrt gefunden, und so war es auch dieses Jahr. Ministerpräsident Markus Söder hatte sein Kommen angesagt, genauer „der hat scho zuagsogt, bevor er überhaupt eingeladen war“, erfuhr das Publikum beim Plausch aus dem Nähkästchen. Auch wollte er eigentlich ein Grußwort auf der Tribüne sprechen, aber das, so erfuhr man, gaben die strengen Leonhardi-Regularien nicht her. Erstens sei zu dem Zeitpunkt die Wallfahrt noch nicht vorbei, und zweitens „hod des auf dem Kalvarienberg nix verloren“, sagte Michael Lindmair resolut. Ergo: Der Ministerpräsident sprach nicht, wie es übrigens auch seine Amtsvorgänger nie getan haben. Da verstehen die Tölzer keinen Spaß.

Deshalb neue Regeln in der Marktstraße

Lindmair, und am Samstagabend auch Ingo Mehner, beantworteten Schnitzers Fragen zur weltlichen und ganz handfesten Organisation der Wallfahrt. Dass die Wägen und Reiter heutzutage zum Abschluss die obere Marktstraße nicht mehr im Galopp, sondern nur noch im Schritttempo passieren dürfen, hat mit dem Sicherheitskonzept einer Großveranstaltung zu tun, erklärte Lindmair. Geschehe hier ein Unfall, stünde die Genehmigung auf dem Spiel ,und das wolle keiner riskieren. Denn schließlich soll die Leonhardifahrt auch zukünftig stattfinden. Immerhin ist sie seit 2016 als immaterielles Unesco-Kulturerbe anerkannt und unabdinglich im Tölzer Kalender und vor allem in den Tölzer Gemütern.

Zur Leonhardifahrt gehört die Haartracht übrigens genauso wie das Trachtengwand, und was es damit auf sich hat, zeigte Roswhita Illner vom „Tölzer Haarstüberl“ am ersten Abend. Sie frisierte „Lust“-Mitglied Evi Luber auf der Bühne und erklärte anhand von Modellköpfen mit Perücken auch ein paar Besonderheiten der Wallfahrts-Frisuren.

„Spiritualität und Spirituosen“

Mit einem Ausflug in die ernsten Gefilde der Judenverfolgung hierzulande zeigte Christoph Schnitzer auf, dass es nicht nur das idyllische Vorzeige-Tölz gibt – was spannend und erschreckend zugleich war. Kontraste jedoch gehörten auch immer schon zur Leonhardifahrt, Stichwort „Spiritualität und Spirituosen“.

Ebenso kontrastreich schwebten an diesem Abend dann auch noch König-Ludwig-Schwäne auf die Bühne, denn der „Kini“ wollte sich zum „Ludonardi-abend“ die Ehre geben, was, man ahnt es, rüde weggetölzert wurde. Sehr zum Amüsement des Publikums – und damit konnte die „Lust“ amüsant und augenzwinkernd Werbung für ihr Theaterstück machen. Auch musikalisch war etwas geboten: Am Freitag und Samstag spielten „Mamabua“ auf, am Sonntag „Da Boandl und da Kramer“.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an