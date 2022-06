„Der Krieg hat alles kaputt gemacht“ : Lettisches Geschäft in Bad Tölz schließt

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Sandra Balcere muss schweren Herzens ihren „Latvian food shop“ an der Tölzer Badstraße schließen. © pröhl

Die Inflation zwingt die erste Geschäftsfrau in Bad Tölz bereits in die Knie: Wegen hohen Lieferkosten und sparsameren Kunden muss Sandra Balcere ihr lettisches Spezialitätengeschäft in der Badstraße schließen.

Bad Tölz – Einen Laden wie den von Sandra Balcere findet man wahrlich nicht an jeder Ecke. Erst recht nicht in Deutschland. Der Tölzer „Latvian food shop“ ist nämlich das einzige Geschäft in der Bundesrepublik mit lettischen Spezialitäten. Bisher. Denn der Krieg in der Ukraine und die Inflation zwingen die Inhaberin in die Knie. Ende Juni muss sie ihr Geschäft an der Badstraße schließen.

Dabei fand die ungewöhnliche Idee eines lettischen Bio-Lebensmittelladens weit über die Kurstadt hinaus Anklang. „Ich habe Kunden, die teils mehrere hundert Kilometer gefahren sind, um hier einzukaufen. Letten aus ganz Deutschland haben sich gefreut, dass es ein Geschäft mit ihren heimischen Lebensmitteln gibt“, sagt Balcere.

Lieferkosten hoch, Kunden sparen: Lettisches Spezialitätengeschäft schließt

Dennoch muss sie nun Ende Juni die Türen ihres Ladens zumachen. „Auch wenn ich per se nicht wenige Kunden habe, es sind zu wenige, die regelmäßig kommen. Der Start sei schon kein leichter gewesen. Mitten in der Pandemie 2020 eröffnete die alleinerziehende Mutter einer Tochter (12) ihren „Traum“ wie sie selbst sagt – das Geschäft an der Badstraße. „Und es lief erstaunlich gut. Wegen dem Lockdown sind viele zu Hause geblieben und haben dann auch lettische Produkte ausprobiert, und die haben überzeugt.“ Viele Tölzer würden zu ihren Stammkunden zählen. „Aber leider hat es sich so entwickelt, dass die Leute eben nur ab und an etwas Lettisches kaufen und nicht so regelmäßig, wie andere Produkte“, sagt sie.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Dazu komme, dass durch die Benzinpreise immer weniger Kunden von weiter weg zu ihr zum Einkaufen fahren würden. „Der Weg ist vielen zu teuer geworden“, sagt sie. „Und bei mir im Laden geht es dann weiter. Durch explodierende Energie- und Rohstoffpreise sind die Transporte und all meine Produkte so viel teurer geworden, dass auch ich die Preise anziehen musste.“ Überdies merke man, dass viele Menschen sparen. „Mit Discounterpreisen kann ich nie und nimmer mithalten“, sagt die in Lettland geborene Tölzerin.

Ausverkauf Ende Juni

„Es ist so traurig, aber ich kann mir die laufenden Kosten für das Ladengeschäft so einfach nicht mehr leisten. Der Krieg mit seinen Folgen hat alles kaputt gemacht“, sagt sie. Eine von Balceres Kundinnen habe sogar geweint, als sie von der Schließung erfahren hat. Es sei für Letten ein Hauch Heimat gewesen. „Und es gab immer wieder so schöne Begegnungen“, schwärmt die Inhaberin. Neulich sei beispielsweise eine lettische Familie aus Berlin zu ihr gekommen. „Sie haben das 9-Euro-Ticket genutzt, um bei mir einzukaufen, das war der Wahnsinn.“

Wer Gefallen an Balceres Produkten gefunden hat, muss in Zukunft nicht ganz verzichten. „Ich werde weiter meine Spezialitäten in einem Online-Shop anbieten und verschicken. Dazu gibt es in der letzten Juniwoche auch einen Schlussverkauf“, sagt sie. Ab Juli werde sie sich dann einen Job im Einzelhandel suchen. Vor ihrer Selbstständigkeit habe sie zwar in der Gastronomie in Tölz gearbeitet, aber das komme aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Frage. Die Kurstadt werde sie mit ihrer Tochter nicht verlassen. „Bad Tölz ist unser Zuhause geworden.“ Nachmieter für das Ladengeschäft gebe es bereits.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.