Bad Tölz-Wolfratshausen: Der lange Weg zum MVV-Beitritt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auch im südlichen Landkreis, wie hier in Bad Tölz, soll man künftig mit MVV-Fahrkarten reisen können. © Arndt Pröhl

Geht alles gut, wird der südliche Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Ende 2023 in den MVV integriert. Was auf dem Weg dorthin noch schief gehen könnte, war nun Thema im Ausschuss.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wie geht es eigentlich mit der MVV-Verbunderweiterung voran? Einen kurzen Sachstand dazu gab es in der gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Umweltausschuss.

Läuft alles glatt, wird auch der Süden des Landkreises ab Dezember 2023 Teil des MVV- Gebiets sein, erläuterte ÖPNV-Experte Matthias Schmid. Auch Stadt und Landkreis Rosenheim sowie die Landkreise Miesbach und Weilheim-Schongau sollen dann dem Verbund beitreten. Letzteres ist wichtig, damit die Zugstrecken aus dem Tölzer Land, die die Nachbarlandkreise durchqueren, ebenfalls im MVV-Tarif fahren können.

Hinter dem MVV-Beitritt eines Landkreises sieht Niedermaier ein Fragezeichen

Miesbach sei auf einem guten Weg, sagte Landrat Josef Niedermaier (FW). „Die diskutieren sehr intensiv mit uns.“ Hinter Weilheim-Schongau stehe für ihn aber ein Fragezeichen. „Dort gibt es eine sehr kontroverse Diskussion, die recht unstrukturiert läuft.“ Beispielsweise wolle Schongau den MVV-Beitritt nicht, weil befürchtet wird, dass sich dadurch die Grundstückspreise verteuern. Rosenheim dagegen verfüge über ein großes Schienennetz – und das könnte im Falle eines Beitritts teuer werden.

Matthias Schmid ÖPNV-Experte am Landratsamt © Arndt Pröhl

Tatsächlich ist das Thema Schiene derzeit einer der Knackpunkte. Für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist eigentlich der Freistaat zuständig. Nun ist der MVV-Tarif mit Sicherheit um einiges günstiger als die derzeit geltenden Haustarife von BRB oder auch Deutscher Bahn auf den Strecken. Das Delta, das sich dadurch nach dem MVV-Beitritt ergibt, müsste eigentlich der Freistaat tragen. Bisher ist er allerdings für die ersten fünf Jahre nur bereit, 60 Prozent davon zu übernehmen. Der Rest bliebe bei den Landkreisen hängen. Die müssen aber schon zu 100 Prozent die Ausfälle bei den Buslinien tragen, so lange die noch im alten Tarifsystem fahren und noch nicht neu ausgeschrieben sind.

MVV-Beitritt des südlichen Landkreises für Ende 2023 geplant

„Schon bei den Bussen kommen einige Kosten auf uns zu“, sagte Niedermaier. Aber bei der Schiene müssten die Landkreise „x Millionen aufwenden für eine Aufgabe, die nicht die unsere ist“. Daher laute die klare Forderung, dass der Freistaat von Anfang an 100 Prozent des Kostenausgleichs zu tragen habe. Ansonsten könnte die Verbundraumerweiterung an der einen oder anderen Stelle auf der Kippe stehen.

Angesichts dieser Debatte „schwillt mit der Kamm“, sagte Jakob Koch (Grüne). „Wir machen unseren Kreishaushalt kaputt, weil der Freistaat nicht einsieht, wofür er zuständig ist. Der Freistaat muss den SPNV finanzieren.“ An dieser Stelle regte sich etwas erbostes Gemurmel in der CSU. Man solle doch bitte bei den Kreisthemen bleiben. „Diese Diskussion gehört anderswo hin“, fasste Fraktionschef Martin Bachhuber zusammen. Das wiederum missfiel Barbara Schwendner (Grüne). „Wir müssen uns auch immer sehr lange Ausführungen anhören“, antwortete sie auf Bachhubers Einwand und blickte dann auf Koch. „Wenn der junge Kollege hier bei seinem Herzensthema einsteigt, muss man auch mal einen Ausflug in die Landes- und Bundespolitik erlauben. Ich bitte darum, sich nicht so aufzuregen.“ Zu beschließen gab es nichts, da es sich lediglich um einen Sachstandsbericht handelte. Im Herbst wird man dann klarer sehen, ob ein Beitritt 2023 zu halten ist.

