Der Lohn für außerordentliches Engagement in der Lokalpolitik

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auszeichnung: Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (li.) zeichnete (ab 2. v. li.) Werner Weindl, Manfred Fleischer, Monika Hoffmann-Sailer und Nikolaus Trischberger mit der Kommunalen Verdienstmedaille aus. Landrat Josef Niedermaier gratulierte. © Peter Schlecker

Vier Lokalpolitiker aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit der Kommunalen Verdienstmedaille ausgezeichnet worden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie waren (oder sind) Jahrzehnte in der Kommunalpolitik aktiv. Für dieses Engagement wurden am Freitag Monika Hoffmann-Sailer aus Kochel, Nikolaus Trischberger aus Gaißach und Werner Weindl aus Lenggries von Innenminister Joachim Herrmann mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. Der Wolfratshauser Manfred Fleischer erhielt bei dem Empfang in Rosenheim die Medaille in Bronze.

Monika Hoffmann-Sailer

Monika Hoffmann-Sailer (SPD) saß 42 Jahre lang im Kochler Gemeinderat, ebenso lange gehörte sie dem Kreistag an. „Kennzeichnend für sie war ihr Eintreten für soziale Gerechtigkeit und den damit verbundenen vielfältigen Themen, für die sie sich stets mit außerordentlichem persönlichem Engagement einsetzte“, heißt es in der Laudatio. Besonders am Herzen lagen ihr der Erhalt der wohnortnahen Grundschule und der Aufbau einer Bücherei. Im Kreistag setzte sich Hoffmann-Sailer „als Mitglied in den verschiedensten Ausschüssen verlässlich für die gesamte Region ein“. Von 2006 bis 2008 war sie zudem 3. Landrätin. „Auf Sitzungen und Termine bereitete sie sich stets akribisch vor. Durch ihre Beharrlichkeit konnte sie wichtige Akzente zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger setzen“, so die Laudatio. Hoffmann-Sailer habe sich stets als Ansprechpartnerin für alle Generationen verstanden und brachte deren Anliegen auf Gemeinde- und Landkreisebene ein. „Ihr kommunalpolitisches und gesamtgesellschaftliches Wirken macht sie zu einem Vorbild bürgerschaftlichen Engagements.“

Nikolaus Trischberger

Mehr als vier Jahrzehnte dauerte auch das politische Wirken von Nikolaus Trischberger. 16 Jahre war er Gemeinderat, dann lenkte er 18 Jahre lang als Bürgermeister die Geschickte der Gemeinde Gaißach, bis er 2012 nicht mehr zur Wahl antrat. In seiner Amtszeit wurden zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen in die Wege geleitet und realisiert – wie etwa die Sicherung der Wasserversorgung sowie der Ausbau und die Ertüchtigung des Kanalnetzes. Im Hinblick auf eine moderate Entwicklung der Gemeinde sei Bauland für Einheimische und für neue Gewerbegebiete ausgewiesen worden. „Aufgrund seines besonderen Engagements konnte der Standort der Fachklinik Gaißach mit 200 Arbeitsplätzen gesichert werden“, heißt es in der Laudatio. Steigende Einwohnerzahlen zogen den Bau einer Kinderkrippe nach sich, Grund- und Mittelschule wurden baulich und energetisch saniert, die Schulsportanlage wurde erneuert. Besonderes Augenmerk habe Trischberger stets auf den Landschaftsschutz gelegt. „Ein wichtiges Anliegen war es ihm, die als Naturdenkmal geschützte Auen- und Heckenlandschaft zu erhalten und diese mit den existenznotwendigen Erfordernissen der kleineren landwirtschaftlichen Betriebe in Einklang zu bringen. Ebenso wurden unter seiner Regie mit Bedacht ausgewählte Forstwege in den empfindlichen Schutzwald der Gaißacher Vorberge gebaut, um die Bewirtschaftung und die Waldpflege zu erleichtern.“ Für die CSU saß der Gaißacher zudem 24 Jahre im Kreistag.

Werner Weindl

24 Jahre lange war Werner Weindl (CSU) Bürgermeister der Gemeinde Lenggries, bevor er 2020 nicht mehr antrat. „In dieser langen Zeit hat er die positive Entwicklung der Gemeinde mit großem persönlichem Einsatz verantwortet und maßgeblich geprägt“, heißt es in der Laudatio. Unter seiner Federführung seien zahlreiche Projekte realisiert werden – darunter umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den Schulen und den gemeindeeigenen Gebäuden, die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung wurden kontinuierlich verbessert, die Kläranlage umgebaut. „Erhebliche Anstrengungen hat die Gemeinde unternommen, um dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden. Investiert wurde auch in den Umbau der ehemaligen Brauerei in ein Pfarrheim mit Jugend- und Seniorentreff sowie in den Ausbau des ehemaligen Postamts in eine Bücherei.“ Wichtig sei ihm die zeitgemäße Ausstattung der sieben gemeindlichen Feuerwehren gewesen. „Trotz hoher Investitionen hatte Werner Weindl die gemeindlichen Finanzen stets fest im Blick.“ Nach wie vor setzt sich Weindl als Mitglied des Kreistags für die Region ein. Dem Gremium gehört er seit 1996 an. Sechs Jahre davon war als Vize-Landrat im Einsatz.

Manfred Fleischer

Seit über 30 Jahre leistet Manfred Fleischer „wertvolle Arbeit auf verschiedenen Ebenen der kommunalen Selbstverwaltung“, heißt es in der Laudatio. Von 1990 bis 1997 setzte er sich – damals bei den Grünen – im Gemeinderat Eurasburg für das Wohl der Bürger ein. Seit 2002 gehört Fleischer dem Stadtrat Wolfratshausen (erst CSU, nun Wolfratshauser Liste) an. „Insbesondere als Umweltreferent der Stadt wusste er aufgrund seiner fachlichen Kompetenz als Diplom-Forstwirt zukunftsweisende Akzente zu setzen“, so die Laudatio. Bis 2014 engagierte sich Fleischer zudem als Kreisrat. „Seit 2018 unterstützt er die Untere Naturschutzbehörde als ehrenamtlicher Biberberater. Mit seinem Wissen über Kläranlagen berät er den Landkreis sachkundig auch in diesem Bereich.“ Ab 1990 saß Fleischer zwei Legislaturperioden für die Grünen im Landtag und war unter anderem deren Fraktionsvorsitzender.

