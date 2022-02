Der Piks für Kinder: Das empfehlen Tölzer Ärzte

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Kinder ab dem 5. Lebensjahr schon gegen Corona impfen? Ärzte aus de Landkreis geben Empfehlungen ab. Individuelle Beratung vor der Spritze © dpa

Seit über einer Woche ist die kommunale Kinderimpfstube in der Tölzer Markstraße in Betrieb. Auch in manchen Arztpraxen gibt es das Vakzin auf Wunsch für Kinder verabreicht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viele Eltern im Landkreis sind im Moment mit der Frage konfrontiert, ob sie ihre Kinder gegen eine Infektion mit dem Coronavirus impfen lassen. Aktuell können Buben und Mädchen ab fünf Jahren das Vakzin gespritzt bekommen. Dazu gibt es seit 19. Januar auch die kommunale Kinderimpfstube im Sparkassengebäude an der Tölzer Marktstraße.

Nicht alle Ärzte plädieren dafür, so viele Kinder wie möglich zu impfen. So etwa der Tölzer Hausarzt Thomas Maurer. Bereits in einem Leserbrief zur Eröffnung der Impfstube (wir berichteten) hat er darauf hingewiesen, dass die Impfung nicht über einen langen Zeitraum an genug Probanden erforscht worden sei, um allen Kindern das Vakzin zu verabreichen. Er gibt zu bedenken, dass Kinder ein anders aufgebautes Immunsystem haben als Erwachsene und ohnehin nur ein Bruchteil gesunder Kinder ein Risiko für einen schweren Coronaverlauf trage. Trotzdem gebe es Ausnahmen: „Die StiKo hat diese Impfung zwischen fünf und elf nur bei ernst zu nehmenden Grunderkrankungen empfohlen – und das ist auch sinnvoll“, meint Maurer.

150 Kinder bisher im Impfstube gepikst

Michael Heigl vom Landratsamt sagt mit Blick auf die Kinderimpfstube: „Das Angebot wurde von Anfang an gut angenommen.“ Der Hauptunterschied zur Arbeit im kommunalen Impfzentrum für Erwachsenen sei, dass neben der längeren Beratungszeit auch viel mehr Einfühlvermögen gegenüber den Kindern, aber auch den Eltern notwendig ist. Bisher bekamen in der Impfstube 150 Kinder den Piks (Stand 31. Januar).

Dr. Matthias Bohnenberger, Sprecher der Tölzer Hausärzte, impft das Vakzin für Kinder in seiner Praxis nicht. „Das machen die Kinderärzte, noch dazu ist bei uns die Nachfrage auch nicht da“, berichtet er. Eltern würden sich zwar bei ihm in den Sprechstunden informieren, „aber das läuft nebenher. Es kommt niemand explizit deswegen in die Praxis“, so Bohnenberger. Prinzipiell spreche nichts gegen die Impfung, „aber ich würde nicht allgemein sagen, dass jedes Kind ab fünf Jahren gegen Corona geimpft sein muss“, sagt er. „Wenn ein Kind nun zum Beispiel seinen Sport in der gewohnten Form nicht mehr ausüben kann, weil es ungeimpft ist, dann würde ich klar dazu raten“, sagt Bohnenberger.

Vorsicht bei seltener Allergie geboten

Dr. Martin Grundhuber, Kinderarzt in der Tölzer Praxis Reploh-Grundhuber-Tengg, rät zu einer individuellen Beratung. „Vorerkrankte Kinder – vor allem mit Krankheiten der Atemwege oder am Herz – sollten sich schon impfen lassen“, meint er. Dies gelte auch für Kinder, die Kontakt zu älteren oder vorerkrankten Personen haben. Von einer Impfung abraten würde er, „wenn das Kind eine Allergie gegen einen Bestandteil des Impfstoffs hat, etwa Polyethylenglycol.“ Dieses Mittel sei in vielen Säften, Tabletten oder Kosmetika enthalten. „Eine Allergie dagegen ist aber selten“, ergänzt er. Die Nachfrage in der Praxis sei moderat. „Wir haben ein paar duzend Impfdosen bisher an Fünf- bis Zwölfjährige geimpft“, berichtet er. Nebenwirkungen habe es bis dato keine gegeben. „Wohl vertragen die Kinder das besser als Erwachsene.“ Apropos: Hier gibt es einen großen Unterschied für Grundhuber: „Den Eltern empfehlen wir mit großem Nachdruck, sich impfen zu lassen“, stellt der Kinderarzt klar. Generell müsse man auch beim Thema Kinderimpfen immer „auf Sicht fahren“. Bisher gibt es noch zu wenig Erkenntnisse, wie wahrscheinlich eine Long-Covid oder PIMS Erkrankung als Folge einer Coronainfektion sei, sagt er.

Individuelle Beratung vor der Spritze

Überdies bieten Dr. Britta Zötl und Dr. Carolin Lang von der gleichnamigen Tölzer Kinderarztpraxis Impfungen für Buben und Mädchen an. Aber: „Bei derzeit steigenden Infektionszahlen und benötigten Abstrichen sind wir froh über die Unterstützung des Impfstüberls“, sagen sie. „Das Interesse an der Corona-Impfung bei Fünf- bis Zwölfjährigen war anfangs höher, jedoch bei Weitem nicht so hoch, wie bei den über Zwölfjährigen“, stellen die Ärztinnen fest und nehmen dazu auch Stellung: „Wir halten die Impfung nicht für generell gefährlich und empfehlen sie Patienten ab zwölf Jahren. Bei Jüngeren sollte eine individuelle Abwägung vorgenommen werden.“

Alles rund ums Impfen polarisiert und heizt die gesellschaftliche Debatte seit über einem Jahr auf. Kein Wunder also, dass das Kindervakzin auch Argwohn auslöst. Grundhuber berichtet von regelmäßigen anonym abgegebenen Umschlägen in der Praxis. Der Inhalt? „Eher alternative Ansichten zum Thema Impfen und Corona bei Kindern“. Drohungen seien bisher noch nicht dabei gewesen. „Zu konkreten Anfeindungen aufgrund der Impfungen kam es bisher bei uns noch nicht, jedoch erhielten wir bereits Kettenbriefe per Fax mit schwammigen rechtlichen Drohungen, meist ohne Absender“, berichten Zötl und Lang..

Die neuesten Nachrichten aus Bad Tölz lesen Sie hier.