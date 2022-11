Die Erde in ihrer fragilen Schönheit: Vortrag von Michael Martin begeistert

Kurhaus

Mit seinem bildgewaltigen Vortrag „Terra – Porträt der Erde“ hat der bekannte Fotograf Michael Martin zum Auftakt des „Wunderfalke“-Festivals sein Publikum vollauf begeistert.

Bad Tölz – Sein Anliegen: „die vielen Gesichter unseres wunderbaren Planeten zeigen, der nach Jahrmillionen voller Katastrophen und Massensterben heute in seiner Blüte steht“. Und gleichzeitig deutlich zu machen, dass Mutter Erde im kurzen Zeitabschnitt seit dem Aufkommen von Homo Sapiens nie so bedroht war wie heute und durch den menschengemachten Klimawandel wieder an einen Abgrund gerät.

Michael Martin hat Naturlandschaften in Nord- und Südamerika, Afrika und Asien, in der Arktis und entlang des Pazifischen Feuerrings bereist. Der Abenteurer und von vielen Expeditionen abgehärtete Weltenbummler ist in erster Linie Motorradfahrer, aber kein Bergsteiger. Das wird deutlich, wenn er etwa beim Huyana Potosi (einem Sechstausender in den bolivianischen Anden) nach den überstandenen Strapazen und Gefahren einer Besteigung ein „Nie wieder!“ ausruft.

Große Ästhetik der Bilder

Martins Stärke ist seine großartige, geradezu wie gemalt erscheinende Bildästhetik, wenn er etwa die vom Wind modellierten Licht- und Schattenspiele in den Sanddünen des Oman zeigt. Und er zeichnet sich aus durch die Art und Weise, mit der er den indigenen Völkern in Amazonien, Ostafrika und den eisigen Weiten Sibiriens Gesicht und Würde gibt: Menschen, die ganz im Einklang mit der Natur ein hartes und entbehrungsreiches Leben klaglos meistern – und heute trotzdem diejenigen sind, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben. Martin bringt zum Ausdruck, dass es die Menschen aus den reichen Ländern sind, die dafür die Verantwortung tragen, weil sie offenbar entgegen aller Lippenbekenntnisse nicht willens und in der Lage sind, auf irgendetwas von den vielen fragwürdig gewordenen Annehmlichkeiten ihres Luxusdaseins zu verzichten.

Viele Orte schon bereist

Gleichzeitig wird damit aber auch deutlich, in welchem persönlichen Widerspruch der Weltbürger und damit notwendigerweise auch Vielflieger Michael Martin selbst steckt: etwa, als er in den Wüsten der arabischen Halbinsel einmal zum Ausdruck brachte, dass es für ihn zunehmend schwieriger wird, überhaupt noch Orte zu finden, wo er noch nicht gewesen ist. Oder wenn er in der Begegnung mit seinen einheimischen Guides – er mit Hightech-Ausrüstung und jene mit „Schuhen“ aus Teilen von Autoreifen – sicher ungewollt beinahe etwas wie eine kolonialistische Attitüde aufscheinen lässt. Doch diese Einwände sollen die hohe Qualität solcher Vorträge keineswegs in Frage stellen. (rbe)

