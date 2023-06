Der Start war „echt herausfordernd“: Tölzer Stadträte ziehen Halbzeitbilanz

Die Hälfte der Amtszeit ist vorbei: Zeit für die Fraktionschefs im Tölzer Stadtrat, eine Halbzeitbilanz zu ziehen. Dabei geht es um Corona, Energie, Flüchtlinge und vieles mehr.

Bad Tölz – Das Erste, was alle vier Fraktionssprecher in ihrer Halbzeitbilanz sagen, ist das C-Wort: Corona. Wegen der Pandemie sei der Start in die Amtsperiode schwer gewesen. „Das war echt herausfordernd“, meint Peter von der Wippel (FWG) und weist auf zwölf neue Stadtratsmitglieder hin. Zudem war es „ein Generationenwechsel“, sagt René Mühlberger. Wenn man als Einzelperson – so wie er selbst 2015 – als Nachrücker in das Gremium komme, „fällt das nicht auf“. Bei einem Dutzend neuer Räte sei das schon anders.

Bei den Grünen gab es sechs Stadtrats-Debütanten

„Man muss sich ja beschnuppern und in den Fraktionen schauen, wer das Wort führt“, ergänzt Willi Streicher (SPD). Der 61-Jährige ist mit 27 Jahren dienstältester Stadtrat. Er hat erstmals „das Phänomen“ ausgemacht, dass sich Räte auf ihren Neulingsstatus zurückziehen und sagen: „Das können wir nicht wissen.“ Das sei nach der ersten Klausur aber deutlich besser geworden.

Die Grünen, die allein fünf, nach Franz Mayers Ausscheiden sogar sechs Stadtrats-Debütanten stellen, haben die kommunikationsarme Zeit am stärksten gespürt, sagt Sprecherin Johanna Pfund. Sich mal nach einer Sitzung auszutauschen im lockeren Gespräch, das habe gefehlt. Dazu kamen Erblasten aus der vergangenen Periode wie der Bichler Hof. „Man hat’s uns nicht immer leicht gemacht“, meint Pfund und spricht von Vorurteilen in Teilen der CSU. Insgesamt sei das nach Corona aber viel besser geworden.

Eine Idee reicht nicht: „Man muss sie auch schmackhaft machen“

Hätte sie einen Wunsch frei, würde sich Pfund noch mehr Information von der Rathausspitze erwarten. „Dass man halt nicht eigens anfragen muss, sondern vorab informiert wird – so wie andere auch“, ergänzt sie. Eines sagt Pfund aber auch: „Ich habe viel gelernt über demokratische Prozesse. Es reicht nicht, eine Idee zu haben. Man muss sie auch schmackhaft machen, um sie umzusetzen.“

Nach drei Jahren sei man näher zusammengerückt und bei einer „guten Gremienarbeit“ angekommen, bilanziert René Mühlberger. Ansonsten: Positive Entwicklungen wie am Postareal und Maxlweiher seien schon erfreulich, aber „geschehen halt einfach so“. Viele große Themen entwickelten sich gleichwohl, obwohl sie nicht in der Öffentlichkeit in aller Munde seien. Anders die „Bespielbare Stadt“. Das sei einer der Fäden, die sich durch die ganze Amtsperiode ziehen.

Mühlberger wünscht sich von der Öffentlichkeit einen „differenzierten Blick“

Mehr Verständnis wünscht sich Mühlberger von einer kritischen Öffentlichkeit und nennt das Beispiel Bahnhof. „Da heißt es oft, das kriegt die Stadt nicht auf die Reihe.“ Dabei sei der oft beklagte Missstand nun mal der Eigentümersituation geschuldet. Er vermisst in solchen Fällen mitunter einen „differenzierten Blick“.

„Wichtig ist, dass was vorwärtsgeht“, meint SPD-Mann Willi Streicher, der nicht sicher ist, ob er 2026 nochmals antreten will. Peter von der Wippel fordert ebenfalls, das was vorwärtsgeht, ist aber diesbezüglich nicht gerade euphorisch beim Blick auf die laufende Amtsperiode. „Wir sind ständig am Reagieren, nicht am Agieren.“ Die großen Themen wie Corona, Energiekrise und Flüchtlinge „kommen stets von außen“. Das hemme die Entwicklung, sagt der Einzelhändler und verweist auf das Bauprojekt Jungmayrplatz. „Das hat viel zu lange gedauert.“ Auch das Hotelprojekt Bockschützstraße komme nicht in die Gänge.

Und welche Bewertung gibt es für den Bürgermeister?

Neu waren nicht nur viele Stadträte, sondern auch der Bürgermeister. In Summe geben die vier Fraktionssprecher Ingo Mehner solide bis gute Noten. „Er hat’s geschafft, dass er eher Bürgermeister als Parteistratege ist“, lobt Streicher und freut sich, dass er von Mehner immer wieder um seine Einschätzung gebeten wird.

Bleibt Mehner der Stadt erhalten? René Mühlberger weiß um diverse Gerüchte, aber insgesamt vernehme er keine Signale, „dass er geht. Ich glaube, dass er sich in der Rolle, die er ausfüllt, sehr wohl fühlt.“ Mehner habe „klare Ziele, die über Tölz hinausreichen“, meint indes Johanna Pfund. Stichwort Bürgermeister: Sie würde sich ab und zu „mehr Lockerheit“ von Mehner wünschen. Dass künftig auch einmal eine Frau in die Bürgermeister-Riege aufrücken kann, ist ihr ein ganz grundsätzliches Anliegen. „In Tölz sind es immer drei Männer.“

Bleibt Mehner oder geht er?

Peter von der Wippel, der seit 2014 im Stadtrat ist, hält Mehner für einen „engagierten Mann“, der „mehr an der Front ist“ als sein Vorgänger. Er würde sich manchmal „mehr Mut“ wünschen, insbesondere bei den Themen Citymanagement und Innenstadtentwicklung.

Und: Bleibt Mehner oder geht er? „Interessante Frage“, antwortet Peter von der Wippel. „Also ich glaube, dass wir bei der nächsten Wahl auf jeden Fall noch einen CSU-Bürgermeisterkandidaten namens Mehner haben werden.“ (cs)

